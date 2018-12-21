Как создаются законы Депутат социального комитета ЗС ПК Артавазд Оганесян рассказал «В» о социальных итогах года, о том, что представляет собой работа депутата, и о депутатской этике

2018 год оказался для Приморья беспрецедентным по количеству социальных законопроектов, по количеству реализованных законотворческих идей и по тому влиянию, которое они оказывают либо вскоре окажут на уровень жизни населения. В особенности малозащищенных его групп. Артавазд Оганесян, депутат Законодательного собрания края, член социального комитета, представитель фракции КПРФ в региональном парламенте, рассказал «В» об основных моментах работы депутата.

Как создаются законы

– Артавазд Сейранович, первый вопрос хотелось бы задать от наших читателей. Он пришел в одном из писем в редакцию. Расскажите, пожалуйста, как создаются законы – от возникновения идеи до работающей нормы?

– Вся процедура принятия законов ЗС ПК регламентирована законом Приморского края от 22 декабря 2008 года № 373-КЗ «О законодательной деятельности в Приморском крае».

Устав Приморского края определяет исчерпывающий перечень субъектов законодательной инициативы, к числу которых в первую очередь относятся депутаты ЗС ПК, губернатор Приморского края, прокурор Приморского края, представительные органы муниципальных образований.

Субъекты права законодательной инициативы разрабатывают и вносят ее в ЗС ПК. Проект закона, предусматривающий использование средств краевого бюджета, изначально направляется на заключение губернатора Приморского края, а после его получения уже вносится на рассмотрение ЗС ПК.

В отдельных случаях, предусмотренных законом, законодательная инициатива должна направляться на оценку регулирующего воздействия.

В соответствии со статьей 9 настоящего закона подготовка проекта закона к рассмотрению ЗС ПК включает обсуждение проекта закона в комитетах ЗС ПК, учет отзывов, замечаний и предложений по проекту закона, назначение и проведение в необходимых случаях научной экспертизы проекта закона, проведение правовой и лингвистической экспертиз правовым управлением аппарата ЗС.

Проект закона рассматривается в первом, во втором и в третьем чтении. Сначала проекты законов рассматриваются на заседаниях комитетов (по направлению деятельности комитета), затем по решению комитета выносятся на рассмотрение Законодательным собранием ПК с рекомендацией принять или отклонить.

При рассмотрении проекта закона в первом чтении обсуждаются его концепция, актуальность и практическая значимость, необходимость принятия. Если он соответствует всем перечисленным требованиям, депутаты одобряют принятие проекта закона в первом чтении (на комитете, а затем на ЗС ПК).

Субъекты права законодательной инициативы имеют право вносить поправки к проекту закона, принятому в первом чтении на ЗС ПК. Если поправки предусматривают применение средств краевого бюджета, то их необходимо направить на заключение губернатора или в случаях, предусмотренных данным законом, на оценку регулирующего воздействия.

При рассмотрении проекта закона во втором чтении проводится постатейное обсуждение текста проекта закона и рассматриваются внесенные поправки. Проект закона во втором чтении рассматривается сначала на профильном комитете, а затем выносится на рассмотрение ЗС ПК с рекомендацией комитета принять или отклонить поправку или поправки.

После устранения противоречий, возникших при внесении изменений в ходе постатейного обсуждения, проект закона принимается в окончательной редакции в третьем чтении. При рассмотрении в третьем чтении не допускается внесение в него поправок, а также обсуждение проекта закона, его глав и статей.

Если возникли существенные замечания или предложения, требующие внесения в него поправок, ЗС ПК по предложению профильного комитета может принять решение о возвращении проекта закона к процедуре второго чтения.

За дисциплиной – строгий контроль

– В чем особенности работы депутата? Доступен ли он для народа, легко ли попасть на прием? И если депутат не является на комитет или заседание по надуманной причине, или попросту прогуливает, применяются ли к нему дисциплинарные меры?

– Быть депутатом, конечно, важный и ответственный труд. Я работаю на постоянной основе заместителем председателя комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан. Есть и рабочий график, и план работы на месяц и на неделю. Прием граждан ведется в общественной приемной КПРФ, куда можно обращаться, чтобы попасть на прием. Чаще всего граждане обращаются с проблемами ЖКХ, здравоохранения, по вопросам заработной платы медицинских и педагогических работников.

О дисциплине депутатов в прошлом созыве сказать не могу, так как работаю только в шестом созыве, то есть являюсь молодым депутатом.

В нашем созыве, по моему мнению, депутаты достаточно дисциплинированные. Возможно, на данный факт повлияли и изменения, принятые 2 марта 2017 года в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» и регламент ЗС ПК. Данные изменения предусматривают меру ответственности депутата за различные проступки.

