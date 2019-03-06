Целая оранжерея в подарок! Лучшие друзья девушек – цветы, а не бриллианты

В оранжерею Ботанического сада, бывает, приходят за женским счастьем. А бывает, и за мужским. Или сразу и за тем и за другим. Никто из сотрудников уже не удивляется вопросу посетителей: «Можно ли счастье приобрести и за сколько?» Потому что знают: речь идет о красиво цветущих, дополняющих друг друга и прекрасно гармонирующих комнатных растениях – спатифилуме и антуриуме. В народе не просто придумали названия, которые легче запоминаются, а вложили в них мудрую житейскую философию.

– Сейчас принято и даже модно наделять растения чудодейственной силой, способной влиять на человеческие взаимоотношения, здоровье, благосостояние дома, привносить в нашу жизнь яркие эмоции, – дал пояснения в ходе экскурсии по оранжерее ведущий инженер лаборатории тропических и субтропических растений Евгений Наврось. – Может быть, сказывается влияние Востока, где поклоняются растениям и даже обожествляют их. Либо в нас самих что-то изменилось и мы стали более трепетно относиться к своим зеленым питомцам. А если веришь, что спатифилум и антуриум заманивают счастье в дом, привносят в него положительную энергетику, а антуриум еще и притягивает деньги, то, конечно же, не будешь скупиться на заботу.

По велению волшебной палочки и… души

Еще в оранжерею приходят за весенним настроением! В канун женского праздника здесь уже который год организуется большая цветочная выставка, привлекающая сотни гостей коллекциями экзотических растений, возможностью увидеть различные диковинки, узнать о них. Но многие в первую очередь спешат все-таки получить привет от весны – полюбоваться уже распустившимися тюльпанами, нарциссами, гиацинтами.

– Все эти луковичные – не комнатные цветы, они выращиваются на клумбах, – продолжалась экскурсия по оранжерее. – Но время распуститься им в открытом грунте еще не пришло, поэтому мы искусственно приближаем этот долгожданный момент – делаем выгонку. И, пожалуйста, к 8 Марта у нас вот такой цветущий оазис.

– А технология сложная? Очень хотелось бы освоить ее, чтобы научиться хотя бы тюльпаны выгонять к женскому празднику, – с надеждой спросила словоохотливая посетительница.

– Сделать выгонку луковичных растений, в частности тюльпанов, совсем несложно, – заверил Евгений Николаевич. – Но при условии, что луковица еще с осени была правильно подготовлена к этому. Технология должна очень строго соблюдаться. После выкопки луковицы высушивают, прогревают при температуре примерно 32 градуса (чтобы у них образовался зачаток цветка), а после этого охлаждают в течение 12-18 недель (продолжительность зависит от сорта) до 4-5 градусов. А потом снова в тепло, где при температуре 18-20 градусов тюльпаны зацветают в течение 15-20 дней. Пробуйте! Думаю, все у вас получится.

Все семейства уживаются под одной крышей

Представители разных семейств, а зачастую и разные сорта одного и того же вида требуют разных условий содержания, разной влажности, температурного режима. Поэтому стоит только удивляться, как удается сотрудникам оранжереи примирить интересы растений, растущих под одной крышей, добиться от них привлекательной декоративности, пышного цветения. Они с готовностью делятся своими наработками, дают консультации цветоводам-любителям, подсказывают, как ухаживать за зелеными питомцами, чтобы они радовали красотой.

– Очень много вопросов по выращиванию орхидей. Но, увы, я не могу дать вам универсальный рецепт по правильному уходу за ними. Сколько видов этих красивых цветов, столько и технологий их выращивания, – заверил Евгений Наврось. – Если взять самый распространенный и популярный фаленопсис, то для него дома нужно поддерживать температуру не менее 22 градусов, обеспечивать умеренный полив, создавать рассеянный свет. А вот если другую орхидею – цимбидиум держать при 22 градусах и выше, то она вообще может никогда не зацвести. Она любит попрохладнее, и еще необходим перепад температур днем и ночью в 5-6 градусов, только тогда она принарядится. Каждая орхидея – это особый подход.

Посетители выставки в один голос восхищались также азалиями, которые щедро одаривают в канун 8 Марта своей броской красотой. Кто с ними может сравниться в этом? Разве что рододендроны в пору их весеннего цветения.

Такое сравнение приходит в голову не случайно, потому что азалии относятся к тому же семейству, научное их название «рододендроны Симса». А еще их называют индийскими азалиями. Но не потому, что они родом из Индии. Просто именно оттуда они были завезены в Европу. А в диком виде красотки растут в высокогорьях Японии и Кореи, где частые туманы и не бывает жарко. Поэтому и дома желательно подбирать для них самое прохладное место. Ни в коем случае нельзя пересушивать корешки – они тоненькие и нежные, как ниточки, образуют клубок, похожий на мочалку. Если выживать и цвести при обычной нашей комнатной температуре (хотя им требуется 10-12 градусов) азалии еще могут, то пересушивание для них смерти подобно. Но и заливать нельзя, ведь в природе там, где они растут, никогда не застаивается влага.

С первым подснежником!

Сколько бы ни бывал в оранжерее Ботанического сада, всякий раз обязательно делаешь для себя какие-то открытия, узнаешь что-то такое, о чем раньше не слышал.

– Большое спасибо от нас всех за праздничный подарок Ботанического сада. Мы, пенсионеры, могли посетить цветочную выставку бесплатно и получили массу впечатлений! – благодарили за красивую экспозицию, доставившую столько радости, и интересный рассказ участники экскурсии. А хозяева в ответ приглашали наведываться почаще, ведь растения демонстрируют себя во всей красе в разное время, и не стоит это пропускать.

– Сейчас, к примеру, уже практически отцвели камелии, и вы можете видеть на этих больших деревьях лишь единичные цветки, – обратил наше внимание на значимое для коллекции оранжереи растение экскурсовод. – Период массового цветения камелий приходится на ноябрь-декабрь, и в это время они поражают невероятной красотой. Цветки у них очень яркие, крупные, похожи на розочки, но будто бы восковые, неживые и почти не имеющие аромата. Вот почему камелия считается символом холодной женщины, замороженной красоты. Помните роман Дюма «Дама с камелиями»? В нем это свойство известного декоративного растения обыгрывается.

Подумалось: «О таких красотках еще говорят Снежная королева». Не зря камелия всю себя растрачивает перед Новым годом, а в канун женского праздника цветут совсем другие цветы…»

– Неужели мимоза? Такая солнечная, такая нежная! В наших краях мимозы хоть и не растут, но ведь с детства мы знаем, что букетик именно этих цветов принято преподносить самым близким и любимым в женский праздник, символом которого они являются.

Оказалось, что в оранжерее сейчас тоже цветет не мимоза, а очень похожее на нее растение. Но и оно нас порадовало.

А скоро на солнечных полянах распустятся местные, приморские первоцветы. И тогда начнется настоящая весна! Многие женщины признаются: нет большего счастья, чем получить в подарок на 8 Марта солнечный букетик самых настоящих, излучающих свет и нежность подснежников!

Автор: Надежда БРАЖИНА