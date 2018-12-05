Путеводная «Звезда» меняет экономику Приморья Грандиозный судостроительный комплекс становится для региона якорным проектом

В конце ноября на новом судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» в Большом Камне состоялась торжественная церемония резки металла для второго (серийного) танкера класса «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн. Событие значимое для России и уникальное для Приморья.

Старт масштабным работам дали главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. По словам Игоря Сечина, начало производства судов «Афрамакс» имеет особое значение для всей судостроительной отрасли страны.

– Строительство современной верфи крупнотоннажного судостроения ведется на основании поручения президента России. Проект предполагает создание производственных мощностей судостроительного комплекса «Звезда», сопутствующей инженерной инфраструктуры и жилья для работников. Первая очередь верфи введена в строй в 2016–2017 годах. Сейчас эта линия полностью загружена. Компания «Роснефть» обеспечила его пилотную эксплуатацию, заключив контракты на строительство 25 судов. Параллельно возводится вторая очередь, с опережением графика строится самый большой в России сухой док, – отметил Игорь Сечин в приветственной речи.

С благословения президента России

Церемония ознаменовала собой начало серийного производства крупнотоннажных судов для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Спуск на воду головного танкера запланирован на 2020 год. Он получил название «Санкт-Петербург».

Его закладка на открытом достроечном тяжелом стапеле состоялась менее трех месяцев назад в ходе визита на «Звезду» президента Российской Федерации Владимира Путина. Резка первых листов стали производилась на высокоточном лазерном газоплазменном резочном станке.

Кроме того, Владимир Путин в Большом Камне наблюдал за заливкой первого м3етра бетона на строительстве сухого дока судоверфи. Поражают его размеры: 485 метров в длину, 114 метров ширину и 14 метров в высоту – таких в нашей стране никогда не было. В эксплуатацию его планируется запустить также в 2020 году. Здесь, как пазл, будут воедино собирать построенные в других цехах секции буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов водоснабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике.

Новый док позволит спускать на воду крупнотоннажные суда длиной порядка 300 метров и шириной более 50 метров с дедвейтом до 350 тысяч тонн, а также буровые платформы.

Танкеры для ОПЕК и ледоколы для Арктики

Суда «Афрамакс» на сегодняшний день самые востребованные для перевозки углеводородного сырья из стран ОПЕК. И эти танкеры идеально вписываются в параметры гаваней и каналов, через которые следует нефть из нефтедобывающих регионов мира. Поэтому спрос на такие суда растет.

– Начало выпуска подобных судов – не только показатель роста технологического, производственного, кадрового потенциала судостроительной промышленности России, но и вопрос национальной безопасности и независимости, – считает руководитель ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Проектом занимается консорциум из нескольких российских компаний, основная часть расходов приходится на «Роснефть».

Для большей производительности на стапеле установлено четыре башенных крана грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн – самый большой в России (кстати, на действующих российских судоверфях максимальная грузоподъемность кранов не превышает 500 тонн). Высота «Голиафа» – 110 метров, и это выше здания гостиницы «Ленинградская» в Москве. Ширина пролета составляет 230 метров и сопоставима с шириной стадиона «Олимпийский» в столице России.

Одними «Афрамаксами» на судостроительном комплексе ограничиваться не намерены. С 2024 года на «Звезде» начнут строить всю линейку морской техники для работы в Арктике. В первую очередь ледоколы «Лидер». «И это станет поворотным моментом в истории гражданского судостроения в РФ», – отмечал в интервью газете «Известия» вице‑президент «Роснефти» Андрей Шишкин.

– У нас семимильными шагами станет развиваться логистика с Азией, начнется более интенсивное освоение Северного морского пути. Уже сейчас прорабатывается возможность строительства на «Звезде» ледоколов нового поколения. Региону повезло с заказчиком: «Роснефть» готова вкладываться в развитие столь важной отрасли, к тому же компания затем займется разведкой ресурсов на Дальнем Востоке. А это новый экономический толчок, – убежден Александр Ивашкин, председатель некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов», президент Ассоциации выпускников Инженерной школы ДВФУ.

Тем самым СК «Звезда», где взяли на вооружение лучший мировой опыт, сможет составить конкуренцию мировым производителям, например, южнокорейским компаниям.

Новое развитие Приморского края

Значение «Звезды» велико для всей страны, однако для Дальнего Востока это просто бесценный проект. Ведь это гарантированные рабочие места для специалистов, которые сейчас со всей страны едут в Большой Камень. Но в первую очередь работу получают жители Приморья.