Так, при неисполнении депутатом ЗС ПК обязанности по информированию в письменной форме председателя ЗС ПК о невозможности участия по уважительной причине в заседании по инициативе председателя ЗС ПК к депутату может быть применена мера ответственности – порицание.

В случае неучастия депутата ЗС ПК два раза или более в течение полугода без уважительных причин в заседаниях ЗС ПК и (или) комитета, членом которого он является, по инициативе председателя ЗС ПК или председателя комитета может быть принято решение о прекращении осуществления им депутатской деятельности на постоянной основе.

Также депутат обязан соблюдать правила депутатской этики, утверждаемые ЗС ПК. При нарушении депутатом порядка на заседании ЗС ПК к нему могут быть применены следующие меры воздействия: призыв к порядку (если депутат выступает без разрешения, употребляет в своей речи грубые, оскорбительные выражения, перемещается по залу); порицание (если депутат уже был призван к порядку на том же заседании и не выполняет требования); лишение права выступать в ходе текущего и очередного заседания ЗС ПК (если он организовал беспорядок, оскорбительно высказывался, выступал неоднократно без разрешения, нарушал неоднократно порядок выступления).

Социальные направления

– Давайте поговорим об этом, безусловно, ярком в законотворческом плане годе. Парламенту удалось сделать шаг к решению многих социальных задач, принять объемный пакет мер, защищающих права граждан и наделяющих их льготами. В частности, наконец-то официальный статус появился у «детей войны»…

– Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» содержал значительный перечень категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки за счет краевого бюджета. Однако льготная категория граждан «дети войны» в данном законе отсутствовала, что вызывало нарекание со стороны этих людей, фактически лишенных детства и испытавших на себе всю тяжесть послевоенных лет.

Данная социальная несправедливость устранена законом Приморского края от 30 октября 2018 года № 366-КЗ «О детях войны в Приморском крае», принятого в короткие сроки с приходом нового главы региона Олега Кожемяко и по его и инициативе. Закон предусматривает перечень мер социальной поддержки для граждан, относящихся к категории «дети войны»: ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны; компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов; компенсацию расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере 100 процентов. И иные льготы.

Будет ли дорабатываться данный закон, покажет время. Однако согласно заявлению главы Приморья на встрече с представителями ветеранских объединений от 10 декабря 2018 года в закон будут внесены поправки, предусматривающие новые льготы.

– Весной вы выступали на социальном комитете, доложив о парадоксальной ситуации в учебных заведениях, когда вспомогательный персонал – нянечки, уборщицы – благодаря повышению МРОТ стали получать такую же зарплату, как и квалифицированный персонал, педагоги. В то же время зарплата педагогов заметно не возросла. Был подготовлен новый законопроект, который решит данную ситуацию?

– Действительно, весной этого года на одном из комитетов я высказывал опасение, что увеличение МРОТ негативно скажется на работе квалифицированных кадров в бюджетной сфере. В первую очередь учителей и врачей, так как для поддержания их интереса к повышению квалификации важен и материальный аспект, в частности, соотношение его зарплаты с зарплатой неквалифицированного специалиста должно быть все-таки в его пользу.

Я выступил с предложением в адрес администрации Приморского края рассмотреть вопрос о введении соотношения, хотя бы минимального, между ростом МРОТ и оплатой труда квалифицированных работников бюджетной сферы с источником финансирования из средств краевой казны для выравнивания ситуации и снятия социальной напряженности.

Полагаю, что мое мнение было услышано краевыми властями, которые решили ситуацию кардинальным образом – принятием двух важных законов от 5 декабря 2018 года № 408-КЗ и № 409-КЗ. Законы приняты по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко с целью достижения уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений показателям, утвержденным планом мероприятий (дорожной картой).

Согласно официальной информации, размещенной на сайте администрации Приморского края от 28 ноября 2018 года, после увеличения МРОТ заработные платы педагогических работников сравнялись с оплатой труда технического персонала. Представленные законопроекты исправляют данную ситуацию и приводят к единой схеме систему оплаты труда в отрасли на территории Приморского края.

Кроме того, на сайте имеется информация об установлении базовых окладов педагогических работников: 11850 рублей – для воспитателей детских садов и 12600 рублей – для учителей.

Подчеркну, это базовый оклад. Для понимания ситуации, думаю, надо отметить, что данный вопрос необходимо разбить на две составляющие. Первое – это педагогические работники общеобразовательных организаций. У них средняя зарплата прогнозируется на уровне 38 тысяч рублей. Второе – педагогические работники дошкольного образования. В соответствии с дорожной картой средняя зарплата педагогических работников дошкольного образования прогнозируется на уровне 33 тысяч рублей.

