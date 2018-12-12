Спасение без квот Как рядовому больному получить высокотехнологичную медицинскую помощь

Как получить квоту на операцию? К кому лучше всего за ней обратиться? Бывает ли наиболее благоприятное календарное время для ее получения? Тема медицинских квот интересует многих приморцев. Несмотря на то что самих квот уже несколько лет как... не существует.

«Высокая» медицина – для всех

Действительно, некоторое время назад Минздрав РФ ежегодно издавал приказ о порядке направления граждан на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Там же указывался перечень учреждений, оказывающих ВМП, и количество квот на регионы по всем видам такой помощи. Допустим, Приморский край во все указанные учреждения мог направить 300 или 500 пациентов. Направлением пациентов занимались главные специалисты крайздрава по профилю: главный хирург, главный акушер-гинеколог, главный терапевт. Они сами вели лист ожидания, поскольку пациентов было немного. Отсюда, собственно, и появилось понятие «квота», укоренилось в нашем мышлении, несмотря на то, что с 2012 года оно официально не используется (в медицине во всяком случае), как, собственно, и сам механизм распределения квот на лечение по регионам.

– С 2012 года высокотехнологичную медпомощь могут получить все нуждающиеся в ней граждане, – рассказывает начальник отдела мониторинга реализации государственного задания по оказанию ВМП, санаторно-курортного лечения краевого департамента здравоохранения Ирина Новичихина. – Разумеется, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний.

Итак, теперь квоты заменили свободными объемами (врачи настоятельно рекомендуют употреблять именно этот термин). А перспективы на лечение каждого отдельного пациента зависят от того, сколько клиники могут в принципе принять больных по конкретному виду ВМП и сколько перед человеком в листе ожидания таких же пациентов. Независимо от того, где находится клиника и где проживает сам больной.

По полису и без

Для начала: ВМП делится на две категории. Первая – это те виды помощи, которые оказываются в рамках обязательного медицинского страхования, то есть по полису ОМС. Перечень их ежегодно утверждается программой госгарантий – какие-то виды исключаются, какие-то, напротив, добавляются. Например, на будущий год в перечень ВМП войдет эндопротезирование тазобедренных суставов и стентирование коронарных артерий.

ВМП по полису оказывают многие стационары Приморья, расположенные не только во Владивостоке, но и в других городах: Артеме, Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем, Арсеньеве. Есть в этом перечне коммерческие и ведомственные клиники. Кроме того, приморцы могут получить высокотехнологичное лечение в других регионах, в Хабаровском крае, например.

Комиссия по разработке территориальной программы ОМС во главе с директором краевого департамента здравоохранения утверждает объемы (проще говоря, возможности клиник) в зависимости от тех заявок, что подают медицинские организации. И составляет списки пациентов, нуждающихся в плановой ВМП. Сроки ожидания ВМП по видам, включенным в базовую программу ОМС, достаточно короткие, пациенты получают необходимую им помощь в течение календарного года либо в экстренном порядке – в случае острой патологии.

Другая категория ВМП не включена в базовую программу ОМС, здесь более дорогостоящие виды помощи, и наша медицинская страховка их не покрывает. Это лечение финансирует Минздрав. Деньги распределяются между медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (их перечень также ежегодно определяется приказом Минздрава). У нас в регионе таких две: Медцентр ДВФУ и Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (бывшая бассейновая больница).

Разумеется, решение о том, показана ли пациенту высокотехнологичная помощь (как и в первом случае), принимает лечащий доктор.

– Никаких лимитов или количественных ограничений на пациентов нет. Есть показания, значит, надо оформлять документы, – объясняет Ирина Анатольевна. – Главное условие: гражданин должен быть обследован на наличие показаний и отсутствие противопоказаний.

Но надо понимать: пациента с острым состоянием лечат всегда по полису. Например, при остром коронарном синдроме его отправляют в кардиологическое отделение Владивостокской клинической больницы № 1 (бывшая горбольница на Садовой), где и проведут экстренное стентирование.

– Атеросклероз – это не очаговое заболевание. И коронароангиография, которую ему сделают в сосудистом центре больницы, скорее всего, покажет несколько сужений коронарных сосудов. И те сужения, которые пока не привели к катастрофе, но могут ее спровоцировать в будущем, необходимо убирать в плановом порядке. Поэтому пациент (вернее его лечащий врач) отправляет документы в департамент здравоохранения и ждет очереди на операцию, – уточняет доктор Новичихина.

Сколько ждать?

Сколько ждать своего лечения, четких сроков, установленных приказом Минздрава либо иным регламентом, на этот счет нет. Месяц-два пациент обследуется. Сразу после обследования в течение трех дней его документы должны поступить либо в департамент, либо в принимающую медицинскую организацию (если лечение включено в ОМС). Далее в течение 10 рабочих дней специалисты департамента должны принять одно из трех решений: поставить пациента на учет на оказание ВМП, отправить на дообследование либо отказать в предоставлении ВМП.

Основаниями для отказа могут стать медицинские противопоказания. Например, наличие эрозивно-язвенных изменений желудочно-кишечного тракта. Это абсолютные противопоказания для эндопротезирования суставов либо для лечения по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Просто потому, что пациент может погибнуть в послеоперационный период от тех препаратов, которые он должен будет принимать. В частности, антиагреганты (препараты, разжижающие кровь) способны вызвать желудочное кровотечение.

