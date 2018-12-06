Реальность, выраженная в граффити Выставка, открывшаяся на днях в галерее современного искусства «Арка», с первого взгляда, возможно, откроется не всем. По ней нужно пройтись. Посмотреть. Подумать. Потому что молодой художник Кирилл Крючков разговаривает со зрителем не просто на своем языке, а на языке переосмысленных граффити.

– Я поставил себе такую задачу: трансформировать ту реальность, которая нас сейчас окружает, ту среду обитания, которую мы видим. Пропустил через свое видение и отобразил, – поясняет Кирилл Крючков. – Я умею рисовать академически и глубоко уважаю тех, кто меня учил, кто занимается академическим рисунком или живописью, но подчас это скатывается просто к копированию реального мира, а я все же хотел бы осмыслить его. В некоторых моих работах мои размышления и отражены – не буквально, конечно. Я специально не стал их подписывать, чтобы не сделать пластический язык работ плоским. Работы обращены к эмоциям, к чувствам смотрящего. Все они выполнены летом и осенью – специально для этой выставки в 2018 году.

Выставка – переосмысление городских граффити, художественных росписей, того, что еще называют проявлением свободы молодежи. На сегодня во Владивостоке это самое проявление свободы достаточно деструктивно. Но свобода и распущенность – разные вещи. Субкультурные явления, творческим проявлением которых являются граффити, подчас весьма интересны. Но куда чаще вместо чего-то интересного я вижу просто грязь, агрессивные и назойливые теги, заполонившие город. Я думал: как же я могу повлиять на это, как поговорить с людьми, которые это делают? Когда-то я тоже рисовал граффити, но, слава богу, перерос еще в 20–22 года все это.

И я взял за основу шрифтовые композиции, буквы, осмыслил, проанализировал и сделал выставку.

Между прочим, сегодня во всем мире ясно выделяется тенденция: те, кто всерьез рисует на улицах, не опускаются до наскоро сделанных тегов, бесконечных букв, они уходят в образность. Эту тенденцию я тоже учел, когда делал работы на выставку.

Надеюсь, что в определенном смысле моя выставка сможет повлиять на молодых людей. Я говорю студентам: заведите себе блокнот и рисуйте так, как душа велит, не глядя на мнение подружки или родителей, пробуйте и вы найдете свой стиль.

Вот и моя выставка говорит: рисуйте, раскрывайте себя, а если нет – потом не жалуйтесь.

– «Потом не жалуйтесь», что не посмотрели или что посмотрели выставку?

– Хм. Наверное, что не видели. Но, вообще, для меня главная тема выставки – верность принятому решению и правильность этого решения. Она о том, что наши поступки определяют будущее.

Искусствовед Татьяна Олгесашвили, куратор выставки «Потом не жалуйтесь», уверена: Кирилла Крючкова можно по праву назвать общественным деятелем искусства. Его рисунки, наклейки, цветные мозаики украшают Владивосток едва ли не на каждом углу, он – участник многих социальных и художественных акций по благоустройству окружающей среды, популяризатор гуманного граффити.

– Выставка показывает превращение художника из оформителя в исследователя, – говорит Татьяна Олгесашвили. – Художник сканирует хаотичные символы, тщательно их анализирует в массе бесконечных деталей: обрывках фраз, остатках краски, тегах, трещинах, текстурах, фактурах, наслоениях на стенах, предметах и отходах материального мира, формах камней, растений. Он перерабатывает и выкристаллизовывает из них эстетическую формулу. Автор показывает: гармония между человеком, городом и природой труднодостижима, но возможна.

Прогулка по выставке «Потом не жалуйтесь», возможно, для зрителя солидного возраста будет сложнее, чем для молодого. Ведь Кирилл Крючков опирается на язык молодых, но говорит о серьезных вещах.

– Раз уж мы затронули тему тегов, граффити городских, как вы сами сказали, агрессивных, не могу не спросить: в какой степени это самовыражение, а в какой – просто подростковый протест?

– Есть субкультура, есть группа рисующих граффити, так вот в ней 80 процентов людей находятся не ради искусства, а ради общения, адреналина, хайпа (шумиха, ажиотаж. – Прим. ред.). И только 20 процентов ищут себя как творческую личность.

Многие агрессивные рисунки сделаны всего лишь технично – быстро, ночью, исподтишка, зачастую в нетрезвом виде, и процент творчества там минимальный. Чаще всего это эгоизм и бред. Эти люди говорят: мы боремся с системой, но при этом под разрисовку, под замес у них попадает все: и унылые, грязные фасады, и красивые, чистые, даже исторические… Это не протест, а расстрел, и граффити в том виде, в каком оно представлено в нашем городе, дискредитирует и сам андеграунд, и его идею. Теги рисуют даже просто потому, что модно. И это грустно.

– Когда идете по городу, вы фиксируете внимание: вот это мне нравится, я бы хотел познакомиться с автором граффити?

– Да, особенно если это граффити в уместных местах, там, где оно не мешает, содержит послание, сделано продуманно и качественно. И такому автору хочется выразить уважение и пожелать, чтобы он искал себя творчески и не останавливался.

– А как можно творчески расти в граффити?

– Например, научиться использовать кисть и валик, а не только спреи. Аэрозоли – это вандализм, а когда человек видит работающего с краской, кистью, то первая его мысль: он делает город лучше, работает на будущее. Кроме того, кисть и валик элементарно экологичнее для окружающей среды и безопаснее для здоровья самого рисующего, и это очевидно. Да и валик с кистью способны покрыть большее пространство, то есть масштабнее работу можно выполнить.

И еще. Вот сегодня я провожу выставку своих работ в «Арке». А еще 10 лет назад мне и в голову не могло такое прийти, казалось, что галереи – это что-то такое «для стариков». Но со временем понял: надо расти. Граффити понемногу перерастаешь и трансформируешь свое творчество. Не перерос – потом не жалуйся.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