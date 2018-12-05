Тупик трудовых резервов По такому адресу можно скоро будет искать Приморье и весь Дальний Восток. Если не взять миграционные потоки под контроль

Нужны ли Приморью мигранты из республик бывшего СССР и стран Юго-Восточной Азии в качестве трудовых ресурсов? Сколько всего нужно гастарбайтеров для поднятия экономики и развития социальной сферы края? На каких работах более всего востребованы «понаехавшие»? Можно ли регулировать миграционные потоки и как это сделать?

Эти, а также другие наболевшие вопросы, связанные с миграционной политикой в крае, обсуждались на пресс-конференции, состоявшейся на минувшей неделе в офисе Фонда правовой поддержки миграционных процессов.

Специалисты в Приморье не едут

Для начала немного статистики. По данным Приморскстата, за 9 месяцев 2018 года, с января по сентябрь включительно, в наш край прибыло 56744 человека, из них зарегистрировалось по месту жительства 19056 человек. За этот же период из Приморья убыло 59605 человек (выписалось по месту регистрации 22194 человека). Налицо снижение численности населения на 2861 человека.

В то же время, по словам члена Совета по межнациональным отношениям при администрации Приморья Сергея Пушкарева, поток мигрантов в Приморский край, в основном из бывших братских республик Средней Азии и Закавказья, с каждым годом увеличивается. Так, по данным переписи населения 2002 года, граждан Узбекистана в Приморье вообще не было, а в 2010-м их было зарегистрировано уже 20 тысяч! По мнению эксперта, при таких темпах миграции экспансия гастарбайтеров вскоре может представлять определенную угрозу для края, поэтому этот поток необходимо контролировать и ограничивать.

Но прежде всего нужно в корне изменить работу миграционных служб. А также подход к миграционным процессам, которые сегодня проходят на территории Приморья. И уже вызывают обеспокоенность местного населения: не слишком ли много «понаехавших»?

– При стихийном въезде мигрантов, который сегодня существует, добиться согласия и равновесия в обществе мы можем только на определенное время. Пока приезжих мало и миграционный процесс управляем. Между тем при тех задачах, которые сегодня стоят перед краем и которые требуют большого количества рабочей силы, этот процесс может стать неуправляемым. Если, конечно, он бесконтрольно достигнет определенной критической точки, – объясняет Сергей Пушкарев.

Он убежден, что миграционные потоки в первую очередь необходимо ориентировать на благо коренного населения. Чтобы в Приморье приезжали квалифицированные специалисты разных профессий, востребованные в экономике, образовании, медицине и так далее. В реальности же к нам едут малограмотные представители стран Средней Азии, Китая, Вьетнама, зачастую плохо владеющие русским языком, используемые в качестве разнорабочих в супермаркетах, на стройках, на ремонте дорог. Многие гастарбайтеры торгуют на рынках. В сельское хозяйство они не идут. Правда, в Октябрьском районе в селе Покровка на полях трудятся рабочие из Китая, но это исключение. Китайцы-земледельцы приезжают к нам на сезонные работы.

Отсутствие миграционной привлекательности нашей территории объясняет низкий уровень жизни коренного населения: никогда образованные и социально активные граждане не поедут туда, где люди живут плохо. Вывод пессимистичный, но это факт.

Концепции есть – населения нет

Складывается впечатление, что сегодня нет четкого понимания, на что нацелена стратегия развития Дальнего Востока и что все-таки необходимо предпринять, чтобы привлечь на эту огромную территорию, и в частности в Приморье, часть людских ресурсов из других регионов нашей страны. Таково мнение Юрия Авдеева, ведущего научного сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидата экономических наук, участника разработки Национальной программы развития Дальнего Востока, принятой в прошлом году после майских указов президента.

– За 27 лет, начиная с 1991 года, население Дальневосточного региона уменьшилось почти на 2 млн человек. Было 8,05 млн, осталось чуть больше 6,1 млн (это без Забайкалья). Как удержать местное население? И что нужно предпринять, чтобы привлечь переселенцев на Дальний Восток в целом и в Приморье в частности? По этому поводу за все эти годы было принято не меньше 20 разных решений на самом высоком уровне – от указов, распоряжений и постановлений до всевозможных концепций. А сколько копий было сломано! В 2015-м во Владивостоке на первом Восточном экономическом форуме было заявлено, что к 2025 году численность населения в нашем регионе увеличится до 8 млн человек. Но этого не случится, – уверен Юрий Авдеев.

Последняя концепция демографической политики Дальнего Востока была подписана в 2017-м. В ней численность населения в регионе к 2025 году ограничили 6,5 млн человек. Но даже эта скромная цифра, по мнению эксперта, недостижима. Наши соотечественники не понимают, зачем срываться с насиженных мест и ехать на «ближний и любимый наш Дальний Восток». Даже разрекламированный бесплатный дальневосточный гектар и обещанные подъемные не смогли заманить в Приморье жителей других регионов России, где мягче климат, налажена социальная инфраструктура и, как следствие, выше качество жизни.