Пациенту могут отказать и в том случае, если он формально не является жителем Приморья, то есть зарегистрирован в другом регионе. Пройти обследование он может по месту своего фактического проживания, но вот направлять его на лечение должны власти того региона, где он прописан.

Если решение принято в пользу пациента, то три рабочих дня дается на размещение его данных в специализированной информационно-аналитической системе Минздрава. Все отношения между департаментом и медучреждениями строятся именно через эту систему. Специалисты федеральных клиник, получив информацию о пациенте, в свою очередь, также принимают решение: либо ставят его в лист ожидания, либо отправляют на дообследование, либо отказывают в лечении. Причиной для отказа, как правило, могут стать медицинские показания.

– Видите ли, мнение доктора в районной поликлинике не всегда может совпадать с мнением специалистов федеральных клиник, – поясняет Ирина Анатольевна. – Они могут считать, что у пациента нет необходимости в замене сустава и вполне можно улучшить качество его жизни с помощью лекарственных препаратов. Любое оперативное вмешательство – это всегда риск. Даже такое, казалось бы, простое, как удаление зуба. И врачи, принимая решение, исходят не из желания пациента «я хочу получить высокотехнологичную медицинскую помощь», а исключительно из целесообразности вмешательства.

Стоит иметь в виду, что, даже получив добро от медучреждения, какое-то время придется ждать своей очереди. Например, если речь идет о трансплантации органов и тканей, ожидание может длиться несколько лет. Если нет родственных доноров, приходится ждать и использовать трупные органы, которые к тому же должны быть совместимыми.

Если речь идет об эндопротезировании суставов, сроки ожидания длительные во всех медучреждениях. Плановую операцию по кардиохирургии пациенты ожидают в течение нескольких месяцев.

– Все зависит от того, сколько пациентов с такой же патологией, нуждающихся в таком же виде ВМП, находятся в очереди впереди конкретного гражданина, – разъясняет Ирина Новичихина. – Порой пациенты пишут заявление с просьбой ускорить проведение операции. Но они должны понимать: ставя их в начало очереди, врачи таким образом отодвигают других людей, которым операция также необходима. Прерогативы, разумеется, есть. Это, как правило, острые состояния, при которых ожидание может привести к летальному исходу. Например, пороки сердца у детей.

География лечения

Вполне закономерный вопрос: если в крае есть два своих федеральных медучреждения, зачем нам ехать куда-то в другую часть страны? Или еще более злободневный: у нас в Приморье своих больных достаточно, так чего ради клиники принимают жителей других регионов?

– В программе госгарантий сказано: федеральное учреждение на то и федеральное, что оно не работает на одну конкретную территорию, – говорит доктор Новичихина. – Оно обязано принимать не менее 50 процентов жителей других территорий. С другой стороны, и пациенты имеют право выбора – они его делают вместе с лечащим врачом при оформлении направления. И доктор обязан объяснить, где конкретный вид помощи, что пациенту нужен, можно получить. И, вы знаете, многие хотят лечиться в Москве либо в Санкт-Петербурге. Пациенты сейчас достаточно грамотные. Они знают, что если речь идет о кардиоцентре или травматологии-ортопедии, то здесь мало равных клиникам Новосибирска, Барнаула. Если речь идет о нейрохирургии, то лучшие специалисты работают в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве. С другой стороны, в Медцентр ДВФУ едут пациенты аж из Калининграда. Вопрос не в территориальном расположении клиники, а в том, какие виды помощи она оказывает, может ли оказать помощь конкретному пациенту (потому что каждый пациент уникален), много ли впереди таких же пациентов, сколько он будет ждать своей очереди и т.д.

Возраст – не противопоказание?

– Бывает, звонят пациенты и спрашивают, имеет ли смысл оформлять документы сейчас, в конце года, ведь квот наверняка уже нет, – рассказывает Ирина Новичихина. – Конечно, в этом есть необходимость! Появятся свободные объемы – клиника начнет приглашать пациентов. Их задача – попасть в лист ожидания и ждать своей очереди.

Или другой вопрос: какие собирать справки, чтобы получить направление? Пациент вообще ничего не должен собирать. Он лишь проходит обследование, которое назначает ему врач. И не пациент, а лечебное учреждение, где он наблюдается, доставляет его бумаги в департамент здравоохранения. Его основная и единственная задача – пройти необходимое обследование, причем не задаваясь вопросом: у меня операция на глаза, зачем мне проходить гинеколога? Так вот, обследуясь у гинеколога, уролога или стоматолога, пациент проверяется на отсутствие хронических очагов инфекции. Так как в послеоперационный период, когда иммунитет будет ослаблен, все эти инфекции активируются.

Еще люди интересуются, доступна ли ВМП возрастным пациентам. Бытует такое мнение, что стариков особенно не лечат…

– Преклонный возраст не является ограничением для проведения операции, – объясняет Ирина Анатольевна. – Правда, врачи федеральных клиник порой отказывают в операции, если риск от лечения превышает гипотетическую пользу (то есть если человек может просто не перенести операцию. – Прим. авт.) или возможен риск осложнений вплоть до фатальных. Но таких случаев немного.

Автор: Анжелина ШИЛАН