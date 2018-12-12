Ефим Звеняцкий: И мы сможем сказать, что трудное время прошло Главный режиссер театра имени Горького оценил вклад экс-мэра Владивостока в культурную жизнь города

Народный артист России, художественный руководитель и главный режиссер Приморского академического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий в эфире 8-го канала поздравил экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева с грядущим Новым годом.

– Вот я не брат вам и не сват, Игорь Сергеевич, но всегда чувствовал, что мы родственные души, – сказал Ефим Звеняцкий. – И все потому, что вы были так же неравнодушны к вопросам культурной жизни и искусства, которому я служу всю свою жизнь, как и я. Какой огромный вклад вы внесли в развитие этой сферы жизни Владивостока!

Как можно повторить то, что вы сделали, создав памятник Высоцкому, да еще поющий? Его песни звучат каждый день в сквере рядом с театром, и это сделали вы, и это невероятно.

А Элеонора Прей? Вы сделали немало, чтобы имя этой женщины, так много написавшей о нашем городе, стало известным, стало в определенном смысле символом Владивостока…

В городе бесконечная череда то мэров, то исполняющих обязанности мэра, и они кое-что делают, конечно. Но не сделают больше, чем сделал Игорь Сергеевич. И я снова повторю, что в первую очередь говорю о культуре и искусстве, о тех памятниках, что у нас появились благодаря вам. Значит, мы не манкурты, мы помним свою историю.

«Владивосток, Владивосток» – когда я произношу это слово, я всегда вспоминаю вас, вы для меня неотделимы от жизни города.

Я знаю, что вы пристально следите за всем, что происходит в стране, причем находясь в такой сложнейшей ситуации, которую не каждый в состоянии вынести (вот я бы, например, не смог, уверен, что не выдержал бы, это надо обладать таким мужеством и внутренней силой, чтобы оттуда, издалека, из-за решетки делиться своими чувствами и мыслями с нами, приморцами). Я не пою вам дифирамбы, но говорю о том, что вы мужественно и по-мужски приняли то, что с вами произошло. Я готов вместе с вами противостоять, говорить о вас, чтобы скорее вы прибыли на нашу землю. Вы ведь уезжали, если так можно сказать, из города ужасающе (я понимаю, что это страшно вспоминать, но те кадры – заломленные руки, самолет – не дай бог такое пережить), так что возвращайтесь с триумфом. Новый год принесет вам (таково мое предчувствие, и оно искреннее) ветер свободы, вольницы, счастье от встречи с семьей.

Приближается Год театра в России. Для вас всегда есть место в зрительном зале нашего театра – ваши всегдашние места 22-е и 23-е в 10-м ряду. Вы приходили на все наши премьеры, наши спектакли, так что ваши кресла вас ждут, Игорь Сергеевич.

Игорь Сергеевич, низкий поклон, скорее выбирайтесь оттуда, чтобы мы смогли пожать друг другу руки и сказать: трудное время прошло!

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН