Где в Приморье живут счастливые люди? Жители глубинки надеются только на себя и на свои огороды

Китайцам нужен комфортный отдых, а русским – автобус три раза в неделю

О развитии Дальнего Востока говорится долго, много и красноречиво. Вот даже у простого населения стали спрашивать, что бы они внесли в национальную программу развития региона, которая, как уже писал «В», рассчитана на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года.

Авторы проекта из Минвостокразвития, напомним, обозначили ключевые направления: качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спортом, современное образование и наука, реализация логистического потенциала региона. Народ приглашали обсудить, указать на больные вопросы и написать на сайте Минэкономразвития свои предложения. Но если молодым и продвинутым это сделать нетрудно, то сельским жителям высказать свое мнение на электронном сайте крайне затруднительно. Тем более в селах умирающих, где остались в основном одни старики, с Интернетом незнакомые. Да и Интернета там никакого нет… Но кто сказал, что их мнение неважно для Приморья и всей страны? Поэтому корреспондент «В» отправился в командировку по нашему краю. В этот раз – в Пограничный район.

«Наговорить и предлагать можно вагон и маленькую тележку, бумага все стерпит», – считают жители сел Байкал и Софье-Алексеевского Пограничного района, крайне критически рассматривающие свое участие в разработке нацпрограммы. Их пессимизм объясним. Если у местного населения нет работы, а у региона – средств на развитие социальной инфраструктуры, то благие намерения по улучшению жизни в приморской глубинке так и останутся идеей фикс. Трудоспособное население из края уезжает, специалисты в отдаленные районы переселяться не желают. Не помогают ни миллионы рублей, гарантированные федеральной программой «Земский доктор», ни разрекламированный бесплатный дальневосточный гектар.

Правда, глава Пограничного муниципального района Николай Тодоров убежден в обратном: при наличии инвесторов район сможет вернуть былую славу передовика сельского хозяйства и зарабатывать на местном туризме.

Надеемся только на себя

Село Байкал, обосновавшееся в пади Поперечной в 12 километрах от российско-китайской границы, самое малочисленное в Пограничном районе. Сегодня здесь проживают 27 человек, в основном пенсионеры. Впрочем, десять лет назад было тоже негусто – всего 50 байкальцев. Детей в селе трое – два школьника и девочка дошкольного возраста.

Никакого отношения к «славному морю, священному Байкалу» этот населенный пункт не имеет. По словам здешней старосты и старожила Татьяны Гуменной, до Великой Отечественной и позже здесь стоял военный гарнизон из Иркутска с секретным позывным «Байкал», который, правда, знало все местное население. Затем военные уехали, а позывной прижился, отсюда и название села. После известных событий на острове Даманском река Джуниха, протекающая по соседству, была также переименована в Байкал.

Официальный день рождения этого села 12 июня 1957 года. В 1958 году на его территории появились три корпуса филиала краевой психоневрологической больницы № 2. К ним добавились новая кочегарка, клуб, гаражи и столовая. И автобус из Пограничного сюда ходил два раза в день. Местные жители из тех, кто не уехал, поселились в бывших офицерских общежитиях, каменных бараках с печным отоплением, построенных японскими военнопленными после окончания Второй мировой. Толщина стены один метр, не промерзает даже в лютые морозы.

После ликвидации филиала в 2002 году (сегодня от психлечебницы остались одни развалины, от котельной – ржавая труба, которая того и гляди завалится от ветра) лечебное заведение с готовой инфраструктурой предлагали переориентировать под санаторий или детский лагерь. Увы, не случилось… Хотя природа в этих местах практически девственная, воздух стерильный, в лесах грибы, ягоды, в озерах и реке – рыба. Большое озеро, кстати, находится на территории села.

– Вы не думайте, что нам нечего делать. У нас все рыбачат, даже женщины. Здесь озер много. Летом собираем дикоросы, грибы, ягоды, – рассказывает Татьяна Гуменная. – У меня растет малина, ежевика и клубника. По теплу вывозим ягоду на рынок. Банка малины – 350 рублей. Я за день могу заработать больше пяти тысяч. Потому что местной ягоды на рынках нет. Та, что продают, сплошь китайская. Картошка, овощи, зелень – все у нас свое. Я живу со старшей сестрой, у нас корова, телка, бык. Скоро корова и телка должны отелиться. Сено когда косим, когда покупаем. В прошлом году не смогли накосить из-за дождей, так за 15 тюков сена отдала 20 тысяч 500 рублей.

По словам Татьяны Анатольевны, из всех ее односельчан, кто остался, никто уезжать не собирается. Во-первых, большинству некуда. Во-вторых, незачем.

