Жизни без этого «ящика» нет… Что у современной ТВ-антенны общего с водопроводом и канализацией

С 1 января 2019 года цифровое телевидение окончательно вытеснит аналоговое. Проще говоря, старые телевизоры, выпущенные до 2012 года, перестанут ловить сигнал. Или будут ловить, но только лишь в том случае, если оборудовать их специальными цифровыми приставками. Где их брать и кто это будет оплачивать?

Что смотрим?

Более 180 тысяч приморцев уже получили доступ к 20 телеканалам в «цифре», утверждает пресс-служба администрации края. Телеканалы второго мультиплекса (комплект каналов цифрового вещания, которые передаются на одной частоте) в тестовом режиме начали транслировать в Дальнереченске, Лесозаводске, Красноармейском, Кировском, Спасском и Дальнереченском районах.

Напомним, что в данный момент в России, в Приморье в том числе, введены два пакета мультиплекса. В первый входят десять телеканалов: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Петербург-Пятый канал», «Матч», «Россия Культура», НТВ, «Карусель», «Общественное телевидение России» и ТВ-Центр. Второй пакет также состоит из десяти телеканалов: СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», «МузТВ».

Вещание телесигнала первого мультиплекса полностью финансируется государством. Второго – за счет владельцев телеканалов. И стоит это очень дорого. Поэтому исходя из экономической целесообразности сигнал второго мультиплекса подается лишь в города с населением не менее 50 тысяч человек.

– Речь не идет о том, что аналоговое телевидение полностью уйдет в историю. Никто его в приказном порядке отключить не потребует, – разъясняет ситуацию начальник центра поддержки Приморского филиала Российской телерадиосети (РТРС) Евгений Пономарев. – Просто стоит иметь в виду, что с 2019 года правительство РФ перестанет финансировать аналоговое телевещание в городах с населением менее 100 тысяч человек. В крупных городах, таких как Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка, телеканалы самостоятельно принимают решение, осуществлять им вещание параллельно – и в цифровом виде, и в аналоговом – или отключить аналоговый сигнал.

За антенной – в УК

Между аналоговым и цифровым телевидением принципиальная разница. «Цифра» в отличие от «аналога» обеспечивает более высокое качество изображения и звука, полное отсутствие каких-либо дефектов картинки (рябь, помехи). В отличие от аналогового монозвука цифровой стереозвук обеспечивает реалистичное звучание. Также увеличивается количество каналов. Там, где раньше ловили один-два канала, теперь можно принимать 10–20. Если одна частота аналогового сигнала передает всего одну программу, то в «цифре» – до 10.

Но что рядовому обывателю до вместимости диапазона? Правильно, нам бы картинку почетче и прием сигнала понадежнее. Отсюда логичный вопрос: достаточно ли для получения качественной картинки встроенного в телевизор тюнера или цифровой приставки или в придачу к имеющейся технике понадобится еще и антенна?

– Антенна для приема цифрового сигнала не просто нужна, а необходима, – отвечает Евгений Пономарев. – Цифровой сигнал является эфирным, то есть передается по радиоэфиру – от передающих антенн до приемной антенны телезрителя. И поскольку все цифровое телевидение работает в дециметровом диапазоне, для качества картинки желательно поменять метровую (аналоговую) антенну на дециметровую.

Внимание: метровая и дециметровая – это не размер антенны, это ее технические характеристики! А какой должна быть антенна, комнатной или наружной, зависит от местоположения вашего дома и близости к вышке.

К слову, с 1 июля этого года в России принят ГОСТ, который обязывает оборудовать все многоквартирные дома системами коллективного приема телевидения (СКПТ). По идее, коллективные антенны должны проектироваться еще на этапе строительства. Если коллективной антенны нужного формата в доме нет, жильцы должны обратиться в управляющую компанию, чтобы антенна была установлена.

И знайте: СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры дома, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих организаций. По коллективному запросу жителей УК устанавливает антенну, настраивает ее, обеспечивает ее содержание, а за это собственники платят ей небольшую абонентскую плату. Конкретную сумму назвать сложно, она рассчитывается индивидуально в зависимости от размера дома и количества жильцов.

Ориентация – вышка

Получается, что с «цифрой» все ровно то же, что и с «аналогом»: чем ближе к вышке, тем четче и устойчивее сигнал и качественнее картинка?

– Владивосток полностью охвачен сигналом цифрового эфирного телевещания (ЦЭТВ). Главное условие качественного приема – наличие корректной антенны и ее правильное ориентирование на телебашню, – объясняет Евгений Пономарев. – Например, если у вас нет прямой видимости на станцию, то вы можете принять качественный отраженный сигнал – плотная застройка города позволяет это сделать.

Согласно требованиям для приема ЦЭТВ высота приемной антенны телезрителей должна быть не ниже 10 м от земли. При учете именно этой высоты проектировалась вся цифровая сеть вещания. Большая часть населенных пунктов Приморья охвачена вещанием цифрового эфирного телевидения (по данным краевого департамента информатизации и телекоммуникаций, в Приморье построены и действуют 152 цифровые станции). Если телезритель проживает в таком населенном пункте, то при наличии исправной дециметровой антенны, распложенной на высоте не менее 10 м, он сможет успешно принимать сигнал цифрового телевидения. Допускается использование комнатной антенны в тех случаях, когда телезритель живет на небольшом расстоянии от телестанции и есть прямая видимость на телебашню.

