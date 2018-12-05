Век под крылом Приморские истребители отмечают знаковый юбилей

Самой, пожалуй, прославленной авиационной части в Приморье и на всем Дальнем Востоке – 22-му гвардейскому Краснознаменному истребительному авиационному полку (ИАП) – 6 декабря исполняется 100 лет. В нем служат настоящие асы, мастера воздушного боя. Именно им доверено прикрывать юг тихоокеанского побережья России и поручено следить за американской авиацией с многочисленных баз США в Японии и Корее.

Наверняка некоторым читателям «В» памятен воздушный парад над бухтой Аякс, который состоялся 9 сентября этого года накануне открытия IV Восточного экономического форума. На современных истребителях Су-35С поколения 4++ боевая эскадрилья совершила одиночные и парные демонстрационные полеты на разных скоростях и разных высотах над северо-восточной оконечностью Русского острова.

А руководитель авиагруппы заместитель командира полка, летчик 1-го класса гвардии подполковник Валерий Абырвалин выполнил программу высшего пилотажа. Он продемонстрировал просто чудеса владения самолетом. За десять минут зрители увидели «бочку», «колокол», «зеркало», «ухо», «мертвую петлю» и другие фигуры высшего пилотажа. Наш ас штопором вертикально вверх поднимался на заоблачную высоту и резко снижался до самой воды. На сверхмалых скоростях переворачивался на 180 градусов и летал вверх фюзеляжем. Но больше всего впечатлило наблюдателей то, как многотонная боевая машина замерла в небе и несколько секунд висела неподвижно, лишь рев двигателей разлетался по окрестностям. Благодарные зрители на берегу Аякса и по обеим сторонам пролива Босфор-Восточный провожали гвардейца на строевом самолете аплодисментами.

Вот такие летчики и служат в составе 22-го ИАП 11-й армии ВВС и ПВО России, что базируется на аэродроме «Центральная Угловая».

Воевать по-чапаевски

Не каждая действующая боевая часть может похвастать собственным военно-историческим музеем. У 22-го ИАП он имеется. О его славном боевом пути корреспонденту «В» рассказал гвардии майор Денис Петров.

Полк ведет свою историю с конца 1918 года. Тогда 25-ю стрелковую чапаевскую дивизию впервые в Красной армии усилили авиаэскадрильей, в ее составе воевали четыре аэроплана. Эта эскадрилья принимала участие в разгроме колчаковцев. Наиболее успешными были сражения против белоказаков на юге Урала, велась воздушная разведка и бомбардировка оборонительных укреплений противника, за что четыре «красных сокола» получили ордена Красного Знамени.

Объединение чапаевских пилотов с еще двумя эскадрильями повлекло создание первого в стране авиаполка истребителей. Затем были бои с басмачами в Туркестане и Северном Афганистане. После Гражданской войны летный отряд нес службу в Белоруссии. А за участие в параде на Красной площади 1 мая 1933 года Иосиф Сталин пригласил весь летный состав в Кремль на банкет.

В 1938-м полк передислоцировали в Приморье, вначале на аэродром «Южная Угловая». В его состав входило четыре эскадрильи по 12 боевых машин в каждой. На самолетах И-16 летчики воевали на Хасане, буквально сразу же захватив господство в воздухе. По завершении военной операции лучших ждали заслуженные награды.

В Великую Отечественную полк прикрывал с воздуха государственные границы СССР на Дальнем Востоке от провокаций со стороны японцев. Хотя все самые опытные пилоты и механики отбыли в действующую армию и сражались на западных фронтах. Из них четверо стали Героями Советского Союза: Николай Бокий, Михаил Никитин, Павел Павлов и Семен Львов.

А потом была война с Японией. Первый сбитый вражеский истребитель, «Мицубиси» А6М «Зеро», на счету летчика Александра Голтвенко. За боевые действия в небе над Китаем, Северной Кореей и Южным Сахалином 103 пилота получили ордена и медали. В сентябре 1945-го полк стал гвардейским с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные личным составом в годы Великой Отечественной войны». Гвардейское знамя фронтовикам вручал нарком ВМФ адмирал Николай Кузнецов.

Прекрасно проявили себя летчики 22-го авиаполка и во время холодной войны, особенно в период корейского кризиса. Так, в ноябре 1952 года над бухтой Валентин они сбили американский самолет P2V «Нептун». Через два года такой же авиационный шпион стал нарушителем воздушного пространства у мыса Островного, его ожидала участь «Нептуна». Наши летчики были награждены боевыми орденами. А ровно полвека назад орден боевого Красного Знамени вручили уже самому полку.

С тех пор ни одному самолету потенциального противника не удалось вторгнуться в воздушное пространство России над Приморьем.

Самолеты на 4 с плюсами

Современная история полка началась с самолетов Су-27СМ, которые летчики получали прямо с авиазавода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Эскадрилья именно этих истребителей с летным и инженерно-техническим составом первой отправилась в Крым после его судьбоносного возвращения в состав России. Сейчас приморские летчики несут службу в Причерноморье. На них постоянно жалуются пилоты натовских самолетов-шпионов и моряки кораблей НАТО, когда пытаются приблизиться к границе России. Наши истребители своим виртуозным мастерством и лихостью доводят американских и европейских военных до исступления.

