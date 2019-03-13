Быть примером для поколения Z Что должен уметь и куда обязан двигаться современный учитель, педагоги Владивостока знают на отлично

«Вы уже все победители!» – такими словами начался в этом году ставший традиционным городской конкурс «Учитель года», который прошел в первых числах марта во Владивостоке. Обращаясь к конкурсантам, заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Чижова сказала: «Вы все победили уже потому, что решили принять участие. В финале вы поймете, как много вы узнали за неделю и как много получили для развития и самосовершенствования. Разве это не победа?»

Как всегда, главная цель конкурса, по словам организаторов, не просто определить самых ярких, интересно работающих педагогов Владивостока, но и помочь учительству города поделиться своими разработками, педагогическим опытом.

Уроки самоанализа

Первый этап конкурса был заочным, документы на него подали 19 педагогов города. К очному туру были допущены 11.

По традиции очный тур проходил в средней школе № 13. Для начала конкурсанты рассказали о своем педагогическом опыте и поделились с коллегами собственными методическими наработками. Затем они провели открытые уроки, на которых присутствовали как члены жюри, так и специально приглашенные эксперты.

Интересно, что в этом году в конкурсе принимали участие учителя технологии, биологии, географии, истории, английского языка, начальных классов, а вот традиционные лидеры – математики, филологи – на этот раз оказались в меньшинстве.

Открытые уроки – серьезное испытание для педагога. Ведь нужно в чужом классе, с детьми, с которыми ты еще ни разу не работал, не просто провести урок, а показать все свои лучшие качества и наработки, при этом урок должен соответствовать всем требованиям ФГОС (Федеральных государственных образовательных стандартов).

– В этом году мы уделили большое внимание самоанализу как важнейшей части работы учителя над своим самосовершенствованием, над оценкой своих действий, – рассказывает председатель жюри Лариса Букина, завуч гимназии № 1 Владивостока. – После проведенных открытых уроков педагоги – участники конкурса сами проводили анализ: что удалось, что нет, какие цели ставили, чего добились. Кроме того, они отвечали на вопросы членов жюри. В итоге баллы, полученные за открытые уроки и за самоанализ, стали самыми весомыми при подведении итоговых результатов.

Белой вороне тоже нужно счастье

В полуфинал прошло семь человек. Им было предложено провести мастер-классы по своим предметам, а затем поучаствовать в импровизированных педсоветах.

Жюри, которое составили специалисты управления по работе с муниципальным учреждениями образования администрации Владивостока, педагоги города, возглавляющие методические объединения, и представители общественности (в составе жюри был и в том числе автор этих строк) внимательно наблюдало за происходящим. Следует заметить, что полуфинал в этом году был очень ярким! Каждый конкурсант выбрал тему, которую он в состоянии за 15 минут раскрыть необычно, наглядно, так, чтобы этот опыт смогли перенять и коллеги.

Например, Игорь Астрединов, учитель истории школы № 62, показал, как быстро объяснить различия между народной, массовой и элитной культурой. Оксана Борейко, учитель технологии из школы № 25, провела мастер-класс по изготовлению броши из репсовой ленты (и ее коллеги-соперники, ставшие на время мастер-класса учениками, отлично справились). Виктория Белозерова, учитель начальных классов из школы № 27, показала, как во время изучения одной только песни о Владивостоке можно с помощью ассоциаций и внимания к деталям раскрыть масштабный портрет нашего города. Ольга Фролова, учитель английского языка школы № 28, рассказала о своем опыте работы с обучающими сайтами и о том, как их использовать в учебной деятельности. Дарья Омельницкая, учитель географии школы № 18, научила собравшихся разбираться в видах облаков.

А Валентина Лозицкая, учитель начальных классов школы № 46, научила всех желающих (в том числе и членов жюри) создавать оригами «белая ворона». И рассказала о том смысле, который несет в себе эта простая, казалось бы, игрушка.

– Белая ворона не виновата в том, что она такая, что отличается от нас, – говорит Валентина Владимировна. – И нам нужно научиться общаться, жить и взаимодействовать с теми, кто не похож на нас, ведь эти люди так же, как и мы, хотят быть счастливыми…

Затем, разделившись на две группы, конкурсанты «поиграли» в педсовет, во время которого им необходимо было на ходу (в течение трех минут) обрисовать свою позицию по следующим вопросам образования: «Нужны ли гаджеты в школе» и «Как мотивировать современного школьника на учебу». Во время «педсовета» жюри старалось понять, насколько участники конкурса понимают суть современных проблем образования, умеют находить нестандартные решения («Бонжур, капитанская дочка» – см. стр. 3).

Важна каждая ступенька

По итогам полуфинала осталось шесть финалистов, которые в последний день конкурса, вновь разбившись на две команды, представили жюри свои образовательные проекты (придуманные здесь же, на конкурсе, в течение часа), а потом приняли участие в круглом столе на тему «Поколение Z в современной школе».

Первая группа – Ольга Фролова, Валентина Лозицкая и Алла Такташова (учитель биологии школы № 69) – предложили на суд жюри проект нового дизайна школы. Его суть в том, что для создания обучающего и в то же время комфортного пространства в школьном здании будут задействованы все помещения, стены и даже лестницы (например, на каждой ступеньке может быть написан интересный факт из истории).

Вторая группа финалистов – Игорь Астрединов, Виктория Белозерова и Дарья Омельницкая – рассказали о проекте «Владивосток – моя малая родина», в котором может быть задействована вся школа.

Что же касается круглого стола, посвященного «поколению Z», то он показал, что в целом финалисты хорошо понимают тенденции современного образования и видят, какие проблемы придется решать в ближайшем будущем и как именно.

По итогам финала жюри определило и победителей, и лауреатов. Но их имена пока не разглашаются. Награждение состоится в дни весенних каникул, 26 марта, на городском фестивале образовательных инициатив.

У всех, кто вышел в финал, есть возможность принять участие в краевом конкурсе педагогического мастерства. Напомним, что в 2017 году Валерий Думлер, учитель физической культуры и ОБЖ школы № 82, ставший вторым на городском состязании, дошел до федерального этапа конкурса и получил там специальный приз («В» об этом подробно рассказывал). Кстати, в нынешнем году он также входит в жюри городского конкурса.

– Вы почувствовали, как уже изменило вас участие в конкурсе? – спросила финалистов Лариса Букина. И, получив утвердительный ответ, продолжила: – Поверьте моему опыту, теперь, когда вы поняли, как много есть интересных методических разработок, как нестандартно можно работать с учениками, как важно постоянно обмениваться опытом с коллегами, вы уже не сможете работать иначе. И это прекрасно!

Справка «В»

Generation Z (также известное как iПоколение) – термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1995-го года. Представители поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек». Поколение Z интересуется наукой и технологиями (например, предполагается, что многие представители поколения будут заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой), а также искусством.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