– Я люблю поселок. Меня дочь который год зовет к себе в Спасск-Дальний. Сестра приглашает в Лесозаводск. Я думала, до пенсии доживу и уеду. И вот уже второй год на пенсии, а уезжать не собираюсь. Последняя останусь, но буду здесь жить. Не люблю я город. Две недели назад ездила к дочери и к сестре. Погостила у них немного, и меня потянуло домой, – призналась староста Байкала.

– Мы счастливые люди, – смеется здешний старожил Валерий Шурбя. – За вывоз мусора и капитальный ремонт жилья не платим. Платим только за свет и воду. Люди покупают путевки и едут за чистым воздухом на курорты, а у нас свой курорт, бесплатный.

Его супруга, Татьяна Николаевна, с ним солидарна:

– Я живу на селе 47 лет, и меня не тянет в город. Если съезжу даже в Пограничный, то возвращаюсь больная и разбитая. Там машины, суета, шум, гам, а у нас тишина. А когда весной все начинает цвести, вообще красота райская.

На вопрос корреспондента «В», какую проблему сельчане хотели бы предложить при формировании нацпрограммы развития ДВ-региона, жители приморской глубинки ответили, почти не задумываясь:

– Предлагать можно много, но будет ли выхлоп? И кого волнуют наши проблемы? Москву? Но где Москва и где мы… Мы заранее знаем, что на все наши вопросы и просьбы ответ будет всегда один: «Нет денег!» Поэтому привыкли выживать за свой счет.

– Вот если бы к нам чаще ходил автобус, то мы были бы счастливы, – признается пенсионерка Татьяна Шурбя.

Между тем в словах женщины скрыта обида жителей сел Байкал и Софье-Алексеевского на автотранспортное предприятие, обслуживающее местное население.

От Байкала до административного центра района – поселка Пограничного – 19 километров грунтовки, периодически грейдируемой. Автобус ходит дважды в неделю (в понедельник и пятницу) через транзитное село Софье-Алексеевское. Выезжает из Байкала в 10.45, прибывает в Пограничный около полудня и уходит в два часа дня. Для сельчан расписание крайне неудобное. На решение своих проблем в райцентре у них остается чуть больше двух часов. За это время надо и по магазинам пробежаться, и в поликлинику сходить, и центр соцподдержки населения посетить, если есть необходимость, да мало ли еще куда требуется. Но, согласитесь, за пару часов много сделать не успеешь.

Вся культура – телевизор да центр досуга

По мнению местных жителей, автобусная связь между Байкалом и Пограничным должна быть три раза в неделю. И перестой перед обратным рейсом необходимо продлить как минимум до трех часов. Иначе сельчанам, у которых нет личного авто, вообще нет смысла выбираться на Большую землю. Разве что в случае ну очень крайней необходимости. Бакалею в село привозят коммерсанты трижды в неделю, что закажешь, то и доставят. За исключением спиртных напитков – на торговлю алкоголем нужна лицензия. А в Софье-Алексеевском есть небольшой магазинчик.

Что касается культурных мероприятий, то их отсутствие с лихвой заменяют 20 бесплатных телепрограмм. Спутниковой антенной на крыше сельского дома сейчас никого не удивишь.

Ко всему, в Софье-Алексеевском действует центр досуга. Здесь работает библиотека, а энтузиасты своего дела Оксана Гончарова и Мария Андрюнькина регулярно проводят вечера отдыха для земляков. Правда, Всемирная паутина сюда еще не дотянулась из-за плохой мобильной связи. И школу здесь закрыли из-за малочисленности учеников. Но каждый день специальный автобус возит ребят (всего 8 человек) в школу в военный городок.

– Лет пять назад автобус от нас выезжал в 8 утра, в половине девятого мы уже были в Пограничном и все успевали. А сейчас, чтобы все успеть, надо задержаться и обратно добираться на попутных машинах или на такси за 400–500 рублей. А на автобусе – 56 рублей. Мы даже согласны платить больше, но только чтобы общественный транспорт ходил чаще. Увы, автобусникам мы неинтересны: иногда бывает полный автобус, а иногда всего 3-4 пассажира, – говорит Оксана Николаевна.

По ее словам, жители сел Байкал и Софье-Алексеевского уже писали о транспортной проблеме главе Пограничного городского поселения Олегу Александрову, но воз и ныне там. Видимо, не смог договориться с руководством автотранспортного предприятия.

– Мне знакома ситуация с графиком работы автобуса на маршруте Байкал – Пограничный, – подтвердил глава Пограничного района Николай Тодоров. – Здесь идет разграничение полномочий. Мы – район, а села – это полномочия администрации Пограничного городского поселения. И если глава поселения обещал людям решить этот вопрос, пусть выполняет обещание. У организации, которая обслуживает этот маршрут, давно нет водителя. Поэтому, как они заявляют, нет возможности отправлять автобус в рейс с 8 утра, как это было раньше. Тем не менее это наши жители и мы будем им помогать.

