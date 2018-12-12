Грузите апельсины почтою Что беспокоило и радовало жителей нашего города 122 года назад, помнит газета «Владивосток»

Сегодня рубрика «Исторический клуб» предлагает вам, уважаемые читатели, перевести стрелки часов назад и совершить путешествие во времени, например, в декабрь 1896 года. А помогут нам в этом старые страницы главной городской газеты.

Холод не свой брат

Зима в нашем городе 122 года назад выдалась довольно холодной. Рассказывая своим читателям об аномальных морозах, общественно-литературная газета «Владивосток» в номере за 22 декабря 1896 года сообщала: «Нам жалуются на страшный холод в вокзале, в особенности в зале 1-го класса, где многим служащим железной дороги приходится обедать. До того бывает холодно, что приходится обедать в пальто, несмотря на то что в зале имеется железная печь и камин. Причина такого холода объясняется тем, что окна до того заделаны плохо, что ветер проникает сквозь них, а двери то и дело растворяются сами».

А двумя неделями ранее, в номере за 8 декабря, репортер «В» описывал городскую картинку: «На днях, в холодное зимнее утро, мы встретили около морского собрания гимназиста, шествующего с книгами под рукой в одной куртке. Холод не свой брат, а посему молодой спартанец то и дело тер уши. Судя по куртке, гимназист не из бедных, а удаль такую едва ли можно поощрять, долго ли до простуды».

Чему удивляются фонарики-сударики

Исторические хроники свидетельствуют, что в 1896-м во Владивостоке было уже 30 улиц, снабженных почти двумя сотнями фонарей. Правда, установлены они были как-то неравномерно. К примеру, на улице Светланской красовались 75 светильников, тогда как Алеутскую от гостиницы «Золотой Рог» до вокзала (самый центр города!) освещали тусклым светом всего-навсего шесть фонарей.

Позже, в ноябре 1898 года, «В» опубликовал на своих страницах фельетон с незамысловатым названием «Из писем к тетушке». Среди прочего в нем рассказывалось о главной улице нашего города и городских фонарях. И вот о чем шутили 120 лет тому назад:

«Дорогая тетушка! Чем дольше я живу во Владивостоке, тем больше знакомлюсь со своеобразной жизнью этого города. Первое время мне казалось, что тут вовсе нет никакой жизни. Я видел длинную улицу, по которой ходят и ездят люди, но мне казалось, что они ходят и ездят по ней только для того, чтобы доказать, что по ней можно ходить и ездить. И даже фонари здесь – те самые фонарики-сударики – имеют удивленный вид, точно спрашивая: «И зачем это меня здесь поставили?» Словом, первое время Владивосток мне показался лишь длинной трубой, в один конец которой ходят только для того, чтобы выйти из другого».

То ли в Японию съездить, то ли наваги поесть…

В 1896 году жители нашего города, естественно, те, которые могли себе это позволить, довольно часто посещали Японию. Тогда, как и сейчас, для того чтобы попасть на пароход заграничной линии, был необходим загранпаспорт, и газета «Владивосток» рассказывала об их дороговизне.

«Книжка – заграничный паспорт, стоит целых 10 рублей. На заявление нужна марка, на книжку другая, консулу при предъявлении ее платится 2 рубля. Всего около 15 рублей. В параллель существующему у нас порядку, – пишет газета, – мы можем привести порядок, существующий в соседней Японии. При этом сопоставлении выходит, что русский человек платит 15 рублей, а японец только два рубля с небольшим. Мало того, японцу не приходится покупать паспорт снова, если он просрочил с выездом».

В декабре того же 1896-го «Владивосток» отмечал небывалую дороговизну фруктов в городах Приамурской области. Причина была проста, как апельсин. Все дело в том, что торговцы отправляли фрукты и цитрусовые из Владивостока… почтой.

«Особенно много посылается отсюда в Хабаровск, Николаевск и Благовещенск апельсинов и яблок. Посылают их главным образом китайцы своим соотечественникам, торгующим в названных городах. Таким образом, перевезенный по почте апельсин, стоящий во Владивостоке копейки 2, еще недавно стоил в Благовещенске 45 копеек за штуку», – возмущался корреспондент газеты.

А еще зимой 1896 года «Владивосток» информировал своих читателей о том, что на льду бухты Золотой Рог уже появились манзы-рыболовы. Они блесной добывают значительное количество рыбы наваги и сбывают ее на местный базар, где ее можно приобрести сравнительно недорого. Жаль, точных сумм газета не называет. А то бы сравнили с нынешними…

Кто так пишет, лишь аллах ведает

В декабрьских номерах «В» 1896 года можно было прочесть о японском фотографе Наито, который пользовался в нашем городе большой популярностью.

«Уже несколько месяцев как прибыл сюда фотограф, японец Наито. Его добросовестное отношение к исполнению заказов давно было замечено обывателями, но едва ли кто знает, что Наито – специалист по изготовлению картин на стекле для волшебного фонаря, – сообщала газета. – Нами была ему передана с этой целью коллекция плохо проявленных негативов, и он тем не менее сумел приготовить из них изящные диапозитивы, давшие в фонарь превосходные туманные картины. У Наито имеется большой выбор из диапозитивов японских и китайских видов».

Тогда же «Владивосток» сетовал на появление на улицах большого количества вывесок, написанных с множеством грамматических ошибок.

«Не раз говорилось о безграмотности попадающихся иногда в городе вывесок, но они не переводятся, и кто их пишет, лишь аллах ведает. На 1-й Портовой улице, являющейся продолжением Светланской, красуется, например, такой образчик: «Принимаю ЗАКАЗЫЙ МУЖСКО-ДАМСКО обуви. С. Ермолаев». Отчего бы этих «художников», – замечает газета в номере за 22 декабря 1896 года, – не заставить, прежде чем вывески писать, маленько грамоте поучиться, а такие шедевры свободного творчества убирать подальше».

Сельтерской по рублю не желаете?

Интересно почитать и рекламные объявления, публиковавшиеся в газете в декабре 1896-го. Чем там завлекали обывателя?

«Во Владивостоке по Посьетской улице заведение искусственных минеральных и фруктовых вод Апостола Ивановича Калларито продает воды без посуды. За дюжину содовой сельтерской – по 1 рублю, лимонад – 1,50 руб., ягодные и фруктовые – по рублю за дюжину. Заказы принимаются в заведении, городским жителям доставляется на дом».

А вот, пожалуйста, для любителей эстетики: «В магазине Сигиура продаются изящные и редкие вещи для подарков. Черепаховые и слоново-костяные изделия, альбомы с японскими видами, лакированные и фарфоровые вещи и елочные игрушки по самым умеренным ценам».

И, завершая наше путешествие во времени, хотелось бы напомнить. Первое печатное периодическое издание с именем города появилось во Владивостоке в апреле 1883 года. Контора и редакция газеты «Владивосток» располагались тогда на углу Манджурской и Славянской улиц. Выходила газета по воскресным дням и рассказывала на своих страницах немало интересного. Здесь были все городские новости и, как это тогда называли, «специальное прибавление» – несколько страничек рекламных объявлений.

Новейшая история газеты «Владивосток» началась без малого 30 лет назад – в 1989 году. Так что сегодня мы на пути к большому юбилею и новым достижениям.

Автор: Дмитрий ШАКИН