Сейчас на ССК «Звезда» трудится около 1,5 тысячи человек, причем 87 процентов из них – это дальневосточники. В ближайшей перспективе завод планирует привлечь еще около 2 тысяч работников различных специальностей.

– Проектной документацией предполагается, что к 2024 году на «Звезде» будет трудиться до 7 тысяч человек. Кстати, прямо сейчас на строительстве верфи и смежных производств задействовано около 10 тысяч работников. Это очень большая организация, которая со временем может стать еще масштабнее, – отмечает Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари».

– Судостроительный комплекс станет одним из ведущих налогоплательщиков, – считает Павел Сигал, первый вице‑президент общественной организации «ОПОРА России». – Уже сейчас предприятие входит в топ-10 по выплатам налогов в Приморье. После выхода на проектную мощность ССК «Звезда» будет лидером на Дальнем Востоке по перечислениям в бюджеты всех уровней. По прогнозам компании, ежегодный уровень налоговых платежей через 15 лет достигнет 41 млрд рублей.

«Звезда» по мере развития станет центром промышленности для всего региона. Ведь заводу понадобятся сотни, если не тысячи комплектующих, которые будет дорого возить из других регионов.

– Потребуется много дополнительных элементов, начиная с электроприборов и заканчивая предметами быта. И сейчас самое лучшее время для того, чтобы запустить рядом с заводом сопутствующие производства, которые наверняка будут востребованы верфью. Локализация на одной площадке в формате индустриального парка позволит предпринимателям экономить свои деньги и время. Мы рассчитываем, что проект ускорит формирование судостроительного кластера в регионе, а также станет стимулом для развития малого и среднего бизнеса, – отмечал на одной из конференций для инвесторов вице‑губернатор Приморья Константин Богданенко.

Поэтому вокруг «Звезды» пора создавать индустриальный парк, который станет частью большого судостроительного кластера и новой точкой роста экономики края.

Такое масштабное производство, как «Звезда», обладает и мультипликативным эффектом.

– Стоит понимать, что одно рабочее место корабела дает семь вспомогательных. То есть, представьте, на ССК будет трудиться, например, 10 тысяч корабелов, а в сумме это даст 70 тысяч рабочих мест на юге Приморья! – считает Александр Ивашкин.

– Само производство по мере роста генерирует новые заказы, обеспечивая занятостью еще большее количество людей. Так, например, сейчас объявлен конкурс на поставку портальных кранов на сумму более 3 млрд рублей с поставкой в течение восьми месяцев. В дальнейшем «Звезда» будет одним из основных организаторов тендеров в регионе. Если приморские компании смогут здесь эффективно работать, региону от этого будет только лучше, – объясняет Анна Бодрова.

«Звезда» выведет Приморье на уровень Питера

Более того, эксперты уверены, что именно «Звезда» станет новым центром российского судостроения, потеснив Санкт-Петербург.

– Появление ССК «Звезда» для Дальнего Востока бесценно. На полях Восточного экономического форума в этом году я спорил с коллегой из Санкт-Петербурга. Я говорил ему о том, что центр российского судостроения сместится теперь к нам. У нас есть все предпосылки для такого смещения. Во‑первых, это географическое положение. Во‑вторых, у нас мощная школа судостроителей. Я в свое время на Дальзаводе отработал 15 лет, и ведь у нас были профессионалы именно из Ленинграда. В-третьих, это современные технологии, – говорит Александр Ивашкин.

С ним согласен и депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков.

– Смотря какие задачи будет ставить перед отраслью высшее руководство страны. А они зависят от целей безопасности государства, от того, какие суда будут строить на Санкт-Петербургских верфях и какой флот предстоит возвести на Большекаменской верфи. Возможно, произойдет разделение по направлениям, – полагает он.

Что касается экономического развития, то тут выиграет не только Приморский край, но и весь Дальний Восток.

– Проект потянет за собой и молодежь, и обучение, и рабочие места, и налоги, и социальное развитие. Как принято сейчас говорить, проект станет якорным, – отмечает Александр Ивашкин.

– Мы должны сделать так, чтобы весь период строительства нового предприятия и в дальнейшем с выходом завода на полную мощность людям было комфортно. Чтобы масштабное строительство стало для всех благом, – подчеркивает Владимир Новиков.

Справка «В»

Дальневосточный завод «Звезда» появился в Большом Камне еще в 1954 году. Это крупнейшее в регионе судоремонтное предприятие, оно специализируется на ремонтах и обслуживании атомных подводных лодок. На его территории возводится новая судоверфь.

Автор: Николай КУТЕНКИХ