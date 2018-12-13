Творчество, олицетворяющее эпоху Персональная выставка заслуженного художника РФ Николая Большакова, посвященная 80-летию мэтра, проходит в залах Приморского отделения Союза художников России.

– Стаж в искусстве Николая Большакова более 50 лет. И это делает его сегодня исторически интересной и значимой фигурой. Ведь его поколению судьба предписала творить в двух разных исторических эпохах – в советской и постсоветской, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Более 40 лет своей художественной деятельности Большаков связан с Приморьем. В нем показательно проявилась родовая черта наших живописцев начиная с 1960-х годов, а именно порыв поколения художественно осваивать Дальний Восток в творческих путешествиях. На многих выставках он вместе с товарищами расширил представление о советской родине за счет никогда не виданных до этого в национальной живописи территорий – Курил, Камчатки, БАМа.

В то же время, как отмечал знаменитый искусствовед Виталий Кандыба, на фоне множества наших художников Николай Большаков при общих с ними чертах «дальневосточности» выделялся на выставках коренными «большаковскими» свойствами своей живописи. Это обнаружилось в решительной склонности к весомой содержательности полотен, в желании нечто высказать в них через столь же содержательную живописную выразительность. Трудного единства формы и содержания классического образца он добивался целеустремленно и успешно.

Пейзажное творчество Большакова отмечено следующей особенностью. Тематически оно распадается на две равные половины. Сначала он отдался с полной выкладкой общению с Дальним Востоком в первые 20 лет творчества. А затем сменил курс своих поездок на прямо противоположный. Последовали многомесячные выезды по городам средней полосы России, по Беломорскому Северу, на Соловки. И так год за годом, проявив одержимую целеустремленность, богатырскую выносливость в полевых условиях многотрудных путешествий. Эти перемещения оказались по внутреннему своему смыслу паломничеством, откровением и открытием Святой Руси. На этот смысл непосредственным образом указывают холсты Большакова.

Необъятный космос природы и столь же неисчерпаемый микромир человеческой души всегда были равно интересны Николаю Большакову. Пейзажист и портретист сосуществовали в нем на одинаково высоком уровне мастерства и своеобразия. Переходя от природы к человеку, Большаков никогда не ограничивался пейзажно-внешним взглядом на модель. Его портретные герои являются в полотнах «весомо, грубо, зримо», с отчетливо выраженной телесной и душевной осязательностью. Это самодостаточные люди, а не фантомы, производные из самовольных живописных концепций.

Николай Большаков относится к числу дальневосточных художников, которых называют классиками на все времена. Его творчество олицетворяет время.

Автор: Отдел новостей «В»