Конечно, есть ситуации, которые телерадиосети никак не могут контролировать, например, большие деревья с раскидистой кроной перед приемными антеннами. В данном случае это проблема самого телезрителя, а не РТРС, поскольку согласно законам распространения радиоволн на пути прохождения сигнала не должно быть препятствий – как физических в виде рельефа и застройки, так и препятствий электромагнитного характера, про деревья там ничего не сказано.

На качество сигнала помимо удаленности от телебашни, рельефа, погодных условий (да, и тайфуны с циклонами могут испортить картинку) влияют тип и состояние антенны, ее направленность и даже длина кабеля, соединяющего ваш телевизор и наружную антенну.

Ищи букву «А»

Итак, если у вас телевизор выпущен позже 2012 года, то он без проблем поймает и покажет вам «цифру». Все свежие телевизоры имеют встроенный цифровой тюнер DVB-T2. С 2012 года в России запрещено ввозить и производить телевизоры, которые не читают формат DVBT2. В течение последних шести лет у нас в стране продавались и производились только телеприемники, способные «открыть цифру».

Для сведения: на интернет-странице ртрс.рф/need/tv/ по ссылке «Модели телевизоров с тюнером DVB-T2» выложен список гарантированно работающих в «цифре» моделей телевизоров.

К слову, определить наличие цифрового тюнера в вашем телевизоре можно просто, на взгляд. Для удобства телезрителей РТРС ввела маркировку аналоговых каналов специальной литерой «А». Если на экране рядом с логотипом телеканала зритель видит букву «А», значит, он смотрит аналоговое телевидение (то самое, которое в начале следующего года будет прекращено). Если такой буквы нет, значит, телевизор принимает цифровое эфирное телевидение либо телевидение кабельных и спутниковых операторов связи.

Жизненно необходимый товар

В крайнем случае проблему можно решить с помощью цифровых телевизионных приставок, позволяющих ловить цифровой сигнал. Цены на них колеблются в диапазоне от 400 до 2000 рублей в зависимости от производителя и модели. Правда, подключить к одной приставке можно только один телевизор.

Напоминаем, что приставки отнесены к жизненно необходимым товарам. И если гражданин является малоимущим (и имеет возможность официально подтвердить свой доход), то после покупки приставки он сможет получить компенсацию через краевой департамент труда и социального развития.

Дешево и устойчиво

Специалисты напоминают еще об одной возможности остаться с телевидением – перейти на спутниковое или кабельное вещание. Тем более что и каналов здесь много – есть из чего выбрать, и сигнал кабельного телевидения стабильней, чем эфирного, так как идет не по волнам, а по металлическому проводу (вероятность того, что телевизор перестанет показывать в грозу, снижается почти до нуля).

Правда, если в квартире два или три телевизора (вполне обычная практика для современных семей), то и подключать придется их все, соответственно, за все подключения будет взиматься и абонентская плата.

– Однако со временем в борьбе за более качественную картинку от аналогового вещания откажутся и кабельные операторы, – предупреждает Евгений Пономарев. Скажем больше: уже отказываются, постепенно сокращая пакет аналоговых каналов.

– Тут уже ничего не поделаешь: появление новых технологий диктует свои условия. Все больше людей обновляют телевизоры и переходят на цифровые пакеты, – комментирует сложившуюся ситуацию Алексей Еремин, представитель одного из кабельных провайдеров. – Поэтому мы увеличиваем количество цифровых каналов и, соответственно, уменьшаем количество аналоговых. В этом году, например, аналоговый пакет был сокращен на три канала. Однако мы прекрасно осознаем, что потребители аналоговых пакетов – это в основном пенсионеры, которые, скорее всего, на них и останутся. Значит, останутся и пакеты со всеми основными популярными каналами. Впрочем, и здесь перспективы аналогового ТВ зависят от доброй воли владельцев телекомпаний, которые платят за размещение в сетке своих каналов.

Для регионов – третий пакет

Вот только местные телеканалы в новом цифровом ТВ вы не увидите – ни в первый, ни во второй мультиплексы они не вошли. Местные новости представлены за счет информационных врезок региональных филиалов ВГТРК в сигналы телеканалов «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «Россия К». Другие местные телеканалы планируется включить в третий (региональный) мультиплекс, который, согласно указу президента РФ, должен быть создан в каждом субъекте страны. Однако никакой внятной информации по принципам и срокам создания такого пакета пока нет.

Кроме того, специалисты сомневаются в платежеспособности региональных телекомпаний. Опыт внедрения второго мультиплекса показывает, что даже крупные и коммерчески успешные телеканалы, входящие в его состав, не имеют возможности оплачивать услуги связи по цифровой трансляции в полном объеме.

– В любом случае у регионального телевидения остается возможность аналогового или кабельного вещания, – добавляет Евгений Пономарев.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО