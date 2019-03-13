Недаром помнит вся Россия… 50 лет назад на острове Даманском пролилась кровь советских воинов. Они сражались за Родину

Советско-китайский военный конфликт на Даманском (Чжэньбао – «Драгоценный остров» по-китайски) был разделен на два временных отрезка. 2 марта 1969 года в нем были задействованы только наши пограничники (об этом «В» подробно рассказал в номере за 27 февраля). 15 марта дело дошло до того, что пришлось использовать регулярные воинские части Вооруженных сил СССР.

В обоих случаях погибли советские военнослужащие. После захоронения пограничников в начале месяца жажда отмщения в армейских кругах была столь велика, что Политбюро ЦК КПСС и руководство Министерства обороны и Генерального штаба СССР запретили командованию Дальневосточного военного округа (ДВО) применять силу. До особого распоряжения. Забегая вперед, сообщим, что, ослушавшись этого запрета, командующий ДВО генерал-лейтенант Олег Лосик отдал приказ на уничтожение маоистов и решил исход конфликта в нашу пользу.

Что тут хитрить, пожалуй, к бою

Повторное обострение конфликта началось около полудня 14 марта. Пограничники заметили группу китайцев, которая двигалась в направлении острова и по самому острову, и обстреляли ее. Это вынудило вооруженных хунвейбинов отойти на свой берег. Во второй половине дня маоисты вновь захватили Даманский.

Незамедлительно на лед Уссури выдвинулась мотоманевренная группа 57-го погранотряда на бронетранспортерах под командованием подполковника Евгения Яншина. Противник, не вступая в перестрелку, вновь ретировался на свою сторону. И, по данным нашей разведки, стал подтягивать на левый берег реки значительные силы пехоты и артиллерии. В одном месте был сконцентрирован усиленный 24-й пехотный полк Шэньянского военного округа, имевший на вооружении автоматы, пулеметы, гранатометы, минометы и противотанковые пушки. По разным оценкам, там было сосредоточено от 1,5 тысячи до 2 тысяч китайских военных.

Их первый удар и должно было сдержать пограничное спецподразделение из Имана (ныне Дальнереченск).

Мотоманевренная группа в составе 45 человек с автоматами и пулеметами под прикрытием четырех БТР осталась на ночь и окопалась на острове. Спецназовцам ставилась задача продержаться до подхода основных сил Советской армии.

У пограничников за спиной на правом берегу Уссури развернулся 45-й армейский корпус, постоянно базировавшийся на юге Хабаровского края, во главе с генерал-майором Станиславом Ржечицким.

Всем было ясно, что следующий день станет решающим.

Сверкнул за строем строй

Утреннюю тишину 15 марта вначале разорвала трансляция лозунгов и призывов с обеих сторон из громкоговорителей. А в 10.00 с китайского берега началась артподготовка.

Обстрел советских позиций вело до 60 стволов – пушек и минометов. Вслед за этим три роты китайской пехоты перешли в наступление в направлении Даманского. Советские пограничники ответили огнем. Завязался бой.

Пробиться к центральной части острова противнику не удалось.

Зато порядка 400 китайских солдат прорвалось с юга. Они заняли позиции у южной части острова: готовились зайти в тыл группе Яншина и окружить ее.

Соотношение сил было один к десяти. Вражеский огонь не уменьшался. Среди советских пограничников появились убитые и раненые. Два бронетранспортера были подбиты, вышла из строя радиостанция. Боеприпасы заканчивались. Спецназовцам требовалась помощь.

Однако из-за несогласованности пограничного и армейского начальства дислоцированные на восточном берегу Уссури мотострелковые, танковые и артиллерийские части в бой не вступали. Представители дивизионного/корпусного командования заявили, что наша артиллерия не стреляла из-за опасения накрыть своих.

Полковник наш рожден был хватом. Да, жаль его…

Поэтому помощь своим ребятам решил оказать сам начальник 57-го погранотряда полковник Демократ Леонов. Об этом корреспонденту «В» рассказала его дочь, председатель общественного Фонда поддержки ветеранов погранвойск «Верность» Елена Леонова.

– Ранее пограничников усилили танковым взводом. Когда обстановка на острове накалилась до крайности, отец забрался в головную машину и занял место заряжающего. Демократ Владимирович всегда, всю жизнь был на острие самых сложных и опасных действий, никогда не прятался за спины подчиненных. Три танка Т-62 под его командованием атаковали китайцев и облегчили тем самым положение группы подполковника Евгения Яншина, дали ей возможность перегруппироваться.

К сожалению, первый Т-62 подбили китайские гранатометчики с китайского берега, и он загорелся: граната попала в закрепленный на броне запасной бак с горючим. Экипаж и мой отец стали покидать полыхающий танк через люки. Отец уже был ранен, выбраться ему помогали танкисты. В этот момент выстрелил китайский снайпер…

Своим рейдом к острову и своей смертью отец спас жизни десятков пограничников, – завершила свой рассказ Елена Демократовна.

А еще через два часа, израсходовав боезапас, советские пограничники под прикрытием оставшихся танков (еще один был подбит при отходе на середине реки, но своим ходом добрался до берега) и БТР все-таки были вынуждены отойти с острова. Живые вынесли с собой всех убитых и раненых. Китайцы к этому времени ввели в бой свежие резервы.

Ближе к вечеру 15 марта китайцы стали окапываться и устраивать новые огневые точки на острове. Стало ясно, что силами только пограничников эту схватку не выиграть. Ситуация была критической.

Звучал булат, картечь визжала

Именно в этот момент генерал-лейтенант Лосик, не ставя в известность Москву и взяв всю ответственность на себя, принял судьбоносное решение. В 17.00 был открыт огонь из секретных на тот момент реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»…

Коренной приморец, житель Артема Вячеслав Качанов является не просто свидетелем вооруженного противостояния двух государств полувековой давности. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях. Можно с уверенностью сказать, что именно его подразделение решило исход конфликта и нанесло сокрушительный урон живой силе и технике бывшего потенциального врага.

– С 28 мая 1967 года по 3 декабря 1969-го я служил в Медведицком гарнизоне Лесозаводска в 13-м отдельном реактивном дивизионе (ОРДН) 45-го армейского корпуса, – рассказывает Вячеслав Михайлович. – Летом 1967-го получил воинскую специальность командира боевой машины БМ-21 в учебном полку Волочаевского городка, который расположен в самом центре Хабаровска.

На вооружении нашего 13-го ОРДН находились самые современные на тот момент в мире системы залпового огня БМ-21 «Град» калибра 122 мм. В дивизионе были две артиллерийские батареи по шесть боевых машин в каждой. Всего 11 БМ-21 и одна БМ-13, знаменитая «Катюша», служившая для координации стрельб. Командовал дивизионом майор Михаил Ващенко (он умер в 2011 году в Хабаровске, ему тогда было уже 80 лет).

С началом боевых действий на Даманском в первые дни марта наш дивизион подняли по тревоге и в ходе марш-броска вывели в район сосредоточения, где подразделение находилось до 15 марта. Здесь постоянно проходили занятия и тренировки, корректировались целеуказания и уточнялись разведданные. Местные жители, встревоженные надвигавшейся войной, радостно приветствовали наших солдат и офицеров, на привалах приносили домашнюю еду и детские поделки…

15 марта, после того как на Даманском возобновились боевые действия, дивизион был выведен на огневые позиции. Дистанция до рубежа обороны противника составила 17750 метров.

Первых два выстрела были пристрелочными. А потом дивизион одним залпом нанес сокрушительное поражение живой силе и огневым средствам противника на острове и далее на глубину до 6 километров. В тот момент я уже был старшим вычислителем дивизиона, в этом качестве принимал участие в подготовке данных для стрельбы.

За 20 секунд было выпущено 440 снарядов. Все находившиеся на позициях наши бойцы были оглушены, некоторые и вовсе попадали на землю.

После первого залпа был заряжен второй боекомплект. Но стрелять «Градам» больше не пришлось.

На огневых позициях обе батареи простояли до 28 марта, а затем были возвращены в пункт постоянной дислокации. Несколько человек из дивизиона были награждены государственными наградами, мне вручили медаль «За отличие в охране государственной границы СССР». Самым же ценным я считаю то, что нашему 13-му отдельному реактивному дивизиону присвоили почетное наименование «Гвардейский».

Рука бойцов колоть устала

Реактивные снаряды сумели достать и перемолоть большую часть китайских военных и материально-технических ресурсов, включая подкрепление, а также минометы, транспорт, штабеля снарядов. Был сметен весь резерв на территории КНР. Но, как выяснилось, не уничтожили вражескую группировку на самом острове до конца.

В 17.10 по приказу первого заместителя командующего ДВО Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Павла Плотникова в атаку пошел личный состав 2-го мотострелкового батальона 199-го Верхнеудинского мотострелкового полка 135-й Тихоокеанской Краснознаменной мотострелковой дивизии. Пехоту поддерживала рота танков, также был сделан залп из 122-мм гаубиц артполка и минометных батарей. Мотострелки находились на броне БТР.

Оставшиеся в живых и вгрызшиеся в мерзлую землю китайцы открыли встречный огонь. Это уже потом следственная комиссия насчитала на острове 306 лежек с брустверами и циновками. Были найдены маскировочные халаты под цвет рыхлого тающего снега, большое количество опустошенных бутылок из-под китайской водки…

После потери двух бронетранспортеров, подбитых китайскими гранатометчиками, мотострелкам пришлось спешиться. В результате дальнейшего боя Даманский был очищен полностью. Батальон потерял семь человек убитыми, еще девять военнослужащих получили ранения. Повреждения получили и четыре бронетранспортера.

Кажется странным, что и после этого сражения советские войска с наступлением темноты вновь отошли на свой берег. Но и китайская сторона больше не предпринимала масштабных враждебных действий на этом участке государственной границы.

Вам не видать таких сражений!

Еще один наш земляк, Михаил Белобородов из Владивостока, служил в 1969 году в отдельном разведывательном батальоне при штабе 135-й мотострелковой дивизии. После трагических событий Даманского это соединение прикрывало правый берег Уссури, железную и автомобильную дороги в Дальнереченском и Лесозаводском районах.

– Наши разведчики воевали с китайцами, и многие мои сослуживцы имели опыт участия в боях. Хотя непосредственно мне в боевых действиях не пришлось участвовать, – поделился своими воспоминаниями с корреспондентом «В» Михаил Федорович. – Но закаленные опасностью и опаленные огнем ребята передавали нам, молодым бойцам, боевой опыт, учили нас, накануне призванных на срочную службу, военному делу.

В пример ставили младшего сержанта Владимира Орехова, парня из Комсомольска-на-Амуре. Во время событий на Даманском он был пулеметчиком. В вечернем бою 15 марта Орехов лично уничтожил китайский пулеметный расчет, а также несколько солдат и офицеров пехоты противника. В итоге получил тяжелое ранение, но продолжал сражаться.

Пока не погиб…

Хотя после мартовских событий напряженность на приграничной территории на реке Уссури несколько спала, ответственность и тревога продолжали давить на всех. Взаимные перестрелки продолжались еще несколько недель. Нам приходилось следить за противоположным берегом и передвижениями китайских военных на той стороне, изучать не только местность и подходы к участкам возможных прорывов маоистов на Даманский и другие острова, но и их особенности ведения боевых действий. На остров уже не заходили – его в ряде мест заминировали наши саперы. Тем не менее все были готовы в любой момент к возможным провокациям и боестолкновениям.

Тогда считать мы стали раны, товарищей считать

Сержанта Владимира Орехова с воинскими почестями похоронили на кладбище поселка Филино Дальнереченского района. Рядом упокоились его погибшие боевые товарищи из мотострелкового батальона.

Что касается Демократа Леонова и других погибших в тот день пограничников, то их похоронили с воинскими почестями в Дальнереченске.

Как всем известно, указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, полковник Демократ Леонов и младший сержант Владимир Орехов посмертно были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Десятки погибших и выживших советских солдат и офицеров были награждены орденами и медалями.

Всего в ходе мартовских боестолкновений на границе советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек, ранеными – 94 человека.

Безвозвратные потери китайской стороны до сих пор являются закрытой информацией и составляют, по разным оценкам, до 1500 военных.

Что касается подбитого Т-62, то китайские разведчики сумели снять с него все приборы, их потом взяли на вооружение в армии КНР. Сам танк утонул во время апрельского ледохода. Много лет спустя китайцы его подняли, теперь он находится в одном из музеев Пекина…

После таяния льда выход советских пограничников на Даманский оказался затруднен. Препятствовать китайским попыткам захватить остров приходилось снайперским и пулеметным огнем.

10 сентября 1969 года было приказано огонь прекратить, видимо, для создания благоприятного фона переговоров в Пекине между председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. Они договорились о прекращении враждебных акций. Фактически это означало передачу Даманского Китаю. В 1991 году остров юридически, на официальном основании отошел к КНР.

Светлая память советским воинам, отдавшим свои жизни за этот клочок земли, бывший частью нашей огромной Родины…

Подвиг советских пограничников, мотострелков и артиллеристов на маленьком островке Даманском, «засевшем» посреди реки Уссури на северо-западе Приморского края, достоин уважения и памяти. Достоин так же, как все другие большие и малые сражения, которые вело российское воинство во все времена при защите Отчизны. Лучше других об этом написал в своем стихотворении «Бородино» офицер и поэт Михаил Лермонтов: «Уж постоим мы головою за Родину свою!» Бессмертные лермонтовские строки оказались созвучны рассказу о событиях на Даманском. Да стоит ли тут удивляться?

Автор: Николай КУТЕНКИХ