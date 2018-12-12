У нашей географии вкус гребешка и лимонника С какими гостинцами будут возвращаться туристы из Приморья?

Приморье в канун Нового года развернуло скатерть-самобранку не где-нибудь, а в Москве, на Тверской площади. Ярмарка, работавшая здесь в рамках Дней Дальнего Востока, познакомила жителей и гостей столицы не только с достопримечательностями восточных окраин страны и обычаями их жителей, но и дала возможность отведать наши деликатесы, приобрести гостинцы. Сейчас выставка с Тверской площади переезжает в Экспоцентр, где будет принимать гостей до 15 декабря.

Москвичам шоколад с морской солью по вкусу

По большому счету, это не просто ярмарка, а, скорее, презентация туристической привлекательности далекого от столицы региона, ориентированная на внимание к нему жителей столицы, которые выбирают для себя экзотические маршруты. Что нужно туристам? Хлеба и зрелищ! Кулинарная составляющая туризма является ничуть не меньшим аргументом в пользу того или иного тура, чем, к примеру, природные красоты и исторические памятники. На ярмарке в Москве это нашло наглядное подтверждение.

– Ну удивили, так удивили! – не удержался от эмоций один из москвичей, разглядывая экспозицию приморской научно-производственной компании «Лимонник». – Я люблю путешествовать, но чтобы ехать, как говорится, за семь верст киселя хлебать, такое желание возникает редко. А у вас, оказывается, столько искушений! Не удержался, одного шоколада накупил полсумки: с морской солью, морской капустой, экстрактом морского ежа, дальневосточного гребешка. Надо же было придумать такую оригинальную рецептуру! Будет что презентовать родственникам на Новый год и чем их поразить. И к вам я зашел не случайно, поскольку наслышан о целебности дальневосточных дикоросов. Хочу запастить на зиму целебными сиропами и чаями.

Гостю рассказали о целебной продукции, изготовленной на основе лимонника, женьшеня, гриба чаги, другого лекарственного сырья из Уссурийской тайги, помогли с выбором. Прощаясь, эмоциональный посетитель заверил, что обязательно приедет в Приморье, потому что заочно уже влюбился в наш самобытный край.

Выбираем точку на вкусной карте

Предновогодняя выставка в Москве хоть и не привела нас в деревню, но так или иначе вернула к теме агротуризма, обсуждение которой «В» начал в номере за 5 декабря. Продолжая разговор, нельзя не коснуться еще одного из его новых направлений – так называемой гастрономии с географией.

Сейчас набирает обороты новый интересный проект – «Вкусная карта России», призванный популяризировать продуктовые достопримечательности той или иной территории, раскручивать региональные бренды. На карту уже нанесены такие продуктовые знаменитости, как Тульский пряник, Вологодское масло и другие. А вот новичкам, только отвоевывающим место на рынке, еще предстоит пройти довольно длинный путь к признанию.

– Министерство сельского хозяйства внедряет концепцию продвижения сельхозпродукции с наименованием места происхождения товара, – пояснили на посвященном этой теме семинаре, состоявшемся в рамках выставки «Золотая осень – 2018» в Москве. – Поддержка продуктов с «географическим индикатором» позволит не только увеличить продажи, но и сохранить культуру и традиционные виды хозяйствования в регионах России.

Региональные бренды – это не только лидеры продаж, дополнительная строка сельхозэкспорта, но и важнейший стимул увеличения турпотока. Взять тот же тульский пряник. Ежегодный фестиваль «День пряника» привлекает в Тулу немало гостей. Правда, побывать в этом городе мы, будучи недавно в поездке в западную часть страны, не смогли, а вот в Рязань съездили. И там нам очень понравился Музей истории рязанского леденца. Всяческим петушкам и зайчикам оказывается такой почет, какой другим продуктам, даже занимающим на столе гораздо больше места, и не снился. Мы, конечно же, накупили сладких сувениров в подарок друзьям, коллегам, детям-внукам – вот она логика поведения туристов!

А по дороге из Москвы в Рязань в городке Луховицы видели знаменитый памятник огурцу. Экскурсовод эмоционально рассказывала о том, какие необыкновенные огурцы выращиваются в этой местности и какой прекрасный фестиваль, посвященный им, здесь проводится.

Вернувшись домой, задумались: какой региональный бренд от Приморья появится на «Вкусной карте России»? Пока вопрос остается открытым. Но достойных-то претендентов немало! Та же знаменитая «Птичка» (если бы не перипетии с названием знаменитых конфет). Работа в этом направлении у нас уже тоже началась.

Развивается и событийный туризм, который можно считать одним из направлений агротуризма.

Приезжайте к нам на объедение

– В планы по расширению событийного туризма в крае входит целый перечень мероприятий под общим названием «Дальневосточная кухня» с использованием морских продуктов, – рассказывают эксперты местного отделения Российского союза туриндустрии. – Появился фестиваль «Держи краба!», удачно дополнили его фестиваль «Неделя Вавиловского пряника» и другие мероприятия. Их инициаторами становятся туристические компании, базы отдыха, предприятия пищевой промышленности, органы местного самоуправления.