В настоящее время на вооружении 22-го ИАП в двух эскадрильях находятся истребители МиГ-31БС и Су-35С.

МиГ-31БС – двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Наши противники называют его «лисьей гончей». Приморские МиГ-31БС постепенно модернизируются до уровня МиГ-31БСМ. Работы ведутся на нижегородском авиазаводе «Сокол». За счет современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность обновленных машин выросла в 2,6 раза. На сегодняшний день это самые универсальные истребители-перехватчики в мире, аналогов им нет. И не предвидится.

Последним формированием в воинской части стала эскадрилья Су-35С. Первые машины прилетели в 2015-м прямо с завода имени Гагарина. Это многоцелевой сверхманевренный всепогодный истребитель поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого, его показатели вплотную приближены к характеристикам истребителя пятого поколения. Радиус охвата его ракет превышает дальность действия средств поражения вражеских самолетов и ПВО. А потому он неуязвим для потенциального противника.

Самолет вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой со 150 патронами. Может нести на подвесках до 12 ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» с лазерным и телевизионным наведением, включая противокорабельные и противолокационные, три крылатые ракеты большой дальности «Калибр-А», а также до шести корректируемых авиационных бомб. Радиолокационная станция «Ирбис» с пассивной фазированной решеткой антенны обнаруживает цели на удалении 400 км, сопровождает 30 целей в воздухе и атакует одновременно восемь из них.

В составе российской авиабазы Хмеймим в Сирии в числе других самолетов на вооружении стоят также МиГ-31БСМ и Су-35С. Не исключено, что на них летают и наши пилоты, но такая информация носит закрытый характер.

Учимся побеждать

Сейчас летчики с «Центральной Угловой» совершенствуют навыки пилотирования этих истребителей. Жители Владивостока могут наблюдать, как пары этих истребителей проносятся над акваторией Амурского залива. Непрекращающаяся череда вылетов днем и ночью. В иные сутки за летную смену каждый офицер выполняет по нескольку вылетов.

Сейчас возможности 22-го ИАП значительно увеличились, поскольку на вооружении стоят современные или модернизированные самолеты с новыми двигателями и аппаратурой, с современным мощным оружием на борту.

Полк постоянно пополняется молодыми летчиками. Они вначале на земле на тренажере, а потом и в воздухе отрабатывают всевозможные упражнения и элементы пилотажа и ведения боя. С ними занимаются наиболее опытные пилоты. Для этого используются двухместные машины, так называемые спарки.

Однако одной учебой дело не ограничивается. Полк боевой, а потому в круглосуточном режиме несет охрану государственной границы. Частично над землей – вдоль сухопутных участков границы с Китаем и Северной Кореей. Частично над Японским морем, прикрывая небо над акваторией территориальных вод и подступы к российскому побережью. И, кстати, пролеты рядом с Владивостоком к стыку трех границ на Хасане являются обязательными.

На аэродроме в постоянной готовности днем и ночью находятся 2–4 самолета, они заправлены и снабжены полным боекомплектом. От сигнала тревоги до отрыва шасси истребителя от бетонки проходят считаные минуты. Параллельно каждый офицер успевает получить информацию о целях, задачах и маршруте предстоящего полета, погодных условиях. В случае необходимости они смогут прикрыть небо до того момента, пока весь полк не поднимется в воздух для выполнения приказа по защите Родины.

Корреспонденту «В» удалось познакомиться и пообщаться с несколькими гвардейцами. В их числе гвардии полковник летчик-снайпер Анатолий Золотухин, гвардии подполковник летчик 1-го класса Андрей Нестеров, гвардии подполковник летчик 1-го класса Геннадий Лейбкинд и другие истребители. Благодаря таким асам Приморье может спать спокойно – они надежно прикрывают наше небо.

В честь векового юбилея 22-го ИАП подготовлена обширная программа. Из Москвы во Владивосток прилетел самолет с ветеранами полка, живущими сейчас в западных регионах страны. В гарнизоне в поселке Угловое пройдут встречи однополчан и старшего поколения с молодыми офицерами. Для всех желающих под открытым небом развернется выставка летной и наземной техники. В Доме офицеров флота во Владивостоке состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.

Справка «В»

За прошедший век 22-й ИАП летал на самолетах «Ньюпор», «Фартри», «Сопвич», «Фарман», «Ваузен», «Фоккер», УТ-1, И-3, И-5, И-15бис, И-16, И-153, МиГ-3, Ла-7, Ла-11, Р-63 «Кингкобра», МиГ-15, МиГ-15бис, МиГ-17, МиГ-17 ПФ, МиГ-19, МиГ-19СВ, Су-9, Як-25М, МиГ-23 (именно он стоит на постаменте у трассы Хабаровск – Владивосток в районе Уголового) в различных модификациях, Су-27.

Автор: Николай КУТЕНКИХ