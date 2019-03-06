Покорение вершин. И подземелий Тихоокеанский симфонический оркестр произвел фурор на Международном оперном фестивале

Год только начался, а наш Тихоокеанский симфонический оркестр уже успел принять участие в престижном оперном фестивале, который состоялся в Сеуле. Причем приглашение музыкальный коллектив из Владивостока получил хоть и не по профилю, зато за истинное мастерство, признанное зарубежными и отечественными профессионалами.

А не замахнуться ли нам на оперу…

– Осенью прошлого года мы уже представили свое творчество публике Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках фестиваля, который проходил в двух странах – Корее и Японии, – объясняет Анатолий Смирнов, главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра (ТСО). – Тогда мы выступали в концертном зале Сеульского университета, причем с нами играли и корейские солисты. Концерт прошел очень хорошо, наше выступление не осталось незамеченным. После этого стали поступать предложения о новых выступлениях. И когда нас позвали на Международный оперный фестиваль, мы подумали и согласились. Хотя у нас не оркестр театра оперы и балета, а симфонический коллектив. А это немного разные вещи. Но мы решили, что это возможность проверить себя, попробовать нечто новое и интересное.

– Значит, для участия в оперном фестивале музыкантам пришлось учить оперный материал?

– Да, нам пришлось выучить несколько произведений, оперы «Богема», «Травиата» в частности. Кроме того, организаторы прислали целый список произведений для входящих в фестиваль симфонических концертов. И мы учили и освежали в памяти, например, Девятую симфонию Бетховена, Девятую симфонию Дворжака, увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Чайковского, увертюры к «Севильскому цирюльнику» и «Свадьбе Фигаро» и так далее. Замечу, что все это оркестр делал наряду с выступлениями и репетициями, относящимися к нашей филармонической концертной программе.

Под землей отличная акустика. И вдохновение

– Расскажите, как работалось в Сеуле…

– Мы поехали фактически полным составом. Фестиваль проходил на нескольких площадках, и каждая удивляла и поражала нас. Например, один из концертов должен был состояться в протестантской церкви. Мы приехали туда на репетицию, увидели огромное здание. Но мы и представить не могли, что нам надо спуститься на пятый этаж под землей! Там репетиционный зал. А концертный зал (на 6600 мест!) находится на четвертом подземном этаже. Представляете? Вот и мы были изумлены.

А какая там акустика в зале! Феноменальная! С нами выступал хор в 200 человек. В итоге получился мощный, величественный концерт с уникальной атмосферой. Мы буквально тонули в буре аплодисментов. А я был горд и счастлив, что ТСО имеет возможность выступать в таких залах и исполнять на высоком уровне столь сложную музыку. Мы играли Хоровую фантазию Бетховена для фортепиано, хора и оркестра, опус 80. В России это малоизвестное произведение, а в Корее его очень любят и исполняют часто.

Наш концерт записывало сеульское телевидение. На следующий день наше исполнение выставили на Ютубе, мы посмотрели на себя со стороны. И поняли, что очень, очень хорошо справились.

Оперные спектакли мы играли в другом концертном зале, точнее, в театре. Что показательно, он тоже находится под землей. Да, умеют в Сеуле экономить землю… Зал был не очень большой, но удивительно уютный, в таком классическом стиле, с балконами. Там мы сыграли «Богему», причем участие в спектакле (хоть это был и концертный вариант) принимали ведущие оперные солисты Сеула, а также знаменитые азиатские певцы, учившиеся и работающие в Италии. Настоящее бельканто!

Для оркестра эта работа стала истинным вдохновением. Хорошо еще и то, что с ТСО работали и корейские дирижеры. Я дирижировал концерты, а оперы оркестр исполнял под руководством корейских маэстро.

– Я знаю, что вы дирижировали также финальным гала-концертом ТСО в рамках фестиваля…

– Да, выпала такая честь. Гала-концерт проходил в Арт-центре, это самый крупный концертный зал Южной Кореи. Это было невероятно!

В первом отделении к нам присоединились корейские солисты, каждый номер принимали на бис, полный зал. Кроме того, на концерт приехали деятели культуры из разных стран. Среди них была и Ирина Герасимова, генеральный директор и художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, в который и входит радио «Орфей», заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Российской академии радио. После концерта она подошла ко мне и не только поздравила с прекрасным выступлением оркестра, но и отметила, что просто в восторге.

«Вы растопили публику первым же номером, – сказала нам Ирина Герасимова, – вам удалось увертюрой к опере «Сила судьбы» буквально влюбить в себя зрителей. Зал был ваш все три часа!» Конечно, такие слова дорогого стоят…

Так гениально звучит Владивосток

– Думаю, в родной город вы вернулись окрыленными…

– Да, мы получили огромный эмоциональный заряд, очень позитивный от этих гастролей. Понимаете, в этих залах настолько великолепная акустика, что там звучит каждый инструмент. И каждый музыкант понимает, что он важен, значим…

У нас было очень много репетиций, мы, можно сказать, находились постоянно в тонусе, в рабочем режиме, бешеный ритм фестивальной жизни нас только вдохновлял и подстегивал. Это было так здорово!

Знаете, у корейцев принято после концерта не уходить, а обязательно сфотографироваться с дирижером, с солистами. И нас после выступлений ждала настоящая толпа, и мы делали селфи – словом, приняли правила игры. Но этим восторги не ограничились. Ко мне лично обратились сразу несколько продюсеров корейских после финального концерта и предложили ТСО принять участие в новых проектах, посотрудничать. Я предложил им вести переговоры с руководством нашей филармонии, но подчеркнул, что мы всегда открыты сотрудничеству. Понимаете, у оркестра появилось реноме на высоком международном уровне! При этом мы представляли Владивосток, Приморскую краевую филармонию.

Нас часто спрашивали: вы оркестр оперного театра из Владивостока? И удивлялись, узнав, что наш оркестр симфонический, что во Владивостоке два замечательных коллектива, исполняющих оперу.

Вернулись мы, конечно, окрыленные, полные позитива, сил, желания покорять новые вершины. Мы действительно достойно, без преувеличения, представили и ТСО, и Владивосток. Теперь уже музыканты говорят мне, что на абы какие фестивали и ездить не нужно, что мы теперь понимаем, что такое высокий уровень и на что нужно ориентироваться…

– Что же вы подарите в ближайшее время родной приморской публике?

– У нас уже состоялся концерт «Мелодии любви» совместно с замечательным гитаристом Григорием Барановым. А во втором отделении мы играли увертюру «Ромео и Джульетта», ту самую, что исполняли в Сеуле. То есть приморская публика смогла оценить то, за что нам рукоплескала публика в Корее.

В перспективе мы намерены повторить концерт «Мелодии Голливуда» – на первое исполнение были раскуплены все билеты, нас очень просили повторить. Мы добавим еще новые номера и снова порадуем зрителей.

15 марта мы даем концерт с пианистом Иваном Кулиговским, он победил в своей номинации – фортепиано – на Дельфийских играх в прошлом году. Разумеется, я сразу пригласил юношу выступить с нами. Мы сыграем Пятый концерт Бетховена, очень сложный, обычно это произведение исполняют зрелые пианисты. Также исполним Моцарта, а наш кларнетист Атарбек Расулов исполнит новую пьесу для кларнета, во время исполнения которой его инструмент разбирается почти полностью.

Ну а в апреле ждем зрителей на прекрасную и любимую всеми «Дальневосточную весну».

Кстати

– Знаете, что еще нас поразило в Сеуле? Во втором отделении гала-концерта мы играли Девятую симфонию Бетховена, а с нами выступал хор. Большой, более 200 человек. Они отлично пели, профессионально. Я спросил у организаторов, как называется коллектив, а мне ответили, что это… прихожане одной из крупных протестантских церквей Сеула. Это было удивительно. Оказывается, они поют огромный оперный репертуар вплоть до хоров из опер Верди и других композиторов. Очень музыкальный и эмоциональный народ корейцы! – поделился впечатлениями Анатолий Смирнов.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