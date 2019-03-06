Очень важно видеть перспективу… Можно ли найти свой путь к душам тех, кто читает книги

Накануне весеннего праздника мы пригласили в гости доброго друга газеты «Владивосток», приморскую писательницу Татьяну Таран. Мы публиковали главы из ее книг, и, судя по отзывам наших читателей, они приняли их с искренним интересом. А некоторые даже спрашивали: как люди становятся писателями? Легко ли в наши дни написать и издать книгу?

– На самом деле я лишь начинающий автор, – говорит Татьяна, – не прошло еще и двух лет, как вышла моя первая книга.

– Однако ваши рассказы уже переведены в Китае, об этом пишут в Интернете.

– А я не знаю точно, переведены ли уже. В июне 2018 года прошел фестиваль «Литература Тихоокеанской России», там я познакомилась с директором Института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин. Ее заинтересовала моя книга «Список мечт», и позже она написала мне о намерении сделать перевод. Студентам, изучающим русский язык, интересна современная проза Дальнего Востока. Сейчас я жду следующего фестиваля (он пройдет в мае), надеюсь увидеться снова с Ван Цзиньлин и узнать, как там обстоят дела с переводом.

– Вы встали на писательский путь всего два года назад. А что было до этого?

– До этого был филфак ДВГУ, я окончила отделение журналистики и более 30 лет работала по специальности: редактором газеты, директором по связям с общественностью. Всю жизнь писала статьи, репортажи, очерки в разные газеты и журналы. За каждым текстом – живые люди, с которыми я разговаривала, узнавала их судьбы, характеры, надежды и печали. Все это в конечном счете привело к тому, что я стала писать рассказы и повести, они в основном о нашем городе и живущих в нем людях.

– Владивосток вдохновляет вас?

– Конечно. Не представляю, какой еще город может дать столько простора для творчества. У нас такой красивый ландшафт, из-за каждого поворота видно море. С каждой городской сопки открываются перспективы, а ведь умение видеть перспективу – это очень важно в жизни. У нас прекрасные люди – как можно об этом не писать?

– Как вы красиво говорите! Но сейчас много молодежи уезжает из Приморья. А у вас не было желания покинуть его?

– У меня – нет. Родилась я не здесь, поэтому приезд во Владивосток для меня был большим событием. Увидеть море человеку, у которого в детстве даже речки никакой не было, это же потрясение на всю жизнь.

– Сейчас писательская деятельность занимает вас полностью или вы еще чем-то занимаетесь?

– Удивительное дело, но сейчас я открываю для себя новые жанры. Этой зимой я долго гостила в Москве и посетила множество культурных мест. Ходила на спектакли, в художественные галереи, на концерты. С выставки, посвященной творчеству Давида Бурлюка, поэта и художника, жившего во Владивостоке в начале 1920-х, я написала обзор и опубликовала его на своей странице в «Фейсбуке». И тут же мне пришло предложение напечатать его в американском русскоязычном журнале «Новый континент». Позже по просьбе редакции я написала еще две рецензии. Сейчас в этом журнале у меня есть персональная авторская страница, я публикую там свои новые рассказы и повести.

– Я знаю молодых ребят, которые с сожалением говорят о том, что во Владивостоке напечатать свои книги невозможно, только в Интернете можно выложить тексты. Нет никакой поддержки…

– Да, к сожалению, это так. Во Владивостоке (и не только) авторы сами платят за издание своих книг. Но буквально вчера я держала в руках книгу стихов, которую издала женщина старше 70 лет. Тираж небольшой, 100 экземпляров, в твердой обложке. Это недешево ей обошлось, зато сборник издан. А для автора очень важно держать в руках готовую книгу.

– Мне ваша писательская история напоминает творчество Шукшина. Вы пишете о людях, их судьбах, как и Василий Макарович писал про жизнь, про быт. У вас такая же, бытовая литература?

– Наверное, да. Судьбы людей – это то, что меня интересует. Но нужно понимать, что художественная проза подразумевает элементы домысла, фантазии. Это сочиненные истории, где в одном человеке могут быть собраны черты нескольких других людей. Я пишу типичные образы, характерные для нашей местности, для нашего времени. Это могут быть придуманные ситуации, в которые я погружаю читателей, но они также могут быть и реальными! А читатель примеряет их на себя.

Я стараюсь писать так, чтобы был виден дальневосточный текст, употребляю региональные слова, описываю особенности нашего быта. Например, в книге «Никто не ангел» про июньскую погоду я говорю «чилима». Многие владивостокцы знают, что так обозначается туманная погода в начале лета. Не дождь, не морось, не туман даже, а очень влажный воздух. Местность я обозначаю конкретными названиями: Золотой Рог, Орлиная сопка, полуостров Песчаный… Читателям нравится, когда они могут проживать истории вместе с героями моих рассказов.

– Где можно найти ваши книги?

– Они продаются во всех магазинах Приморского книготорга. Есть и электронные версии обоих сборников, их легко найти на интернет-ресурсах по фамилии автора.

– Как молодым писателям добиться такого успеха, как у вас? Дело все-таки в финансировании?

– Нет, что вы. Написать и напечатать – это самое простое. Деньги можно найти у меценатов, взять кредит в банке, в конце концов. Самое трудное для писателя – продвижение его творчества к читателю. По-хорошему, этим должны заниматься литературные агенты, продюсеры. В Москве существуют издательства с большим штатом сотрудников, которые именно этим и занимаются. А у нас я сама себе и писатель, и рекламный агент, и менеджер.

– А вы состоите в местном союзе писателей?

– Известные приморские авторы дали мне рекомендации для вступления, осенью прошлого года я отнесла их и две свои книги в Приморское отделение Союза писателей России. Там они и лежат. Наверное, когда-нибудь их рассмотрят, я надеюсь.

Для меня необходимым являются живые отклики, которые я получаю на творческих встречах, в социальных сетях, личных письмах. Читатели благодарят за возможность узнавания себя в моих рассказах, они чувствуют сопричастность к тому, о чем я пишу.

Я очень благодарна библиотечной сети Владивостока за возможность общения с читателями. Пусть на эти встречи приходит не так много людей, 15–20 человек, но это всегда живой и заинтересованный разговор о литературе. Много делают для популяризации местных авторов магазины книготорга: организуют презентации, автограф-сессии, выставляют наши книги на отдельные полки. Это правильно. Приморских писателей не так уж много, затеряться в сотнях тысяч книг со всего мира легко.

– Вы издали две книги, что дальше?

– Работаю сейчас над романом. Не знаю, что из этого получится, такие большие тексты я еще не писала. Но пока остается временной пласт 80-х и 90-х годов, о котором мало что написано. А ведь время уходит, надо успеть запечатлеть на бумаге то, что происходило в эти бурные годы перестройки и гласности, чему мы были свидетелями. Этот роман тоже будет художественным, не документальным. Я постараюсь через судьбу вымышленного героя передать ту атмосферу на стыке веков, в которой совсем недавно мы все проживали.

Писательское счастье в том, что он может повернуть сюжет туда, куда хочет. Режиссер снимает по сценарию. А писатель, как и художник, свободный в творческом плане человек. И это дает простор и вдохновение для новых книг.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН