Игорь Пушкарев: «17 лет – наказание системы за то, что не сломался» Экс-глава Владивостока выступил с последним словом, и суд отправился писать приговор. Он будет оглашен через месяц

В последний день зимы, 28 февраля, в Тверском суде Москвы завершилось рассмотрение дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, экс-директора «Востокцемента» Андрея Пушкарева и экс-директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Приговор начнут зачитывать 2 апреля.

Дело федерального масштаба

На последнем этапе процесса – в прениях сторон – адвокаты повторили доказательства невиновности подзащитных, несостоятельность и неправомерность экспертизы Приморского РЦЦС, сделанной по запросу следствия (ее результаты в пух и прах опровергли независимые эксперты, указав на грубые, непростительные для профессионалов ошибки), общую абсурдность доводов обвинения во взятке «брат брату», отсутствие составов преступлений, в том числе ущерба от действий обвиняемых. Игорь Пушкарев выступил с последним словом, в котором в очередной раз заявил о своей невиновности, – это линия, от которой он ни на шаг не отступал, несмотря на жесткое давление, отказы во встречах с женой, постоянное продление сроков содержания под стражей, изменение территориальной подсудности дела. Несмотря на необъяснимо жесткое наказание, предложенное стороной обвинения, – 17 лет строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

За два года и девять месяцев (Игоря Пушкарева задержали 1 июня 2016 года) дело экс-мэра Владивостока стало сюжетом федерального масштаба. Оно переросло границы города, региона и Дальневосточного округа, стало поистине общероссийским, привлекло внимание крупнейших юристов и политологов страны, бизнесменов, медиаперсон, звезд кино и телевидения, судей Конституционного суда РФ.

Список тех, кого так или иначе затронула судьба братьев Пушкаревых и Андрея Лушникова, необыкновенно широк и разносторонен. В этом нет ничего удивительного. Потому что в этом деле есть все, чтобы оно превратилось в остросюжетную юридическую драму. И театральное, в жанре «маски-шоу», бессмысленное задержание человека, который ни от кого никогда не скрывался. И применение такой технологии, как «засекреченный свидетель», которому подобрали звучное имя Алла Шварц и показания которого практически дословно повторяют обвинительное заключение. И наглядная иллюстрация инерционной карательной системы, жернова которой готовы перемалывать любой человеческий материал. И грамотное, бесстрашное сопротивление этой системе людей, в нее попавших. И вера в справедливый суд, который добивается не обвинительного приговора априори, а установления истины.

Прения сторон: в чем злой умысел?

21 февраля 2019 года в ходе прений сторон прокурор попросила Тверской суд приговорить экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева к 17 годам лишения свободы, бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова – к 14, ранее возглавлявшему группу компаний «Востокцемент» Андрею Пушкареву назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Сторона защиты в ходе прений заявила о невиновности экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева, а также Андрея Лушникова.

Адвокат Игоря Пушкарева Константин Третьяков подчеркнул: если Игорь Пушкарев в чем-то и был неправ, так только в том, что по факту управлял созданной им компанией «Востокцемент», которую после вступления на пост мэра переоформил на родственников. Только управлял он ею для того, чтобы развивать город, пусть даже в ущерб собственной компании, о чем свидетельствуют прощение миллиардного долга МУПВ «Дороги Владивостока» и поставки стройматериалов без фактической оплаты, которые продолжались вплоть до 2015 года. И ни о какой взятке от брата Андрея не может идти и речи. Компания работала с городским предприятием себе в убыток. И решение принимал лично Игорь Пушкарев.

«Не случайно обвинение практически не ссылается на результаты оперативно-разыскных мероприятий, – подчеркнул адвокат. – Если обратиться к материалам, которые ФСБ собирало 5 лет, можно понять, что эти недружественные Игорю Сергеевичу лица доказали только одно: Игорь Пушкарев участвовал в управлении собственной компанией в нарушение 289-й статьи УК РФ. Мать-пенсионер и младшие братья просто не могли владеть такой большой компанией. Я процитирую гособвинителя: «Отрицать управление компанией Игорем Сергеевичем нельзя, но делал он это как должностное лицо». Это и есть 289-я статья – участие должностного лица в управлении компанией».