Полагаю, что вышеназванные законы о предоставлении субвенций в определенной мере разрешили изложенные мной сомнения по поводу возникшего дисбаланса при увеличении МРОТ, так как они увеличивают коэффициент удорожания стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, устанавливают четкие нормативы расходов для определения размера субвенций местным бюджетам, методику расчета и распределения средств между муниципальными образованиями Приморского края.

Здесь же хочу отметить закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 389-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края», который также направлен на увеличение уровня жизни педагогических работников и решение кадровых вопросов, в первую очередь привлечение молодых специалистов.

Закон предусматривает точечные меры социальной поддержки педагогических работников, в том числе единовременную денежную выплату молодому специалисту, впервые трудоустроившемуся в образовательную организацию, в течение трех лет со дня окончания по очной форме обучения профессиональной организации или образовательной организации высшего образования на должность педагогического работника. Но при условии заключения бессрочного трудового договора по основному месту работы по штатной должности не менее одной ставки; ежемесячную денежную выплату молодому специалисту в размере 10 тысяч рублей до достижения трехлетнего стажа работы в образовательной организации.

– Что изменилось в здравоохранении? Насколько известно, также приняты законопроекты, увеличивающие мотивационные выплаты молодым врачам, устанавливающие меры поддержки молодым специалистам.

– На протяжении шестого созыва мы постоянно на своих комитетах обращали внимание на необходимость принятия мер социальной поддержки для медицинских работников, подъемных выпускникам вузов при приеме на работу в медицинскую организацию. И вот принят долгожданный закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 321-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения», который предлагает значительные меры социальной поддержки медицинским работникам на период 2019–2024 годов.

Особо необходимо отметить предоставление единовременной денежной выплаты медицинским работникам, трудоустроившимся на вакантную должность, включенную в перечень вакантных должностей медицинских работников. Для таких специалистов во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке она составит 575 тысяч рублей. В Дальнегорске, Кавалеровском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском, Тернейском муниципальных районах – 804,5 тысячи рублей. В иных муниципальных образованиях края – 690 тысяч. Фельдшерам, трудоустроившимся на фельдшерско-акушерские пункты и станции (отделения) скорой медицинской помощи, – 345 тысяч рублей. Медсестрам, трудоустроившимся в поликлиники, поликлинические отделения, участковые больницы, врачебные амбулатории, отделения (офисы) общей врачебной (семейной) практики медицинских организаций, – 230 тысяч рублей.

Кроме того, внесены изменения в закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». Следуя им, медработникам на селе и в пгт предусмотрена полная компенсация ЖКУ, а медицинским работникам, работающим в городе, – ежемесячные денежные выплаты на частичное покрытие данных расходов.

Считаю, что эти меры повлияют на положительное решение вопроса нехватки кадров. В первую очередь в обеспечении специалистами медучреждений в отдаленных районах и стабилизации работы системы здравоохранения в принципе.

– На сегодняшний день более семи тысяч детей-сирот ждут своих законных квадратных метров. Расскажите подробнее о том, как решается и будет решаться вопрос обеспечения их жильем.

– 28 ноября 2018 года ЗС ПК по инициативе Олега Кожемяко в трех чтениях приняло закон, наделяющий с 1 января 2019 года органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жильем. В частности, это полномочия по формированию специализированного жилищного фонда, предназначенного для проживания детей-сирот и по предоставлению в нем жилых помещений по договорам найма.

В настоящее время в социальный комитет ЗС ПК внесен проект закона, позволяющий выдавать детям-сиротам, достигшим возраста 25 лет, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, сертификат на приобретение жилых помещений в собственность, положенную по судебному решению (судебное решение должно быть получено до 1 января 2019 года).

Законопроект ограничивает размер социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, среднерыночной стоимостью одного квадратного метра в Приморском крае, установленной приказом Минстроя.

Возможно, закон и внесенный законопроект по данному вопросу и решат актуальнейшую проблему предоставления жилья детям-сиротам. Время покажет. Однако у меня есть определенные сомнения в их исполнении и связны они в первую очередь с предложенным объемом финансирования, который крайне мал.

Минстрой по состоянию на третий квартал 2018 года определил цену жилого квадрата в Приморье в 56,134 тысячи рублей. Из расчета площади жилья в 36 квадратных метров на человека и числа нуждающихся детей-сирот в 7322 человека (данные на 17 октября 2018 года) потребуется почти 14,8 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов. Чтобы был понятен масштаб: это больше, чем годовой бюджет Владивостока.

Еще один момент. В сложившейся в Приморье критической ситуации с обеспечением жильем детей-сирот я считаю возможным наравне с сертификатом на покупку квартиры выдавать представителям данной категории граждан, достигшим 25 лет, единовременную денежную выплату из средств краевого бюджета для строительства собственного жилья. Естественно, при соответствующем контроле расходов ответственного органа исполнительной власти.

Понятно, что выдача сертификата ляжет дополнительным бременем на краевой бюджет, однако считаю, что скорейшее разрешение вопроса о предоставлении всем детям-сиротам Приморья жилого помещения – наиважнейшая задача.

Я хотел бы предложить администрации края определить финансирование дополнительных затрат по обеспечению детей-сирот сертификатами из средств, которые край получит от продажи в 2019 году двух гостиниц – многострадальных «Хаяттов».

Считаю, что полученные от их реализации средства в полном объеме могут не только покрыть необходимые расходы для выдачи сертификата детям-сиротам на покупку жилого помещения или строительства собственного жилья, но и могут дополнительно быть направлены на строительство специализированного жилищного фонда и иные меры.

Итоги года

– От общего перейдем к частному: каковы основные итоги вашей работы в уходящем году?

– Итоги работы за 2018 год, как свои, так и комитета, ЗС ПК, считаю положительными. Нами приняты значимые законы для Приморья, о которых шла речь выше.

Кроме того, хотелось бы отметить еще один социально значимый закон, рассмотренный на комитете ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан, где я являюсь заместителем председателя комитета, и принятый ЗС ПК.

Это закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края». Он ввел новые категории учащихся, получающих бесплатное питание. Это дети из многодетных семей и семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, обучающиеся в 5–11-х классах, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды (два раза в день в период учебного процесса).

Ранее законодательством обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях края, распространялось только на учащихся 1–4-х классов.

Более того, главой Приморья Олегом Кожемяко принято решение об увеличении расходов краевого бюджета на бесплатное питание одного ученика с 21 до 42 рублей.

Данные полномочия делегированы органам МСУ муниципальных районов, городских округов для исполнения за счет субвенций бюджета Приморского края.

Не могу не отметить еще один важный для меня момент в работе, когда я принимал участие в жюри по оценке конкурсных работ членов молодежных парламентских структур и совета молодых депутатов Приморья в этом году.

Хотелось бы упомянуть о нескольких представленных инициативах. Например, Шалаева Д.В. – по вопросу сохранения лесного наследия Приморского края. Подход ученика 10-го класса средней школы сделан аналитически грамотно, с приведением конкретных неоспоримых фактов и анализом действующего законодательства. Или вот Арутюнян Л. А. – о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в системе экологических платежей с целью корректировки целевой направленности экологических платежей. Представлен самый объемный пакет документов с качественным анализом российского и зарубежного законодательства. Эта работа подкреплена графическими приложениями. Безусловно, инициатива требует доработки, но сама идея не может быть отвергнута и подлежит изучению и применению на практике на федеральном уровне. Инициатива Пахомова В. А. – о внесении изменений в единый квалификационный справочник должностей, специалистов и служащих с целью решения проблемы привлечения молодых специалистов для работы в высших учебных заведениях и устранения первопричины невозможности применения предоставляемых педагогам льгот преподавателям высших учебных заведений.

В представленных проектах федеральных законов и законов Приморского края положительным образом выделяется законопроект Лагуновой М. В. «О добровольческой деятельности (волонтерстве) в Приморском крае», разработанный в соответствии с законодательством РФ. Представленный законопроект вполне можно рекомендовать к рассмотрению ЗС ПК после доработки, так как некоторые позиции законопроекта у меня вызывают вопросы и не вяжутся с представленным финансово-экономическим обоснованием.

Что касается 2019 года, то полагаю необходимым продолжить плодотворную работу, проведенную в 2018 году.

Честный человек с лидерскими задатками

– И напоследок: какими, на ваш взгляд, качествами и компетенциями должен обладать депутат?

– Депутат ЗС ПК в своей деятельности должен руководствоваться постановлением ЗС ПК от 27 сентября 2017 года № 542 «О правилах депутатской этики».

Постановление определяет основные этические принципы деятельности депутата – гуманизма, ответственности, честности и справедливости, а также основы его деятельности.

Также депутат должен руководствоваться Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом Приморского края и иными нормативно-правовыми актами Приморского края, общепринятыми нормами нравственности и морали.

По моему мнению, депутат должен быть открытым, честным человеком и лидером, способным отстаивать свою позицию при рассмотрении любого вопроса, в первую очередь принимаемых законов, на комитете, заседании ЗС ПК.

В основе поведения депутата должно быть уважительное и внимательное отношение к людям и их проблемам.

В частности, трудно не согласиться с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что лидерство – это не обещание манны небесной, которая возьмется неизвестно откуда, а принятие ответственных, нужных стране решений.

Главный показатель эффективности работы депутата, на мой взгляд, это принятие нужных, социально значимых законов, направленных на улучшение жизни граждан Российской Федерации и Приморского края.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