Настроение то ли новогоднее, то ли предвыборное… Что может повлиять на явку избирателей на грядущих выборах главы края?

Приближается день выборов губернатора Приморья. Голосование состоится в ближайшее воскресенье, 16 декабря. Приморские политологи в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма» рассказали о факторах, которые могут повлиять на явку избирателей, а также обсудили предвыборные дебаты, заметив, что уровень политической культуры у нас заметно увеличился.

Сентябрь разочарования

Напомним, что предыдущие неудавшиеся выборы губернатора Приморья в сентябре прошли в плане явки достаточно традиционно. В первом туре она составила порядка 35 процентов от общего числа избирателей, во втором – чуть повыше, более 40 процентов.

Эксперты предположили, что и от грядущего дня голосования не стоит ждать бурной активности электората. Возможно, явка будет ниже.

– Если говорить о текущей избирательной кампании, то здесь следует учитывать два важных фактора, – заметил политолог Сергей Гребенюк. – Во-первых, она проходит в очень сжатые сроки. Во-вторых, само голосование выпадает на декабрь, когда у населения фокус внимания традиционно смещается со стороны политики в сторону бытовых вещей, подготовки к Новому году. Прогнозировать высокую явку в таких условиях сложно. Скорее всего, она может быть даже ниже, чем в сентябрьскую кампанию.

– Давать какие-либо прогнозы после сентябрьского голосования бессмысленно, – считает политолог Павел Наливайко. – Тогда все изменилось за неделю. В понедельник после первого тура голосования первые социологические прогнозы показали рост протестного настроения. Такого никто не ожидал. Надо отметить, что протест сохраняется по сей день, вопрос только в том, насколько он дойдет до избирательных участков. Ведь после первого тура сентябрьских выборов явка увеличилась за счет людей, которые никогда голосовать не ходили. Они тогда осознали, что их голос может что-то решить. Но итоги сентября вновь привели их к разочарованию: отмена выборов, массовые фальсификации с обеих сторон. Поэтому, я думаю, сейчас явка будет невысокой в большей степени по этой причине.

Также, по мнению экспертов, на активность электората будет действовать фактор усталости.

– Население устало от выборов, – констатировал Павел Наливайко. – У нас в этом году три крупных избирательных кампании. Это какой-то стресс-тест для электората. Избирательный марафон, который начался еще в марте с президентских выборов и продолжается, по сути, до сих пор. Президентская кампания уступила место сентябрьскому губернаторскому голосованию, которое выдалось ожесточенным, в два тура. Теперь вот снова подготовка – уже к декабрьскому голосованию. Видно, что население в принципе устало от политики и хочет просто какой-то стабильности.

Дебаты стали инструментом

С 4 декабря в Приморье стартовали предвыборные дебаты. Впервые за долгое время участие в них принимают все кандидаты, претендующие на губернаторский пост. Как заметили эксперты, ранее фавориты электоральной гонки шли по президентскому сценарию и отказывались от публичных споров.

– Создается впечатление, что к дебатам кандидаты подошли в хорошем состоянии, – заметил Сергей Гребенюк. – Каждый участник обыгрывает некую роль в рамках своего позиционирования. На мой взгляд, кандидаты апеллируют больше не к разуму приморцев, а к эмоциям. Примечательно, что полемики как таковой среди участников нет. Это не дебаты в стиле 90-х с бурными спорами, перекрикиванием соперника и так далее. Ведущий задает вопрос, участники по очереди на него отвечают.

Есть и еще одна особенность, которую можно назвать прорывной. У нас долгие годы фавориты предвыборных гонок – что Владимир Миклушевский, что Андрей Тарасенко – на дебатах не появлялись, игнорировали саму возможность. В этот раз получилось иначе. В дебатах участвуют все кандидаты, попавшие в бюллетень для голосования. Врио губернатора Олег Кожемяко не стал следовать примеру своих коллег. Он принял решение участвовать в телевизионных дискуссиях наравне с оппонентами, тем самым подняв значимость всей процедуры. Дебаты из формального момента превратились в значимый элемент избирательной кампании, в рамках которого у приморцев могут сформироваться предпочтения, за кого отдать свой голос.

– Я думаю, со временем мы перейдем к формату западных стран, где дебаты приковывают внимание 90 процентов населения, и они интересные, – подытожил Павел Наливайко. – Это вопрос политической культуры, и у нас еще все впереди.

Автор: Евгений СИДОРОВ