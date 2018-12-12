Закрой нос лапой, Умка. Слушайся маму Новому спектаклю театра кукол явно светит долгая жизнь

Слово «умка» в переводе с языка чукчей означает «белый медведь». Много-много лет для всех, кто хотя бы раз видел знаменитый советский мультфильм Владимира Пекаря и Владимира Попова, Умка был в первую очередь героем анимации. А вот с 22 декабря сего года для юных жителей Владивостока и Приморья этот персонаж станет милой и обаятельной куклой-медвежонком. Белым, конечно.

Умка – так зовут героя одноименного спектакля, который Приморский краевой театр кукол дарит к новогодним праздникам всем детям и взрослым (которых, к слову, эта постановка тоже не оставит равнодушными).

Будут и счастье, и горе. И чудо

Жил-был на далеком-далеком Севере (да-да, там, где всегда мороз) очаровательный белый медвежонок. Шалун и непоседа. Звезды пели ему песни, а мама кормила вкусной рыбой и учила уму-разуму. Вот только не все мамины уроки Умка запоминал, ведь он был ужасно любопытным. А в стойбище неподалеку жили-были Элькен и Мичие, брат и сестра, добрые и хорошие малыши, но, как это часто бывает, не слишком послушные дети. Не поверили они назиданиям старой Шаманки, решили сами погулять среди торосов. Словом, свела судьба Умку и двух «человеческих детенышей», и на этом история только начинается…

В спектакле, режиссером которого выступил актер театра кукол Вадим Перфилов, будут и горе, причем самое настоящее, и чудо, тоже настоящее, и дружба, и предательство, и много еще чего.

– История постановки «Умки» необычна, – рассказывает Вадим Перфилов (он, кстати, считается в театре мастером новогодних постановок, на его счету великолепные зимние сказки «Морозко», «Солнышко и снежные человечки» и многие другие полюбившиеся зрителям). – В прошлом году зимой мы были на гастролях в Нерюнгри и познакомились там с Анной Пшенниковой, драматургом, которая пишет для детских театров. Она пригласила нас на представление в местный цирк – на елку, в основе сценария которой был сюжет об этом медвежонке. Идея нам понравилась, и мы с Виктором Бусаренко попросили автора переделать сценарий новогоднего утренника в полноценную пьесу для кукольного театра. Конечно, над текстом пришлось еще поработать, Виктор Васильевич менял некоторые стихи. А музыкальное оформление нам сделал прекрасный композитор, большой друг нашего театра Виктор Либерский.

– В этой работе вы всерьез говорите с детьми о таких сложных вопросах, как экология, бизнес на крови…

– Да, именно о бизнесе на крови, когда «ничего личного, просто бизнес», когда «деньги не пахнут»! Именно поэтому, когда встал вопрос, как будут выглядеть браконьеры, я решительно сказал: никаких анекдотичных мужичков с козьей ножкой в зубах и в треухе с одним вечно торчащим ухом, никаких телогреек и прочего. Это будут деловые ребята. Они у меня вышли немного американизированными, английские словечки проскакивают: «Ай нид хелп», «бубль гум». Они такие… внешне продвинутые, вроде бы даже смешные, но на самом деле страшные люди, превращающие убийство в заработок. За деньги маму родную продадут.

– В «Умке» есть и весьма печальные эпизоды, например, когда убивают маму-медведицу. Сегодня многие режиссеры стараются обходить острые моменты в спектаклях…

– Знаете, сначала я очень не хотел убивать маму-медведицу, думал, что дети начнут плакать, хотел какой-то другой поворот сюжету дать. Но в итоге все же решился, ведь этот эпизод – тот самый эмоциональный посыл, толчок, который дает детям понять, как страшна может быть погоня за деньгами. И когда случается чудо и мама-медведица оживает, для них открывается истинное волшебство, то самое «ах!», которое дорогого стоит.

Важные уроки для медвежонка-мимими

«Умка» – спектакль чрезвычайно яркий, зрелищный. Художник-постановщик Ирина Цыпылова смогла подойти к решению темы льда, вечных снегов с творческой стороны и создала на сцене настоящий красочный мир: там и белое, и синее, и золотистое, и голубое, и серебро…

– Выбирая решения для сцены, обсуждая, какими будут куклы в спектакле, мы исходили из одного: это будет зрелищное, очень красивое и многомерное представление, – объясняет Вадим Перфилов. – Поэтому обязательно живой план, чтобы и актеры могли реализовать на сцене свои задумки, штоковые куклы, но никакой ширмы. Мы задействуем все пространство сцены, у нас будут и видеопроекции, и уникальный свет. На днях мы получили из Словении новое оборудование, такого нет ни в одном театре края, оно творит чудеса со светом. Спектакль стационарный, он не будет никуда вывозиться, поэтому мы сделали большие, масштабные декорации, но при этом мобильные, которые могут трансформироваться.

Сложным был и выбор образа Умки. Мне предложили десяток эскизов, а я просил медвежонка очень трогательного, невероятно милого, чтобы он только появился на сцене, еще сказать ничего не успел, а его уже захотелось бы потискать, обнять, погладить. Ирина Цыпылова услышала меня и сделала именно такого Умку – умилительного, просто «мимими», как сегодня говорят.

В спектакле занята фактически вся труппа театра: Виктория Орешкина, Ольга Перфилова, Василий Косенок, Анастасия Капшук, Оксана Иванова, Екатерина Юркина, Алексей Авдеев, Алексей Белов, Денис Шамрин. Актерам пришлось немало потрудиться, чтобы, к примеру, пластически точно передать образ мамы-медведицы (это роль живого плана) или того самого браконьера.

– Главный посыл спектакля…

– …Всем понятен. Это разговор и о дружбе, и о том, что надо беречь природу и защищать животных. И еще очень важный посыл: маму надо слушаться! Не беседуй с незнакомцами, не бери конфетку у чужого дяди! Помни, что говорит мама. Скажу честно, мне нравится то, что у нас получается, мечтаю, чтобы спектакль долго жил в театре и радовал наших зрителей.

Подробности

Уникальное световое оборудование, которое впервые будет задействовано в спектакле «Умка», Приморскому театру кукол удалось приобрести благодаря нескольким федеральным программам.

– Мы очень рады этому оборудованию, оно способно, по сути, создавать 3D-изображение. Мы даже шутили, что теперь можем приглашать зрителей просто на световое шоу, – поделился Виктор Бусаренко, главный режиссер театра кукол. – А еще хочу подчеркнуть: наш театр один из немногих в стране, кто очень плотно работает с современными российскими авторами, живущими в провинции. Анна Пшенникова, Маша Лукашкина, Лев Кожевников, Ольга Журавлева – пьесы этих драматургов идут в нашем репертуаре, мы открываем новые имена. И вскоре наши зрители смогут познакомиться с их новыми работами.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