Наши люди в МСЭ… ездят на такси

Но, как рассказала корреспонденту «В» почетный житель Пограничного района Раиса Глапшун, с общественным транспортом связана еще одна проблема. С ней сталкиваются инвалиды всего района, собираясь в Хороль на прием к специалистам центра медико-социальной экспертизы (МСЭ). Автобусного сообщения между Пограничным и Хоролем нет. Людям с ограниченными возможностями (в большинстве своем малоимущим) приходится добираться на такси.

Поездка в оба конца занимает два дня, а это дополнительные расходы на гостиницу, если нет иного места для ночлега. Случается, что граждане не единожды посещают центр МСЭ из-за неправильно оформленных медиками справок или иных документов. А это напрасно потраченные время, нервы и деньги. Иначе как издевательством подобное отношение к людям назвать нельзя, считают местные жители. При этом ни одному чиновнику не приходит в голову организовать центр МСЭ в населенных пунктах с удобной транспортной развязкой. Например, для данной части Приморья в геосоциальном отношении подходит Уссурийск.

Будет ли учтена эта проблема при формировании нацпрограммы развития региона, сказать трудно. По крайней мере, неудобное расположение Хорольского МСЭ обсуждалось на сходах жителей сел Байкал и Софье-Алексеевского наряду с другими социальными проблемами района – отсутствием рабочих мест и жилья для молодых специалистов, нехваткой кадров в здравоохранении района, отвратительной мобильной связью в селах, отсутствием заготовительных контор для приема сельхозпродуктов от населения.

Былых совхозов не будет

Во времена Советского Союза Пограничный район был в авангарде среди крупных сельскохозяйственных районов края. Местные хозяйства добивались высоких результатов. Урожайность зерновых культур составляла 18,5 центнера с гектара, сои – 10,0 центнера с гектара, надои на одну фуражную корову – 2405 литров молока за год.

Одна из образцово-показательных ферм находилась в селе Софье-Алексеевском, где была самая передовая механизация. Коров доили автоматы, молоко бежало по трубам из прозрачного стекла, навоз тоже техника убирала. На предприятие привозили китайцев перенимать опыт. Сейчас молочное направление в сельском хозяйстве Китая стремительно развивается, а в Софье-Алексеевском от чудо-фермы даже развалин не осталось. Кирпичи и металл растащили местные.

К сожалению, в 90-е годы Пограничный район не сумел сохранить крупные промышленные и сельхозпредприятия в отличие от соседа – Хорольского района, в котором успешно развиваются сельхозпредприятия, ориентированные на переработку молока и выпуск молочной продукции. В подтверждение этих слов достаточно взглянуть на прилавки приморских магазинов и супермаркетов, где хорольская продукция совсем не теряется среди аналогичной, поставляемой из других регионов России.

Сегодня общая площадь земельных угодий Пограничного района составляет 73956 гектаров, из них – 39275 гектаров пахотных земель. Здесь работают 6 сельскохозяйственных предприятий, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 12 индивидуальных предпринимателей. Но о былых рекордах район может только мечтать.

Погоду в сельском хозяйстве, по мнению специалистов, не сделала даже инвестиционная аграрная компания АО «ПримАгро», входящая в состав агрохолдинга «РусАгро», появившаяся здесь в 2016 году.

Есть надежда на строительство животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада между селами Духовским и Жариково. Инвестор проекта – крупная компания из Вьетнама. В настоящее время через министерство по развитию Дальнего Востока проводится работа по отводу земельных участков под агрокомплекс.

– Если этот проект будет реализован, то жители ближайших сел получат рабочие места. Мы сейчас над этим работаем. Есть еще задумки по ряду сельхознаправлений. Но нужно понимать, что тех совхозов, которые были в Советском Союзе, уже не будет, – говорит Николай Тодоров.

Переход может зарабатывать

На сельских сходах не обошли вниманием жители и неприглядное состояние автомобильного пункта пропуска «Пограничный» на границе с Китаем, что в 15 километрах от районного центра. Во-первых, им стыдно за состояние «ворот в Россию», а во-вторых, переход мог бы давать значительные суммы в бюджет района. Он и сейчас вкладывает свою небольшую толику в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступающего от деятельности таможенной службы. Пограничники налоги не платят.

ПП «Пограничный» самый большой и самый загруженный из девяти таможенных постов и восьми приграничных пунктов пропуска, находящихся в зоне деятельности Уссурийской таможни. За годы эксплуатации он морально и технически устарел. Его паспортная пропускная способность – 2500 человек и 44 автобуса в сутки, 22 – в Китай и 22 – из Китая. При 7-дневном режиме работы с 9 часов до 21 часа. В реальности здесь ежедневно пересекают госграницу десятки груженых фур и 64 пассажирских автобуса. По 32 машины в каждую сторону. На круг это почти 5000 туристов.

