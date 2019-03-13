Как упоительны во Владивостоке вечера… За что «Колумбы XX века» уважали наш город и просто не могли проехать мимо

Благодаря своему географическому положению Владивосток в начале XX века, на заре технического прогресса в области транспортных средств и массовой моды на разнообразные способы открытия неведомых дотоле стран, довольно часто становился объектом пристального внимания людей, совершавших кругосветные путешествия. Сюда, на берег Тихого океана, путешественники приходили пешком или приезжали, используя различные средства передвижения. Сегодня мы решили вспомнить несколько занятных историй о путешествиях по всей планете, частью которых стал наш любимый город.

Не ждет ли нас крушение у пристани?

Для начала заглянем в одно из первых российских бульварных изданий. 11 июня 1901 года в газете «Московский листок» появилась необычная заметка: «Французские туристы Лебоди и Хилль, предпринявшие кругосветное путешествие через Сибирь, телеграфируют в Париж, что они прибыли во Владивосток на 30-й день их выезда из Франции. Они говорят, что эта часть их путешествия была гораздо менее утомительна, чем они предполагали, благодаря медленному движению сибирских поездов и безусловному комфорту последних. Сам город произвел на них хорошее впечатление. Из Владивостока они направляются в Японию, оттуда в Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон и Париж».

Год назад мы уже рассказывали вам о знаменитом международном автопробеге 1908 года «Нью-Йорк – Париж», маршрут которого проходил и через наш славный город (см. материал «Догнать «Протос» или треснуть!» в номере «В» за 21 февраля 2018 года). Итальянцы, французы, немцы и американцы выясняли, кто быстрее доберется из Нью-Йорка

в Париж.

Тогда, 111 лет назад, на финише первым оказался немецкий экипаж капитана Ганса фон Кеппена на четырехцилиндровом 30-сильном автомобиле «Протос». Через несколько дней в Париж прибыли американцы и сразу же заявили протест, сообщив, что в начале гонки, еще на территории Соединенных Штатов Америки, экипаж капитана Ганса фон Кеппена часть пути проехал на платформе поезда. Все аргументы немецкой команды о том, что на это им было дано официальное разрешение, поскольку из-за снегопада дороги на Диком Западе стали непроходимы, не были приняты во внимание. И – увы и ах! – комиссия гонок все же задним числом оштрафовала немцев и отдала победу американскому экипажу.

Позже Ганс фон Кеппен написал книгу «На автомобиле по всему миру», которая пользовалась невероятной популярностью. И, между прочим, есть в этом бестселлере зарисовки о Владивостоке – о людях нашего города, о майском снеге (!) и многом другом. Давайте полюбопытствуем.

«Утром 12 мая после 22-дневного плавания мы увидели высоты владивостокской бухты, и тут грозный Нептун хотел еще раз показать свое могущество. К 12 часам утра разыгралась такая снежная буря, что нельзя было видеть дальше нескольких сантиметров!»

Эти строки, повторимся, Ганс фон Кеппен писал 12 мая 1908 года. Что там говорят синоптики о современных климатических аномалиях? 111 лет назад во Владивостоке снег шел в середине мая!

Но продолжим цитировать Ганса фон Кеппена: «Как только погода утихла, мы вошли в залив Петра Великого и подошли к Владивостоку. В наших разговорах зазвучали тревожные нотки: не ждет ли нас крушение у пристани? Капитан рассказывал, что на его глазах взлетел на воздух океанский пароход, наткнувшись на одну из тех плавучих мин, которые так легкомысленно были разбросаны во время Русско-японской войны*.

Как только наш пароход остановился в прелестной владивостокской бухте и отдал якорь, я облегченно вздохнул. 13 мая в пять часов пополудни я вступил на берег.

Владивосток произвел на меня впечатление благоустроенного города, и я был поражен, когда непосредственно за чертой города мы встретили самые отвратительные дороги…

По прибытии в Никольск-Уссурийский на расстоянии 200 метров от гостиницы мы благополучно застряли в огромной яме, которую, как потом оказалось, остроумные граждане Никольска засыпали навозом. Странный способ чинить улицы…»

Помимо дорог фон Кеппен сетует еще и на то, что за скромный обед во владивостокских ресторанах ему приходилось платить целое состояние, а номер в гостинице далеко не первого разряда стоил целых 60 рублей в день. Курьезы, необъяснимые для иностранца, описывающего Россию!