Более того, некоторые эксперты считают, что если в Приморье сохранится нынешняя ресурсная специализация – добыча и переработка рыбы и морепродуктов, заготовка и переработка древесины, судоремонт и судостроение, то местного населения вполне хватит. Даже с избытком. А тут еще в спину дышат гастарбайтеры, согласные работать за меньшую зарплату, тем самым обесценивая труд местных жителей. Отсюда неприязненное отношение местного населения ко всем мигрантам, легальным и нелегальным.

Поэтому, чтобы «понаехавшие» не вытесняли «аборигенов» с рабочих мест, необходима управляемая целевая миграция. И, как следствие, регулирование рынка труда. То есть организованный набор специалистов, в которых нуждаются конкретные сферы экономики нашего региона. И делать это надо не в России, а в странах, где проживают потенциальные переселенцы, через государственные или частные структуры по привлечению рабочей силы. Как это было во времена Советского Союза, когда по всей стране вербовали людей на Дальний Восток на комсомольские стройки, рыбные и китобойные путины. При этом договор с наемным работником заключался на определенный срок, после чего он либо возвращался домой, либо оседал на новом месте.

– Для организации управляемой миграции нужны соответствующие службы, какие-то регламенты, нужны специалисты и так далее. В конечном счете все это должно привести к упорядочиванию миграционного потока и в принципе изменить в лучшую сторону ситуацию с демографией в регионе, – убежден Юрий Авдеев.

Куда пропало 50 тысяч узбеков?

Сегодня миграционные потоки условно делятся на визовый и безвизовый.

У иностранцев, приезжающих по трудовой визе, всегда есть принимающая сторона, которая отвечает за их пребывание на территории России. Поэтому этот миграционный поток прозрачен и управляем.

Другое дело второй поток – безвизовые иностранцы, это в основном граждане стран СНГ, а также Республики Корея и КНР (в тех случаях, когда корейцы и китайцы гостят у нас короткий срок). Они обязаны самостоятельно встать на миграционный учет в течение 7 дней. Информация о них есть только в миграционной службе УМВД по Приморскому краю. И то неполная. К примеру, нет данных, где они проживают, где трудоустроены и на каких специальностях используются. По большому счету, этот поток мигрантов потерян для края.

Между тем у российских миграционных служб нет возможности установить для граждан стран СНГ отдельные правила визового въезда. Или ограничить им въезд – только по приглашениям либо работодателей, либо родственников или знакомых. У России со странами СНГ особые отношения, поэтому азербайджанцы, армяне, белорусы, казахи, киргизы, молдаване, таджики и узбеки могут приезжать в Приморье без визы, как к себе домой. Чем они и пользуются.

По данным Фонда правовой поддержки миграционных процессов, 80 процентов мигрантов, приезжающих в Приморье, это граждане Узбекистана. Они единственные, кто должен получить патент на трудовую деятельность в течение 30 дней после въезда. И никак иначе. Если позже – штраф.

В прошлом году в наш край прибыло 78 тысяч мигрантов, из них 62 тысячи узбеков – для трудовой деятельности. По крайней мере, так было заявлено. Из них оформили патенты 13 тысяч человек, включая 11 тысяч для работы у физических лиц, остальных трудоустроили юридические лица. Куда пропали около 50 тысяч узбеков, неизвестно! Либо они выехали из Приморья, либо где-то затерялись и работают нелегально.

А рабочих рук становится меньше

Нужны ли Приморью трудовые мигранты? Ответ положительный. Во-первых, территория стремительно развивается, создаются новые масштабные проекты и сотни, даже тысячи новых рабочих мест. Это одно из главных направлений деятельности министерства по развитию Дальнего Востока. При этом, повторимся, численность коренного населения сокращается. Ко всему, в ближайшее время из Приморья на родину возвращаются 10 тысяч гастарбайтеров из Северной Кореи, попавших под экономические санкции. Из-за чего в крае образовалась острая нехватка трудовых ресурсов в основном низкой квалификации. Освободившиеся рабочие места займут мигранты. Это даже не обсуждается.

Вместе с тем эксперты убеждены, что нельзя полагаться только на «понаехавших». Потому что даже сегодня на 10 имеющихся вакансий претендуют в лучшем случае 3-4 человека. Другими словами, рабочие места есть – работать некому.

– При этом мы сами себя отсекли от китайского рынка труда, где за последние годы зарплаты выросли в 5-6 раз, а у нас остались на прежнем уровне. К примеру, в КНР средняя зарплата рабочего на стройке – от 1-1,5 тысячи долларов, а у нас – 30-40 тысяч рублей. Сегодня даже узбеки ищут хорошо оплачиваемую работу за пределами Дальнего Востока. Это очень тревожный сигнал. Пройдет немного времени, и мы останемся даже без иностранной рабочей силы, – убежден Юрий Авдеев. – Поэтому необходимо создавать инфраструктурный потенциал, обеспечивающий уровень жизни местного населения, чтобы оно не уезжало. Но для этого нужны рабочие руки, а этих рук становится все меньше и меньше. Сегодня за пределами России проживают 25-30 миллионов наших соотечественников, часть из них можно привлечь в Приморье. Но для этого опять-таки необходимо повысить уровень социально-инфраструктурного комплекса. И без привлечения иностранной рабочей силы здесь не обойтись.

Круг замкнулся.

Автор: Сергей КОЖИН