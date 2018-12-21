Увидел китаец невидимый берег Участник арт-резиденции «Заря» из КНР Ма Хайцзяо сегодня, 21 декабря, представит жителям и гостям приморской столицы выставку, посвященную истории и современности взаимоотношений нашего города и Китая.

Выставка «Невидимый берег» – это фотографии, сделанные художником во время пребывания во Владивостоке.

– Моя выставка – это рефлексия на тему взаимоотношений между Китаем и Россией, касающаяся как истории, так и современности Владивостока, – говорит Ма Хайцзяо. – Две фотографические серии основываются на моих личных впечатлениях – человека, впервые посетившего город, и становятся их поэтической трактовкой.

Как известно, китайская диаспора проживала во Владивостоке с момента его основания. В конце XIX – начале XX веков она была самой многочисленной и в значительной степени повлияла на развитие экономики и городского хозяйства в целом. После 1930-х годов связь города с Китаем была надолго прервана, пока уже в 90-е годы рынки не наполнились китайскими товарами и услугами, а с недавнего времени приморская столица вновь стала популярна среди туристов из КНР.

Эта история взаимоотношений, характерная исключительно для Владивостока, стала отправной точкой для работ Ма Хайцзяо. Так, серия «Невидимый берег» работает с повсеместностью китайского текста на улицах города. Во время своих первых прогулок по краевому центру художник был впечатлен обилием фраз на китайском языке, которые вплетены в обыденную жизнь и стали уже привычной частью визуального облика города. Обнаруживать родной язык в большой стране – необычный для художника опыт, с которым ему еще не приходилось сталкиваться во время других путешествий.

При этом тексты на китайском, которые можно увидеть во Владивостоке, имеют самый разный характер. Среди них встречаются как традиционные «Желаем безопасности, куда бы вы ни отправились» (китайское новогоднее пожелание) или «Отпусти это» (одно из основных положений буддизма) на подвеске в салоне такси, так и, к примеру, «Безлимитное мясо» или «Отсюда открывается несравненный вид» на вывеске ресторана. Художник собрал эти разношерстные отрывки текста и перенес на обломки дерева, которые затем запустил в воды пограничных территорий.

Часть фотографий была сделана на озере Ханка, по которому проходит граница между Китаем и РФ, другая локация съемок – акватория Амурского залива, залива Петра Великого, бухты острова Русского. Вода видится художнику как стихия, связывающая две страны, совершает нескончаемое возвращение от одного берега к другому.

Другая серия, «В тихом месте», отсылает к роли китайской диаспоры в истории города. Художник на стандартных рекламных вывесках воспроизводит фразу «И самое большое зло, которое может сделать для нас нация, – это уйти отсюда разом». Так Ма Хайцзяо переработал фразу, приведенную в книге Дмитрия Анчи и Нелли Мизь «Китайская диаспора во Владивостоке: страницы истории»: «И самое большое зло, которое могут нам сделать здесь китайцы, – это уйти разом из Владивостока». Известно, что китайская рабочая сила была незаменима в городе, и представители разных национальностей жили в тесном взаимодействии. Однако художник подчеркивает не столько значение китайской диаспоры, сколько универсальность утверждения: любая нация, покидая привычное место, наносит ему ощутимую травму.

Автор: Отдел новостей «В »