К слову, ключевым свидетелем обвинения является Алла Шварц. Это засекреченный свидетель, показания которого подтверждают лишь то, что экс-глава Владивостока принимал непосредственное участие в управлении ГК «Востокцемент».

Записи телефонных переговоров, а также документы, изъятые в ходе обысков в «Востокцементе», подтверждают, что Андрей Пушкарев брал займы у старшего брата.

«Явно не Игорь Сергеевич получал взятки, а Андрей Сергеевич занимал у него крупные суммы по нескольку раз в месяц, – подчеркнул адвокат. – Что напрямую опровергает доводы обвинения о взятках».

Далее защитник напомнил, что МУПВ «Дороги Владивостока» оплачивало едва ли половину стоимости поставленных стройматериалов, не покрывая даже их себестоимости.

«Если МУПВ не платило деньги, то в чем злой умысел? – акцентировал Константин Третьяков. – Обвинение сказало, что наличие прощенной задолженности не имеет отношения к причиненному ущербу. Но кредиторская задолженность – это лишь одна из форм экономической деятельности. Именно так предприятие привлекает средства. Следуя этому, можно заявить, что банки, выдавая кредит, причиняют ущерб».

Как напомнил суду защитник, в ходе следствия обвинению было необходимо доказать прибыль ГК «Востокцемент», полученную от взаимодействия с МУПВ «Дороги Владивостока». И связать ее с действиями экс-главы приморской столицы.

«Обвинение подменило два понятия: доход и прибыль, – отметил Константин Третьяков. – Холдинг поставил МУПу материалы на сумму 2,2 млрд рублей, а оплату получил лишь на сумму 1,2 млрд. Вычитаем производственные и другие расходы и получаем убыток для «Востокцемента» на 1 млрд рублей. Источником получения дивидендов является прибыль (а не доход) за вычетом налогов. От взаимодействия с МУПом ни о какой прибыли речи идти не могло. Это не соответствует ни закону, ни логике, ни математике».

Защитники подчеркнули, что собранными в ходе следствия доказательствами вина экс-главы Владивостока полностью опровергается. Но никак не доказывается.

Адвокат Андрея Пушкарева Дмитрий Коротенко в ходе прений тоже отметил, что фактическим руководителем «Востокцемента» оставался Игорь Пушкарев.

«Показания десятков свидетелей и материалы оперативно-разыскных мероприятий, в том числе записи телефонных переговоров, стенограммы личной и служебной переписки подтверждают: все наиболее важные и стратегические решения в ГК «Востокцемент» принимал Игорь Пушкарев, – подчеркнул защитник. – Следствию намного удобнее было представить Игоря Пушкарева только чиновником, а его брата Андрея – владельцем холдинга».

Напомним, что в итоге «Востокцемент» простил МУПу почти миллиардную задолженность. А убыточность подобного взаимодействия для холдинга подтвердили выводы независимых экспертов, в том числе авторитетной международной аудиторской компании «Моор Стивенс». Все это опровергает доводы обвинения о корыстных умыслах братьев Пушкаревых.

Более того, защитники указали на то, что предъявленное обвинение во взятке даже не содержит необходимых сведений – даты и места якобы совершенного преступления, не указано, какие именно действия совершали Игорь Пушкарев, Андрей Лушников и Андрей Пушкарев.

«Конструкция обвинения, сформулированная в Следственном комитете, выглядит очень странной, – акцентировал в суде Руслан Янченко, адвокат Андрея Лушникова. – Никаких данных, что Андрей Лушников способствовал получению взяток, нанес существенный вред предприятию, нет».

В завершение слушания защитники попросили Тверской суд полностью оправдать фигурантов дела за отсутствием состава преступления. Адвокат Владимир Поликарпов также напомнил, что Андрей Пушкарев нуждается в постоянной высококвалифицированной медицинской помощи, все необходимые документы, подтверждающие это, приобщены к материалам дела.

После последнего слова Игоря Пушкарева суд отправился писать приговор, оглашать который начнут 2 апреля 2019 года в 11 часов по московскому времени.

Автор: Евгений СИДОРОВ