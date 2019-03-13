Выход в свет хосты и гейхеры Гейхеры и хосты решают в дизайне сада похожие задачи благодаря тому, что обе культуры считаются декоративно лиственными. Однако подход к уходу за ними должен быть разным.

– Гейхеру можно отнести к малолетникам, что не учитывают многие наши цветоводы, – пояснила ландшафтный дизайнер Рекина Ким. – Пика своей декоративности она достигает на 3-й год. А потом сильно разрастается, почва под кустом истощается, скапливаются возбудители болезней, почки мельчают. Ткани в самой старой части растения начинают отмирать, середина оголяется. Хозяева думают, что гейхера заболела и погибает. А она просто постарела и требует омоложения. А вот если не сделать вовремя деление куста, то она и правда может погибнуть.

В первый год после пересадки куст, конечно же, потеряет в декоративности, ему нужно будет время, чтобы вернуть себе красоту. Поэтому Регина посоветовала тщательно подбирать место для посадки гейхеры, осмотрительно высаживать ее среди растений, которые не требуют частого омоложения. Представьте, что вам придется периодически выкапывать ее корневище, портить внешний вид всей композиции. Поэтому лучше все-таки высаживать это растение где-нибудь сбоку цветника, там, где ее частая пересадка не будет проблемой.

Другое дело – хоста. Она может расти на одном месте без всякого вмешательства и 8, и 10 лет.

Это подтвердила жительница пригорода Владивостока Людмила Сибилева, которая имеет большую коллекцию хост и давно ими занимается. По ее оценке, долговечность – одно из преимуществ этой культуры. Хотя хоста с каждым годом тоже становится все мощнее, занимает больше и больше места. Со временем она уже не будет вписываться в отведенные ей рамки, и в любом случае потребуется ее корневище тоже поделить.

Что касается сроков, то Людмила на своей практике убедилась: хосты хорошо укореняются круглый год.

– Но если выбирать между весной и летом, то второе, на мой взгляд, предпочтительнее, – поделилась собеседница. – Я обычно делаю пересадку во второй половине августа, когда растения отцвели, заложили почки будущего года и начали готовиться к покою.

Стандартной считается деленка хосты (это относится, кстати, и к гейхерам), имеющая две почки или росточка и хорошую мочку корней. Если посадить более крупные деленки, то растение быстрее вновь потребуется делить.

– Обычно советуют заглублять почку на 3-5 см, но я считаю, что для наших условий это много, более приемлемая глубина – до 3 см. Хотя в любом случае, как и при посадке луковичных, нужно учитывать размер деленки.

Подкормок при выращивании хост я не практикую. При желании можно, конечно, использовать азотное удобрение, оно влияет на силу роста. Но мои наблюдения показывают, что в естественных условиях хосты выглядят гораздо эффектнее, чем «разжиревшие» благодаря щедрым порциям азота. Главное, было бы достаточно влаги.

На вопрос авторов письма наши эксперты ответили так: в апреле тоже можно выкопать, поделить и посадить на новое место многолетники. Правда, место для этого должно было быть подготовлено с осени, чтобы весной его оставалось только взрыхлить. Срок на все про все очень короткий, поэтому в первую очередь стоит уделить внимание гейхерам, которые больше, чем хосты, нуждаются в пересадке.

Справка «В»

Хосты и гейхеры прежде всего ценны своей декоративной листвой. Однако и цветы не помешают! У хосты подорожниковой и выведенных на ее основе сортов цветение на самом деле очаровательное: цветки белые, крупные, душистые, есть даже махровые.

В последнее время приобрела эффектные наряды и гейхера. Долгое время ее сорта были довольно невзрачными. Но селекционеы постарались и представили на суд любителей-цветоводов целую линейку новых оригинальных сортов, которые сразу же повысили интерес цветоводов к этой культуре.

Автор: Надежда БРАЖИНА