– Конечно, нужен новый пограничный переход. И не только для района, но и для края, для страны, – убежден глава Пограничного района Николай Тодоров. – Этот переход мы открывали в феврале 1996 года, я тогда работал заместителем главы района. Прошло 23 года, и на сегодня он просто не соответствует времени. В Китае за это время введены уже три современных перехода.

Новый ПП «Пограничный» должны были построить еще в 2012 году. Но, к сожалению, не все зависит от нас. В 2016-2017 годах процесс вроде бы пошел. Подрядчик выиграл аукцион на строительство. И даже был ряд инвесторов, готовых вкладывать деньги в инфраструктуру перехода. Но переход так и не построили…

Согласно планам компании «Росгранстрой», дочерней структуры Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, новый ПП «Пограничный» сдадут в эксплуатацию не ранее декабря 2019 года. Если ничего не случится…

По словам Тодорова, уже есть инвестор, который взял в аренду 232 га земли с последующим оформлением в собственность по соседству с пунктом пропуска. В перспективе здесь совместно с китайскими бизнесменами будет построена торговая зона на более чем 500 рабочих мест. Чтобы наши соотечественники, не пересекая границу, смогли купить китайские товары как продовольственные, так и промышленные по ценам Суйфэньхе.

Несомненно, новый переход привлечет не только инвесторов для развития инфраструктуры на территории, прилегающей к пункту пропуска, но и даст толчок развитию внутреннего туризма, о котором в последнее время так много говорят. По словам Николая Тодорова, в Пограничном муниципальном районе перспективно развивать экологический туризм, агротуризм, событийный, спортивный и культурно-познавательный. Для этого нужно разрабатывать туристические маршруты, строить небольшие гостиницы, кемпинги, мотели, базы отдыха, магазины. Как это делают, кстати, в других районах Приморья. К примеру, в Уссурийске, где буквально на пустом месте отстроили ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина», который с каждым годом меняется, чтобы не приедаться посетителям.

У Пограничного района есть своя изюминка для туристов. По его территории протекают 52 реки. Правда, небольших, зато богатых рыбой. Самая длинная река – Нестеровка, 98 километров. В ее долине много озер-стариц, где отменная рыбалка с весны до холодов. Водные ресурсы можно использовать для привлечения любителей активного отдыха, например, организовывая соревнования рыболовов-любителей или рыбалку для иностранцев с традиционной русской кухней и русской баней. Да мало ли что можно придумать и реализовать, было бы желание и средства. В итоге все эти затраты с лихвой окупятся дополнительными средствами в местный бюджет.

– В районе села Богуславка выделено 13 га земли под строительство базы отдыха для детей в рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар». Инвестор из Владивостока уже заказал пакет проектно-сметной документации. В прошлом году отсыпали дорогу от Богуславки к будущей базе отдыха, пробурены две скважины, сейчас решается вопрос по обустройству линии электропередачи к объекту. Здесь же планируется создание 50 рабочих мест, а это новые налоговые отчисления в бюджет района, – рассказал не без гордости Николай Александрович.

По его мнению, в туристическом бизнесе района ставку надо делать на жителей Китая. Потому что российские туристы, если это не челноки, на пути в Поднебесную останавливаться в Пограничном не будут. Китайцы же готовы ехать в Россию на один-два дня. И необязательно во Владивосток, для них дорога от Суйфэньхе до столицы Приморья утомительна. Кроме того, переезд занимает много времени. Китайцы готовы ехать на Ханку, на реки и озера Пограничного района. Они согласны хорошо платить, но только за сервис, к которому привыкли. Поэтому надо создать условия комфортного отдыха.

– Между Софье-Алексеевским и Байкалом, на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Сказка», есть база отдыха с хорошей баней и свой водоем. Директор базы Виктор Хоменко запустил в водоем рыбу и берет всего 100 рублей за рыбалку. У него небольшое животноводство, куры, гуси, барашки, черные свиньи – вот вам и экотуризм. Он расширяется, недавно еще один дом построил. Приезжают отдыхать даже из Владивостока. Сегодня этот туризм очень востребован, – рассказал Николай Тодоров.

…Кстати, есть слух, и его подтвердил корреспонденту «В» глава района, что на территории села Байкал появится в обозримом будущем небольшой пивной завод с экологически чистым производством. Как выяснилось, артезианские воды здесь самые чистые в районе. И уже есть инвестор для реализации проекта. Если эти планы осуществятся, то жизнь в селе Байкал вновь забьет ключом. На этот раз пенным и хмельным. Хорошо бы...

Владивосток – Пограничный район – Владивосток

Автор: Сергей КОЖИН