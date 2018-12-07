Наследие ЮНЕСКО и пело, и плясало Впервые в нашем городе прошли гастроли японского театра, внесенного в список нематериального мирового культурного наследия

Владивостокцы познакомились с еще одной ипостасью страны-соседки Японии – с театром Но. Мало того что сам театр в списке ЮНЕСКО, так еще к нам приехал один из лучших актеров Но, знаменитый на весь мир Нобору Кацуми, который сам носит (правда, неофициально) титул мирового культурного наследия.

На сцене Пушкинского театра, которую своими композициями из цветов, сосны и природных материалов оформила профессор икебаны Александра Кудряшова, Кацуми-сан и японские музыканты разыграли две пьесы: «Хагоморо – накидка из перьев» и «Макигину – шелковые свитки». Кроме того, в перерыве между постановками музыканты исполнили несколько композиций, в том числе зрители услышали всеми любимые «Миллион алых роз» и «У моря, у синего моря».

Театр Но – сложное, синтетическое искусство, в котором множество традиций. В отличие от актеров театра кабуки артисты Но играют на сцене в уникальных масках, каждая из которых передает характер персонажа. Представление сопровождается музыкой, исполняемой на традиционных народных японских инструментах, причем музыканты сидят на сцене в строго определенном порядке.

Словом, искусство театра Но очень японское. Но, как выяснилось, аплодируют ему везде – от Голливуда до Мозамбика.

Приехав во Владивосток сразу с Сахалина, где он тоже давал представления, Нобору Кацуми после небольшой прогулки по дождливому в тот день городу вместе с коллективом приступил к репетиции на сцене Пушкинского театра и отнесся к этому более чем серьезно. Кацуми-сан осознает, какая это ответственность – рассказывать и показывать искусство театра Но во всем мире. Перед представлением знаменитый японец пообщался с журналистами.

– Какую программу вы выбрали для Владивостока и почему?

– Всего существует более 250 классических композиций и пьес для исполнения в театре Но. Для Владивостока мы выбрали для показа две, и тому есть причина: в каждой из пьес присутствует гора Фудзияма, которая тоже наследие ЮНЕСКО и символ Японии.

На сцене (и в классической маске театра Но, и без нее) я пою, как это положено в некоторых композициях, и танцую, ведь в театре Но имеет смысл все: музыка, жест, голос, поза актера…

– Чтобы понять глубокий смысл театра Но, нужно быть японцем или иностранным зрителям, например владивостокцам, это тоже удастся?

– Я был с гастролями в самых разных странах мира и в Японии выступаю очень часто. Так вот должен вам сказать, что даже не все японцы способны погрузиться во всю полноту смыслов театра Но. А вот иностранцы, замечу, могут оценить искусство Но, потому что его лучше оценивать не головой, не разумом, а сердцем, эмоциями. У зрителей задействованы все пять чувств – зрение, обоняние, осязание, слух… Главное – зрение, конечно. И сердце, чувства – надо чувствовать!

– Вы привезли тех музыкантов, которые работают с вами постоянно?

– Нет, эта группа собиралась для гастролей в вашем городе, мы специально так делаем, подбирая разные команды для выступлений в разных местах. Возможно, вы заметили, что это не классическая команда музыкантов театра Но, потому что здесь есть пианино и скрипка, которых в принципе нет на представлениях Но в Японии. Но их звучание привычно европейцам, вот мы их и используем. А в Казахстане, например, на наших выступлениях звучали традиционные казахские инструменты.

– Вы занимаетесь искусством театра Но с 13 лет. Это обязательное условие для актера такого театра?

– Вообще, мои дети (сын и дочь) с двух лет играют на сцене нашего театра, потому что в пьесах Но много детских ролей. Однако совершенно необязательно быть представителем династии актеров, чтобы попасть в театр Но. Можно просто окончить школу искусств и потом, пройдя школу театра Но, выйти на сцену.

Может ли стать актером иностранец? Среди профессионалов таких нет, но есть любительские театры Но, и там играют в том числе иностранцы.

– Что вы любите из русского искусства?

– Балет! Ваш дивный великолепный балет!

– Вы впервые во Владивостоке?

– Да, но не впервые в России. Кстати, к вам я приехал с Сахалина. Вообще, на Сахалине хорошо понимаешь, как географически близки наши страны, как важно нам сотрудничать. А во Владивостоке, где море так похоже на наше, чувствуется нечто совершенно японское в воздухе.

– Вы сами нематериальное наследие ЮНЕСКО, каково это – носить такое почетное звание?

– Дело в том, что не все знакомы с искусством театра Но, но нет такого человека, который не знал бы про ЮНЕСКО.

И тот факт, что эта организация распространяет знания о Но, очень важен. Я чувствую личную ответственность за каждое свое выступление от России до Мозамбика (как раз туда поеду после Владивостока, в августе был в Голливуде, в сентябре в Париже), ведь я несу культуру Но.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