Если честно, пока далеко не каждый район, город, а тем более сельское поселение имеют свои программы по развитию туризма. Но если уж принимают их, непременно включают пункты по развитию агротуризма и организации мероприятий в их поддержку. Подтверждение этому вы найдете, например, в муниципальных программах Лазовского района, Уссурийского городского округа и т.д. Да и на практике есть что поставить в пример.

Традиционными стали медовые праздники, организуемые в августе в Анучинском и Кавалеровском районах, «Рыбный день» в «Удэгейской легенде», «Арбузы против кукурузы» в «Штыковских прудах». С каждым годом все более интересным становится клубничный фестиваль в Спасске-Дальнем.

– Задумка очень хорошая, – поделилась впечатлениями его постоянная участница жительница Сибирцево Татьяна Коцарь. – Такой фестиваль дает возможность привлечь внимание к конкретной садовой культуре, больше узнать о ней, а также сказать теплые слова в адрес лучших садоводов, поблагодарить их за трудолюбие и подвижничество. Думаю, что праздник станет доброй традицией, приобретет статус краевого и жители со всего Приморья будут участвовать в нем.

Надо сказать, что с точки зрения развития агротуризма садоводческая тема – одна из самых благодарных. Популярные во всем мире путешествия по садам у нас тоже становятся все более востребованными. Можно отправиться в открытый для посещения туристов сад, на мастер-класс или день открытых дверей в питомник, в гости к обладателю уникальной цветочной коллекции или принять приглашение от фермеров помочь с уборкой арбузов, а заодно самим наесться вволю. Кого-то привлекает возможность на утренней заре в компании с орнитологом послушать птиц или под руководством специалиста по лекарственным травам научиться разбираться в целебных растениях. Многие с удовольствием отправляются на пасеку, где можно не только снять пробу меда разных видов, но и узнать много полезного о лечебных свойствах продуктов пчеловодства.

Стали организовываться винные, сырные и даже персиковые туры.

Потенциал ДВ-гектара

Кому-кому, а уж участникам федеральной программы «Дальневосточный гектар» сам бог велел оценить туристический потенциал нашего края, взвесить, насколько выгодно и перспективно развивать на своей земле не только сельскохозяйственное производство, но и сопутствующее ему гостевое направление.

– Мы считаем, что перспективно! – убежден житель Владивостока, новоиспеченный виноградарь Игорь Иванов. Сам он, может быть, себя так еще не называет. Но, наблюдая за тем, как молодой предприниматель «взахлеб» набирается опыта в виноградарском деле, вникает в его тонкости, делает уверенные шаги в выращивании непростой культуры, мы решили, что уже пора включить его в число приморских виноградарей.

Игорь поделился, что идея заложить виноградник, построить винодельню, развивать винодельческие туры пришла к нему после того, как он познакомился с подобным опытом в Корее, Китае и других странах. Загорелся сам, вдохновил друзей и родственников. А тут, на счастье, программа подоспела. Она стала инструментом реализации задуманного.

– Вы очень много ездите по краю, знакомитесь с опытом лучших виноградарей и уже наверняка убедились, как трудно дается получение в наших условиях хорошего урожая этой культуры. Не испугались предстоящих трудностей? – поинтересовались мы.

– Нет, наоборот, чем больше вникаем в агротехнику, осваиваем ее, тем становится интереснее. Мы уже заложили школку перспективных сортов, начали выращивать подвой. А если трудностей бояться, то какой тогда смысл гектар брать? Тем более я не один, у меня есть поддержка. Участок земли у нас получился на всех довольно большой. Так что пожелайте нам создать хозяйство не хуже какого-нибудь именитого шато во Франции.

От души желаем! И верим, что все у наших земляков получится.

Судя по планам других участников программы «Дальневосточный гектар», туристическое направление привлекает многих из них. Уже объявлено о том, что создается ассоциация развивающих его гектарщиков, разрабатывается туристический бренд, ведется работа по формированию единых стандартов при оказании туристических услуг. У вас есть что подсказать, вы готовы поделиться интересными предложениями? Ассоциация открыта для общения и обсуждения даже самых неожиданных идей.

Кстати

Пока зарегистрировать товар с наименованием места происхождения – процедура непростая. Для получения патента потребуется преодолеть массу чиновничьих барьеров. Эксперты считают, что процесс упростится, когда в Госдуме одобрят появление нового понятия «географическое указание». При его оформлении потребуется всего лишь подтвердить, что товар производится именно в той местности, которая указана на упаковке. Пока законопроект прошел первое чтение.

Справка «В»

Дни Дальнего Востока в Москве проводятся в рамках национального календаря событий EventsInRussia.com – федерального проекта о лучших туристических событиях России. Чем Приморье может удивить и развлечь, потенциальным гостям рассказывали представители краевого Туристско-информационного центра.

Автор: Надежда БРАЖИНА