Нигде, кроме как в нашем исполкоме

А 6 сентября 1926 года Владивосток встречал знаменитых французов Робера Сексе и Франсе Андрие, совершавших кругосветное путешествие на мотоциклах Gillet-Herstal.

Уже на следующий день в номере за 7 сентября краевая газета «Красное знамя», официальный орган Приморского крайкома ВКП(б), рассказывая о прибытии иностранных гостей, сообщала своим читателям в статье «Париж – Владивосток на мотоциклетах»:

«Вчера перед полуднем во Владивосток прибыли два французских гонщика на мотоциклах гг. Сексе и Андрие. Свое путешествие они начали 13 июня, выехав из Парижа через Берлин и Варшаву в Москву, куда они прибыли 25 июня. Из Москвы для пробега через Сибирь гонщики выехали 4 июля. Таким образом, весь пробег по волжским степям через тайгу и горы Сибири и Дальнего Востока занял около двух месяцев.

Гражданин Сексе – гонщик-профессионал, находящийся на службе фирмы «Жилле». Сексе уже не первый раз проделывает такие пробеги. Гражданин Андрие – рабочий-моторист той же фирмы и тоже участник нескольких больших пробегов. Цель пробега – выяснить качество машин фирмы «Жилле» применительно к нашим дорогам. Фирма «Жилле» является поставщиком машин для СССР.

Пробег организован фирмой «Жилле» совместно с редакциями нескольких спортивных газет и журналов.

Весь путь проделан вполне благополучно без каких-либо особенных аварий, хотя особенно в Сибири дороги далеко не высокого качества. Таежные участки пути были пройдены без неприятных встреч со зверями. Гонщикам посчастливилось встретить только лисицу с ее «подрастающим поколением». Тигров и других зверей пришлось видеть только в Москве в зоологическом саду.

Самочувствие и здоровье гонщиков превосходное. Они отмечают, что нигде за границей им не было оказано такой внимательной и радушной встречи, как в СССР. В городах они имели связь с советами физкультуры, которые организовывали товарищеские встречи. В деревнях встречи были еще более теплыми. Гонщики указывают, что крестьяне предоставляли им ночлег в избе, переходя сами на сеновал или в амбар, и категорически отказывались принять плату за услуги и «харчи».

Во Владивостоке гонщиков встречали от Горсовета, заместитель председателя Окружного совета физической культуры тов. Извозчиков и секретарь совета тов. Лазарев. У нас гонщики пробудут до 10 сентября, чтобы продолжить свой путь – пароходом до Цуруги, далее поперек Японии, опять пароходом в Америку, поперек Америки на мотоциклах и опять морем домой, во Францию».

Во Владивостоке французские путешественники провели четыре дня. Они ознакомились с городом и выступили на собрании физкультурщиков Владивостокского союза местного транспорта с докладом о пригодности дорог Сибири для езды на мотоциклах, поскольку секция мотоциклистов союза местного транспорта планировала совершить мотопробег по маршруту Владивосток – Москва.

10 сентября 1926 года на страницах газеты «Красное знамя» появилось очередное сообщение:

«Сегодня в 12 часов на пароходе «Каги-мару» кругосветные путешественники покидают Владивосток. Направляются они в Японию. 4 октября они намерены быть в Сан-Франциско».

Робер Сексе и Франсе Андрие стали первыми французами, которые совершили кругосветное путешествие на мотоциклах через всю Россию.

На деньги, полученные в результате этих гонок, Франсе Андрие купил себе новый дом в Париже и вернулся к работе механиком в команде Gillet Racing, которая участвовала во многих знаменитых гонках: «Париж – Ницца», «Пиренеи», «Тур де Франс».

Французский журналист Роберт Сексе на своем мотоцикле в буквальном смысле объездил весь мир, стал героем комиксов и приезжал в СССР еще несколько раз, в 1929 и 1932 годах.

В одном из многочисленных интервью Робер Сексе и Франсе Андрие рассказали, что, завершив свое мировое турне 1926 года, они чувствовали себя Колумбами, открывшими Америку, и что они всегда будут помнить теплые осенние вечера в пригороде Владивостока…

* Видимо, речь идет о товарно-пассажирском пароходе «Варягин», который ранним утром 7 октября 1906 года отправился в очередной рейс от штабной (Адмиральской) пристани Владивостока, налетел в Уссурийском заливе на мину времен Русско-японской войны и в считаные минуты ушел на дно. Тогда погибло 200 человек, а 20 пассажирам удалось спастись.

Автор: Дмитрий ШАКИН, радио VBC, специально для «В»