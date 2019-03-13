Вот она где, земля обетованная... Искусство, сделанное в нашем городе, достойно показа в любых мировых музеях

Немецкая художница Сара Хиллбрехт приехала во Владивосток как резидент центра современного искусства (ЦСИ) «Заря». Цель у нее была простая – попытаться понять этот таинственный и интересный город на самом краю России. Узнать его жителей, может быть, даже тайны какие-то прочувствовать. А потом на основе всего этого создать свой художественный проект…

Страшные снаружи, теплые внутри

В первый же день пребывания в резиденции Сара решила поехать в центр Владивостока. Села в автобус на остановке. Но вскоре споткнулась о языковой барьер: она ни слова не знала по-русски, а пассажиры и водитель не говорили на английском или немецком. Оплатить проезд оказалось непросто. Как часто бывает, наши сограждане, видя, что человек не понимает по-русски, стали говорить очень громко (многим кажется, что чем громче, тем понятнее). В общем, напугали немку еще сильнее. Вернувшись с горем пополам в резиденцию, она была расстроена, говорила, что владивостокцы грубые и страшные и что ее проект будет именно об этом.

– Но прошло время, она познакомилась ближе и начала общаться с художниками, богемой и простыми горожанами, и оказалось, что они вовсе не злые и не такие уж громкие, – рассказывает куратор выставки IN RESIDENCE, открывшейся в ЦСИ «Заря», Алиса Багдонайте. – В итоге Сара сделала проект о владивостокцах. В ее глазах мы такие: твердые, немного страшноватые снаружи, но яркие, интересные и теплые внутри.

Все до единого экспонаты выставки об этом – о владивостокцах и приморцах, о нашем городе и крае. Именно поэтому IN RESIDENCE, пожалуй, самый интересный проект ЦСИ за последнее время.

– Одна из наших важнейших задач – не просто показывать искусство, а производить искусство здесь, делать Владивосток местом действия, – объясняет Алиса. – Работ в нашей коллекции уже намного больше, чем показано на выставке. Когда мы привозим художника, сразу ему говорим: оставьте нам вещь в коллекцию, и резиденты по умолчанию оставляют свои работы. И вот мы решили сделать выставку «из фондов». Ведь главное в том, что коллекцию и работу резиденции мы строим осознанно, всегда ориентируя художников на Владивосток и Приморье. Наши резиденты творчески перерабатывают именно местные темы, свой взгляд на местную историю, мифы, природу, на свои связи с нашим городом и краем. Мы уверены, что Владивосток, Приморье и все, что здесь происходит, – это очень интересно. И работы, которые мы показываем, – искусство высокого качества, которое интересно и местным жителям, и может быть показано при этом в любом музее современного искусства.

Формировали выставку три человека: Алиса Багдонайте, Андрей Василенко и Адель Ким. Она разделена на тематические зоны, причем в каждой из них организаторы старались сделать так, чтобы там были представлены разные жанры и разные формы.

Место действия – Владивосток

Прогулка по IN RESIDENCE – как по волнам памяти. О многих проектах, которые здесь можно увидеть, «В» рассказывал на своих страницах.

В зале «Против забвения» таких сразу два. Например, проект корейского фотографа Хон Джинхвона. Он приехал во Владивосток, чтобы найти в нашем городе следы депортации корейцев и одновременно понять, что знают об этом живущие здесь представители диаспоры и те, кто приезжает сюда из Южной Кореи как турист. В итоге Хон создал не только фотопроект, но и написал повесть. А мы опубликовали ее на страницах «В».

Известный московский художник Михаил Заиканов приехал в «Зарю» с совершенно конкретной целью: он хотел узнать о том, как живет сейчас поселок Барабаш. Его отец, будучи ребенком, жил в этом поселке. И все, что сохранилось в семье как память о том периоде, – это черно-белый снимок дома, стоящего в воде. Снимок был сделан после тайфуна «Эмма» в середине 1950-х годов. Итогом резиденции Михаила стал проект «После тайфуна», в котором он рассказывал (языком искусства, разумеется) и о судьбе Барабаша, и о других поселках и населенных пунктах Приморья, которые были или переименованы, или совсем прекратили существование в советское время. «В» также писал и об этом.

Дополняет зал проект китайского фотографа Ма Хайцзяо, который своими работами попытался осмыслить роль китайцев в развитии и становлении Владивостока.

В зале «Территория в потоке образов» представлены работы Сергея Шутова, Ирины Затуловской и питерских художников, участников знаменитого сообщества «Митьки» Ольги и Александра Флоренских.

Ольга и Александр постарались отра-зить в своих работах некие знаковые для Владивостока объекты, пейзажи и даже темы, обсуждавшиеся тогда в СМИ. Так возник, например, плакат «Купальщики Приморья, остерегайтесь их!» – на нем и акулы, и колючие морские ежи. А один из самых ярких образов города, созданных Флоренскими, – это «Фуникулер», нарисованный на найденной во Владивостоке старой шинковке для капусты. Ну ведь очень в точку: вагончик вниз, вагончик вверх…

В зале «Авторские мифы» представлены проекты, в которых резиденты ЦСИ, чаще всего иностранцы, пытались понять Владивосток и владивостокцев и показать это в своих проектах.

– Например, Саравут Чутивонгпети (уроженец Таиланда, живущий в швейцарской Люцерне) прилетел во Владивосток в феврале в шлепанцах: был уверен, что если город в Азии, то в нем тепло, – рассказывает Алиса. – Он, конечно, тут же простыл, но мужественно отправился на ближайший рынок за черным рисом: был уверен, что этот продукт можно купить в любом азиатском городе. И купил… семечки. Саравут не знал, разумеется, русского, но пытался понять Владивосток, прочувствовать его, передать это чувство. И вот его проект: коллаж из старых журнальных страниц и обложек показывает, каким таинственным, полным загадок предстал перед ним наш город.

Шведский художник Лейф Холмстранд увидел Владивосток в первую очередь через море. Он своими руками связал арт-объекты, которые имеют не только художественное, но и терапевтическое значение, они могут быть использованы на сеансах медитации, например. Так в его представлении город связан с морем и погружением в себя…

Вглядитесь в портрет места

Есть на выставке, в зале под названием «Вместе», проект, посвященный фабрике «Заря», на базе которой и открылся шесть лет назад ЦСИ. Выполнен он резидентом Натальей Першиной-Якиманской (Глюкля). Она нашла работниц фабрики, собрала их истории и записала в книги почета. Мало того, эти женщины передали ей в дар наряды, которые они носили, когда работали на фабрике. Все это стало своего рода объектом живой истории, соединяющим вчера и завтра.

Один из самых забавных и многозначных предметов на выставке – результат резиденции владивостокского художника Лехи Г. (Алексея Круткина). Из найденных на свалках детских игрушек он создал инсталляции на социальные темы. Например, предложил свой вариант парковки автомобилей в спальных районах или проект, как обезопасить пешеходов во время перехода дороги. А еще Алексей придумал «кольцо всеподъездия» – в дешевый бижутерный перстень вместо камня вмонтировал ключ домофона.

В этом же зале представлен проект финских художников из группы Searching Utopia. Кстати, они так и назвали свою работу: «В поисках Утопии». Предки одного из них приехали в Приморье в самом начале эпохи переселения – вместе с другими финнами в нашем крае они искали землю обетованную. По мотивам их путешествия художники создали игру – с кубиками, игровым полем. Желающие могут попробовать!

– С самого начала центр современного искусства «Заря», который стремится быть независимой платформой для художественной работы и профессионального разговора об искусстве, ставил своей целью усилить значение Владивостока как такой точки на карте, в которой происходит и проявляется художественная жизнь, – говорит Алиса Багдонайте. – И первая выставка работ из посвященной Приморскому краю коллекции «Зари» ставит целью показать избранные проекты арт-резиденции в одном пространстве, выявить новые связи между художественными подходами резидентов в исследовании территории, которые в совокупности помогут составить новый «портрет места».

Справка «В»

С момента открытия в декабре 2014 года арт-резиденция «Заря» приняла художников из 17 стран и реализовала более 80 проектов, посвященных осмыслению местного геополитического, социального и культурного ландшафта.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