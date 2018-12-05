Снимем урожай к новогоднему столу – Если будете отмечать любимый праздник на даче, то удвоите шансы исполнения своих заветных желаний! – обещает свежий номер журнала «Сады и огороды Приморья», одним из первых поздравляя садоводов с наступающим Новым годом. – Это отдушина в наполненной заботами жизни, цветущий оазис, и поэтому здесь претворяются в жизнь смелые замыслы и романтические мечты.

Верим в чудо!

На некоторых участках можно прогуляться по аллее любви, присесть на скамейку для поцелуев и примирения. Поверили в чудо? Оно обязательно случится!

Не отступая от сложившейся традиции, декабрьский номер журнала особое внимание уделяет хвойным растениям, публикуя зеленый хоровод вокруг елки. А вы знаете, что ель считается семейным деревом и оказывает благотворное влияние на семейный дух? Хоровод вокруг нее делает семью более дружной, сплоченной, отзывчивой на интересы друг друга.

Однако это не значит, что на своих шести сотках нужно вырастить мощное дерево, рвущееся в небо. Эксперты специализированного садоводческого издания предостерегают: нужно быть готовым к тому, что в границах дождевой кроны под елью ничего расти не будет. Ели видовые вырастают в высоту по 20–40 метров и имеют поверхностную корневую систему. Другим растениям с ними очень трудно конкурировать за воду и питательные вещества. Посадите лучше компактные сортовые хвойные растения, а высокую пушистую елку подарите своему городу, поселку, селу. Когда она будет красоваться в почетном месте в ярких новогодних игрушках, вы непременно будете гордиться тем, что своими руками вырастили такую красавицу.

В каких единицах измеряется стойкость?

Но начало декабря – это не только предчувствие Нового года. Начинаются главные испытания плодовых и декоративных культур суровым и капризным приморским климатом. Каждый раз садоводы переживают, как сад перенесет холодное время года, насколько стойкими окажутся молодые насаждения.

– Можно до минимума снизить риски потерь в зимний период, если при покупке посадочного материала ориентироваться на данные о морозостойкости и зимостойкости каждого претендента на место в вашем саду и делать ставку только на ассортимент, рекомендуемый для нашей местности по этим показателям, – советует ландшафтный дизайнер Регина Ким. Она объяснила, что морозостойкость и зимостойкость – два разных понятия, которые нельзя путать. Под морозостойкостью понимается критически низкая температура, которую могут выдержать растения конкретного сорта в этой местности. Этот порог в разных природно‑климатических зонах свой и определяется по зонам. Приморье относится к 4‑й зоне с нижним порогом минусовых температур 34–28 градусов.

Надо учитывать, что лучше всего растения «держат» холод в начале зимы, а с приближением весны их устойчивость к низким температурам снижается. Наибольший урон растениям наносят перепады температуры в феврале и марте. Более чувствительны к морозам молодые посадки, а старые – более закаленные. Большая разница в морозостойкости и у разных частей растений. Koрни в несколько раз чувствительнее к морозам, чем одревесневшие побеги.

Зимостойкость – более широкое понятие, чем морозостойкость. Имеется в виду комплексная устойчивость растений ко всем неблагоприятным факторам в зимний период: резким перепадам температур, оттепелям, солнечным ожогам, зимнему иссушению, возвратным заморозкам, выпреванию, вымоканию, в том числе и морозостойкость.

Если вы стремитесь минимизировать свои трудозатраты на сад или не имеете возможности уделять ему много времени и сил, приезжаете на дачу один раз в неделю, не создавайте себе лишних хлопот, высаживайте только те растения, которые по показателям зимостойкости рекомендуются для возделывания здесь.

В тепле под надежной крышей

Можно позавидовать тем, кто имеет свой зимний сад и может выращивать обычно недоступную экзотику. Декабрьский номер журнала знакомит с жительницей села Синегорье Кавалеровского района Альбиной Смирновой и рассказывает о ее опыте.

– Моя коллекция теплолюбивых растений пока молодая, но я активно по полняю ее, – поделилась Альбина. – Наш зимний сад дал вторую жизнь старенькому дому, где с 1962 года жила свекровь. Перестраивали его собственными с мужем руками. Утеплили нижний этаж, добавили хозблок, а на втором этаже сделали жилую зону и зимний сад площадью около 20 квадратных метров.

Хозяйка рассказала, что ночью в оранжерее в среднем 18–19 градусов, днем – 30. Окна выходят на юго‑запад, отопление водяное, с трех сторон сделано утепление поликарбонатом в два слоя с воздушной прослойкой. Условия, подходящие для выращивания цитрусовых. Здесь дружно зреют даже мандарины и их гибриды. Есть надежда, что к Новому году семья снимет собственный урожай фруктов, которые с детства вызывают ассоциации с любимым зимним праздником.

Автор: Надежда БРАЖИНА