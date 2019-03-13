Экс-глава Владивостока: Гособвинение приписывает мне способности предвидения Игорь Пушкарев продолжает знакомить приморцев с деталями, предположениями и ляпами обвинения.

11 марта на личной странице в социальной сети Facebook он прокомментировал заявление прокурора о том, что «еще в 2007 году Игорь Пушкарев запланировал стать мэром с целью личного обогащения». Откуда на тот момент сенатор Пушкарев мог знать о досрочных выборах главы Владивостока в 2008 году и о том, что его кандидатуру предложат и поддержат на самом высоком уровне, гособвинитель не пояснил.

Кроме того, Игорь Пушкарев привел ряд математических расчетов и фактов, которые опровергают выводы обвинения об обогащении на стройках саммита АТЭС-2012 и об обогащении в принципе.

«После выступления обвинителей я ознакомился со стенограммой их речи, и у меня возникли комментарии, с которыми я выступал в суде, с некоторыми из них я делюсь с вами, – написал экс-глава города. – Гособвинитель сказала, что еще в 2007 году я задумал стать мэром с целью личного обогащения, аргументировав это появлением в 2007 году в компании «Востокцемент» нового производства, а именно асфальта. В таком случае надо говорить, что эта идея появилась в 2006 году, потому что год завод строили, готовили к запуску и так далее. Кроме того, делая такие заявления, гособвинение практически приписывает мне способности предвидения (#вангую), ведь тогда получается: я «знал», что будут назначены внеочередные выборы мэра во Владивостоке и меня пригласят в них участвовать, а общественные организации города, политические партии и полпред поддержат мою кандидатуру. Ну это уже из области программы Прокопенко на РЕН-ТВ.

Обвинитель пеняет на мою осведомленность о предстоящих объемах дорожного строительства к саммиту АТЭС-2012: по их мнению, я постепенно создавал условия для «своей дорожной деятельности», имея в виду введение в строй асфальтового завода и развитие своих предприятий в целом.

Чтобы прокомментировать этот довод, я взял справку. Подпрограммой на ремонт и строительство дорог на 2008-2012 годы было выделено 108,871 млрд рублей. Из них на строительство мостового перехода на о. Русский – 35 млрд, на строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог – 20 млрд, дорога и мостовой переход п. Новый – Де-Фриз – около 37 млрд, Патрокл – мостовой переход через Золотой Рог – 3,2 млрд, реконструкция автомагистрали аэропорт Кневичи – федеральная автодорога Хабаровск – Владивосток – 366 млн, реконструкция дороги аэропорт Кневичи – станция Санаторная – 10,459 млрд; реконструкция автомагистралей общегородского значения: проектирование дороги Санаторная – до мостового перехода через Золотой Рог – 29 млн рублей, реконструкция этой же дороги – 2,329 млрд, проектирование дорожной сети о. Русского – 205 млн, строительство дороги к аэропорту Кневичи – 531 млн. Из всех перечисленных объектов только два пункта с городскими дорогами – 2,329 млрд из 108 млрд. И этот подряд выиграла компания «Инжтрансстрой», которая самостоятельно выполнила все работы, не купив ни одного килограмма асфальта у «Востокцемента», так как у них был установлен свой завод по производству асфальта.

Меня обвинили в «покушении» на деньги АТЭС. Но по факту ни МУП, ни «Востокцемент» в строительстве дорог к саммиту не участвовали.

Я хочу обратить внимание, что, когда я стал мэром, бюджет Владивостока был 4,5 млрд рублей, а бюджет компании «Востокцемент» – 9 млрд рублей. То есть бюджет моей компании был в два раза больше бюджета города. А меня обвиняют в попытке обогащения. Я что, простил миллиардный долг, чтобы получить 143 млн? И почему других «попыток обогащения» нет, почему я нигде больше ничего не требовал, а только от родного брата?

Но если бы я собирался зарабатывать на городе, я бы трудоустроил своего помощника, водителей в городскую администрацию на казенную зарплату. Чего уж там – на 143 млн покусился бы, 60 млн тоже можно сэкономить. Даже если предположить наличие факта ущерба на 143 млн, то прощение долга на 962 млн является возмещением ущерба. И следствие неоднократно указывало, что прощение долга не что иное, как возмещение ущерба. Почему, если отдаешь 962, остается все равно 143?

Про средства, которые поступали мне на карту и которые обвинение приписывает мне как взятки: это задекларированные средства. Все поступления на счета финансово обеспечены, и, если посчитать расходы и доходы, все расчеты и суммы сходятся.

Один из самых больших ляпов обвинения – тезисы о том, что с 2009-го по 2011 год МУП заплатило «Востокцементу» за стройматериалы 356 млн, цены на эти материалы были завышены на 143 млн, а задолженность образовалась на 611 млн. Это противоречит даже акту экспертизы Приморского РЦЦС, организации, которую саму по себе можно тоже назвать ляпом. Я хочу сказать, что, если в уравнении все параметры выдуманные и неверные, его никогда не решить, как ни крути. А если, как мы, говорим всю правду, во всем она только подтверждается.

Теперь про МАО. Зачем мы создали МАО (муниципальное автономное учреждение), почему в нем появилась необходимость? Все жители Владивостока помнят снегопад 2009 года. Город практически остановился. У МУПа не было своей техники, и все договоры на обслуживание и уборку снега администрация заключала со сторонними компаниями. По закону они не должны были подтверждать наличие техники и трудовых ресурсов. Предлагали ниже цену, побеждали в конкурсе, и мы были обязаны заключать с ними договор, а потом они отказались убирать снег. Я был вынужден всю технику снять с ВБЩЗ, со «Спасскцемента», пригнали ее во Владивосток и своими силами чистили город. Мой отец две недели жил в общежитии и убирал снег на своем погрузчике. Весь этот процесс – это тоже эдакий альтруизм на десятки миллионов. Мы, конечно, иски потом предъявили не вышедшим на уборку снега компаниям. Но я понял, что необходимо укреплять МУП, создавать мощное предприятие, чтобы ни от кого не зависеть. Начали изучать практику других городов и тогда нашли форму МАО, которая позволяла ему выполнять муниципальное задание от администрации и для исполнения заданий привлекать на субподряд любое коммерческое предприятие, в том числе и МУП. Но когда законодательство изменилось и форма работы с МАО стала неприемлемой, мы от него отказались.

Короче, старался как мог для города и искренне радовался и гордился, когда президент отмечал прогресс Владивостока и ставил его в пример.

Считаю доказательства обвинения несостоятельными и доказывающими мою невиновность.

Давайте придумаем новый хештег по этому поводу», – предложил Игорь Пушкарев.

Автор: Отдел новостей «В»