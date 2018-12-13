В регионах высадился десант. Для борьбы с недобросовестными автоюристами Сегодня на разных территориях страны работают уже более 60 рабочих групп по противодействию страховому мошенничеству, сообщили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». В группы входят представители Российского союза автостраховщиков (РСА), ГИБДД, МВД, а также администраций субъектов и сами страховщики.

Каждому субъекту – свою тактику борьбы с автоаферами

Деятельность рабочих групп охватывает все виды страхования, однако, как пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, в настоящее время наибольшая доля страхового мошенничества приходится на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) – 68 % от всех выявленных случаев, на автокаско – 22 %, на страхование имущества – 6 %, а на страхование жизни и ДМС – по 2 %.

Сергей Ефремов отметил, что на индивидуальное страховое мошенничество (когда в преступных действиях участвует лишь один человек) приходится 60-70 % всех выявленных случаев, а на работу организованных преступных групп, включая посредников, – 20-30 %. Несмотря на разницу показателей, эти две группы приносят одинаковый финансовый ущерб страховщикам.

По данным РСА, за 9 месяцев 2018 года страховщики направили в правоохранительные органы 9,2 тысячи заявлений о возбуждении административного или уголовного дела по страховому мошенничеству в автогражданке. Чаще всего (73 %) страховщики подают заявления о возбуждении уголовного дела из-за несоответствия повреждений автомобиля обстоятельствам ДТП, из-за фальсификации документов – 12 %.

«Среди главных задач, которые стоят перед руководителями рабочих групп по итогам первого года работы, – обмен лучшими практиками по организации процессов, выявление сложных моментов, постановка задач и планов на 2019 год, повышающих эффективность их деятельности. Мы видим, что противодействие страховому мошенничеству, регулируемое из центра, не дает результатов настолько эффективных, как в тех регионах, где на местах идет работа, проводятся анализ и проработка совместных мероприятий с привлечением непосредственно правоохранительных органов, прокуратуры, судов и администраций», – пояснил Сергей Ефремов.

Помимо афер в автогражданке Сергей Ефремов также назвал рост количества противоправных схем в страховании жилья, жизни, здоровья, страховании от несчастных случаев и имущественных видах.

«В регионах поставлена задача более активно взаимодействовать с прокуратурой по отказным материалам, связанным с обращением в полицию с признаками мошенничества, для этого была разработана методика написания заявления в правоохранительные органы, которая в настоящее время представлена в страховые компании», – уверил Сергей Ефремов.

Преимущества получат водители старше 35 лет

Тем временем Банк России направил в Минюст РФ проект указания о расширении тарифного коридора в ОСАГО, которое должно стать первым этапом в глобальной реформе либерализации автогражданки.

По сравнению с первой версией обновленный проект содержит два изменения. Одно заключается в том, что расчет коэффициента «бонус-малус» будет осуществляться не с 1 января 2019 года, а с 1 апреля, что поможет РСА и страховым компаниями подготовиться к расчету этого показателя в своих системах. Коэффициент «бонус-малус» будет назначаться водителю раз в год и в течение этого года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в базе РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения коэффициента, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении. Новая система «бонус-малус» закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Второе различие заключается в увеличении количества классов при расчете коэффициента «возраст-стаж». Раньше предполагалось увеличить число групп водителей с 4 до 50. Направленное в Минюст РФ указание предлагает сделать показатель еще более дробным, ввести 58 классов. По итогам проведенных расчетов для опытных водителей старшего возраста коэффициент «возраст-стаж» будет снижен, а для молодых и неопытных – повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87, а для наименее рискованного сочетания, такого как водители старше 59 лет со стажем более 3 лет вождения, коэффициент будет фактически в два раза меньше – 0,93. Это позволит сделать цену полиса более индивидуальной, а также поможет людям пенсионного возраста получить значительную скидку на полис ОСАГО.

«Особенно приятно то, что теперь появится более подробная сетка для коэффициента «возраст-стаж», а не так, как раньше, – всего 4 позиции: до 23 лет, после 23 лет, до 3 лет стажа, после 3 лет стажа. Новая сетка будет выстроена с учетом исследований по аварийности для каждого возраста и стажа в индивидуальном порядке. Преимущества получат водители старше 35 лет, в первую очередь те, у кого водительский стаж более 10 лет, – такие люди заплатят меньше», – пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Общественники поддержали реформу ОСАГО

«Мы надеемся, что 2019 год станет началом либерализации тарифов ОСАГО. Актуальная и социально значимая тема обязательного автострахования вызывает в последнее время широкий общественный резонанс. Несмотря на долгие обсуждения этой реформы и с депутатами в Государственной думе, и с сенаторами в Совете Федерации, первый этап либерализации автогражданки вот-вот стартует. С острой необходимостью и своевременностью данных мер согласилось абсолютное большинство участников обсуждений в лице представителей Минфина РФ и экспертов из различных отраслей. Сейчас 80 % аккуратных водителей оплачивают риски оставшихся 20 % нарушителей, попадающих в аварии. Реформа в ОСАГО поможет сделать тариф для каждого автовладельца индивидуальным», – заявил президент РСА Игорь Юргенс.

«Любые шаги в сторону создания более персонализированных тарифов в ОСАГО – это шаги, направленные не только на установление справедливости, но и на повышение безопасности дорожного движения. Дело в том, что отсутствие какого-либо дифференцирования с точки зрения поведения водителя на дороге в части страхового тарифа провоцирует людей вести себя на дороге неаккуратно. Было бы иначе, если бы они отвечали за это рублем. В то же самое время добросовестные автовладельцы не понимают, почему с каждым годом они платят за полис все больше и больше. Так что предлагаемые изменения в систему расчета цены полиса ОСАГО, которые сейчас вводит Центральный Банк, – это первый, но важный шаг в сторону создания максимально персонализированных тарифов. И я лично эту стратегию поддерживаю», – согласился лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Автор: Отдел экономики «В»