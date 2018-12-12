Приморью требуются решения. И решительность Как в регионе за несколько месяцев изменился социальный климат

В Приморье всего за несколько месяцев проблемам малозащищенных слоев населения уделено столько внимания, сколько они не получали, пожалуй, за несколько последних лет. Причем внимания не в широком смысле слова, а в самом что ни на есть прикладном, материальном.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для многодетных семей, «детей войны», детей-сирот, обманутых дольщиков и многих других. Социальные изменения проводятся в рекордные сроки и заставляют только удивляться: а что, так можно было?

Многодетные семьи

Раньше меры поддержки для многодетных семей были разбросаны по региональному законодательству. Разобраться, что же им положено, было тяжело даже экспертам, не говоря уже о самих родителях нескольких ребятишек, у которых и так достаточно забот.

Сегодня в Приморье принят единый закон о поддержке многодетных семей. Так понятнее, проще, доступнее.

Конечно, важнее всего то, что новый закон увеличивает количество льгот и расширяет круг их получателей. Так, вводятся две новые демографические выплаты, которые начнут действовать с 1 января 2019 года. Первая – 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка – призвана компенсировать расходы на школьно-письменные принадлежности. С помощью второй – 5 тысяч рублей на ребенка – родителям помогут собрать детей в школу. Она будет выплачиваться раз в год.

Кроме того, в новом законе увеличен размер компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Если раньше многодетным возвращали 30 процентов расходов, то с нового года – 50 процентов. К льготам прибавились компенсация расходов на оплату жилого помещения (50 процентов) и полная компенсация взноса на капитальный ремонт. Также многодетные семьи освобождены от транспортного и имущественного налогов.

Теперь что касается расширения круга обладателей льгот. Условием для их получения был и остается среднедушевой доход. То есть доход семьи, поделенный на каждого из ее членов. Но если раньше он не должен был превышать величину одного прожиточного минимума, то теперь – величину двух прожиточных минимумов. У нас в регионе эта величина составляет для трудоспособного населения 13,2 тысячи рублей, для детей – 13,7 тысячи.

Возьмем для примера самую «маленькую» многодетную семью: мама, папа, три ребенка. Если раньше родители могли надеяться на помощь региона, когда получали совместно меньше 70 тысяч рублей, то теперь – меньше 135 тысяч.

«Дети войны»

Различные проекты закона, придающего «детям войны» официальный статус и наделяющего их льготами, обсуждались в Приморье еще в 2000-х годах, но безуспешно. Дело стопорилось либо на этапе проработки нормы, либо на этапе депутатского одобрения. Поставить точку в этой длинной истории удалось только Олегу Кожемяко.

Его инициатива превратилась в работающий закон 12 ноября 2018 года – спустя полтора месяца с момента его назначения врио губернатора. Причем закон стал, скорее, не точкой, а многоточием, потому что список мер поддержки для «детей войны» в будущем будет дополняться.

Сегодня же для «детей войны» предусмотрены ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны, закреплены льготы по транспортному налогу, компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также полная компенсация взносов за капитальный ремонт. Кроме того, льготники этой категории имеют право на первоочередной прием в организации социального обслуживания.

Дети-сироты

Еще одна затянувшаяся история – это ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. «В» писал об этой проблеме с 2014 года. С течением времени в публикациях можно было менять только число очередников – оно постоянно росло. По существу же ничего не исправлялось. И это притом что деньги выделялись значительные – более 900 миллионов рублей ежегодно. Департаменты (градостроительства и образования, а позже земли и имущества) просто не умели их освоить, из-за чего средства на закупку квартир и на строительство специализированного жилья лежали мертвым грузом на счетах исполнительных органов власти.

В этом году в этой патовой ситуации произошло несколько значительных подвижек. Основная заключается в том, что теперь к решению задачи привлекли органы местного самоуправления, которые наделят отдельными полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот (что важно – с финансовым обеспечением). Соответствующий закон, инициированный главой Приморья Олегом Кожемяко, уже принят и заработает с 1 января 2019 года.

Пострадавшие дольщики

Продолжая серию приморских проблем-долгостроев, нельзя не сказать про обманутых дольщиков. «В» регулярно освещает данную тему на своих страницах. Надо сказать, что до настоящего момента региональные власти ситуацию замечали, брали на контроль, назначали ответственных людей в департаментах, но ни разу дело не доходило до мер законодательных, закрепленных в нормативных документах Приморского края, а следовательно, обязательных к исполнению.

На данный момент в главном финансовом документе региона – бюджете Приморья – предусмотрены почти 1,2 миллиарда рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Более половины средств будут выделены уже до конца года. Данная мера стала результатом встреч Олега Кожемяко с обманутыми дольщиками.

В частности, в краевом бюджете предусмотрели почти 590 млн рублей на достройку трех проблемных объектов во Владивостоке, еще более 550 млн получат сами обманутые граждане. Еще 2,5 млрд рублей планируют направить на обеспечение гарантий для достройки жилых домов в Снеговой Пади, где строились квартиры по госпрограмме «Жилье для российской семьи». Эти средства будут заложены в бюджет края на 2019 год.

Комментарий «В»

Ефим Звеняцкий, художественный руководитель Приморского академического театра имени Горького, депутат социального комитета ЗС ПК:

– Конечно, за день, неделю, месяц почувствовать кардинальные изменения в социальном климате невозможно. Но стало ясно главное: во-первых, в крае появился человек, который не только обещает, но и выполняет обещанное. Во-вторых, этот человек обратил внимание на те вопросы, мимо которых проходили годами без каких-либо серьезных попыток что-то изменить. А здесь были предложены реальные решения, и они сразу стали воплощаться в жизнь. Вот такая работа, и только такая, способна изменить социальную ситуацию в крае. И уже постепенно, шаг за шагом меняет.

Автор: Евгений СИДОРОВ