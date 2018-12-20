Сияя и переливаясь Выставка бисерных изделий прошлых веков открылась во Владивостоке

Он отражает свет, сияет и переливается. Он создает удивительные цветовые сочетания. Он известен с древнейших времен и по сей день популярен и прекрасен. В искусных руках он – настоящее сокровище. Хотя многие считают его просто бусинками…

Да, речь идет о бисере, о стеклянном чуде. В Приморской картинной галерее открылась выставка «Страсти по бисеру. Три века бисера в русском искусстве» из собрания музея-усадьбы Останкино. Экспозиция позволяет всем, кто заглянет в эти залы, еще раз убедиться, как могут быть прекрасны изделия из этих бусин, если они созданы со вкусом и умением.

– Сейчас наш музей закрыт на реставрацию, и мы пока не имеем возможности показывать наши коллекции. Поэтому мы специально готовим выставки, которые могут путешествовать по России и рассказывать о нашем музее жителям страны. В Останкино не было отдельной экспозиции бисера, эта выставка подготовлена из наших фондов специально для Владивостока.

Бисер человечество знает с ранних веков, – уверяет Мария Жохова, старший научный сотрудник музея-усадьбы Останкино. – Им украшали наряды, из него создавали предметы одежды и интерьера. Мы привезли во Владивосток особую коллекцию изделий из бисера – вся она датируется XIX – началом XX века, временем, когда бисер был в особом почете.

В первой трети XIX века в дворянских домах стал править бал стиль бидермейер (пришедший из Австрии и Германии на смену ампиру, для него были характерны сосредоточенность на домашнем уюте, интимности, в буквальном переводе слово означает «простодушный»), который перевел внимание с парадной стороны жизни к камерной, семейной.

Именно в этот период бисер стал особо популярен. Им украшали предметы мебели, интерьера, а также одежду, аксессуары, причем как мужские, так и женские – от чехлов для трубок до кошельков и специальных сумочек для флакона духов, монетниц. Изделия из бисера очень часто дарили в подарок самым дорогим и любимым людям.

Вышиванием бисерным занимались не белошвейки, а дамы знатные, из родовитых и богатых семейств. Во-первых, бисер был совсем недешевым удовольствием, доступным по цене далеко не каждому. Кроме того, бисерные изделия ценились, так как это очень кропотливая работа, требующая большого времени на воплощение.

В залах картинной галереи посетителя буквально изумляют бисерные шпалеры, которые украшали целые комнаты в домах; они сделаны с таким изяществом и вкусом, что похожи на картины, на роспись.

Здесь же – многочисленные аксессуары: чехлы на подсвечники, очечники, сумочки, портсигары, футляры для флакончика с духами… А рядом – рисунки, изображающие военных того времени в расшитых бисером мундирах – да, такое мирное, казалось бы, украшение с гордостью носили мужественные уланы, например.

– В эпоху модерна бисер не потерял своей актуальности, – продолжает рассказ Мария Жохова. – Он хорошо отражал свет, струился и переливался, создавая эффект таинственности, текучести, легкости, что было так созвучно модерну. Именно поэтому из материала для интерьера и аксессуаров он перешел в разряд используемых для изготовления одежды в первую очередь.

В расшитых бисером накидках, платьях дамы выходили в свет – на самые знаменательные, значимые мероприятия, чтобы показать свое чувство стиля и свой достаток. Причем это были не столько платья, сколько сделанные из бисера туники, которые надевались на простой по покрою и цвету чехол, который и оттенял бисер, и не отвлекал от него внимание.

В таких нарядах-туниках с бисерной накидкой женщины выглядели загадочными, словно нездешними, сияли множеством оттенков света. Именно поэтому наряды из бисера почти не требовали многочисленных украшений или их подбирали очень тщательно. В этом смысле дамам на помощь приходили специальные журналы, те самые предшественники современной гламурной прессы, которые показывали на картинках, как можно расшивать бисером платья или аксессуары, что с ними сочетать. Здесь же и схемы публиковали вышивания бисером, словом, помогали творить.

Рассматривать эти журналы, точнее странички из них, в залах галереи очень интересно. На них представлены типичные для того времени варианты, куда дама высшего света может выйти из дома: на прогулку, на пикник, на светский раут, на чаепитие… Мария Жохова рассказала, что материалы коллекции бисера и всего, что с ним связано, в музее-усадьбе Останкино часто бывают востребованы историками, костюмерами, театральными реквизиторами.

Сегодня бисер стал намного доступнее – им учатся вышивать даже дети, а уж в любом кружке народного творчества найдется несколько человек, которые создают из этого материала цветы. Может быть, поэтому бисер и изделия из него стали рассматриваться как нечто дешевое и даже немного пошлое… Но чтобы избавиться от этого совершенно несправедливого мнения о бисере, стоит заглянуть в залы Приморской картинной галереи: представленные здесь воротники, туники, платья, расшитые бисером, являются настоящими произведениями искусства, выполненными с тончайшим вкусом. В таких и сегодня не стыдно пойти хоть на гламурную вечеринку, хоть на светский прием. Бисер вечен!

Кстати

Великий русский ученый Михайло Ломоносов полагал, что дворянство в России сильно переплачивает за поставляемый из-за границы (из Италии, например) бисер. Поэтому он даже организовал в России первое производство бисера – фабрику в Усть-Рудице, где выпускали бисер и стеклярус. Увы, после смерти Ломоносова фабрика закрылась.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