Мы кисть окунули в Приморье… Юбилейный для края год дает уникальный шанс увидеть то, что никто еще не видел

Уникальная художественная выставка вызывает не только творческий восторг, но и гордость за любимый край

В Приморской картинной галерее есть поразительное собрание работ – живописных, декоративно‑прикладных, монументальных, такое, что посмотреть на него люди шли бы и шли. Да вот беда, не хватает у галереи залов, чтобы показать это великолепие. Уже который год богатейшие фонды хранятся в запасниках…

Но вот он, праздник: у владивостокцев и гостей города появился поистине уникальный шанс познакомиться с великолепными работами Степана Арефина, Ивана Рыбачука, Кирилла Шебеко, Юрия Волкова, Николая Жоголева, Василия Доронина и многих‑многих других мастеров приморской живописи. Мало того – увидеть произведения, которые раньше вообще не выставлялись! Этот шанс нам дает выставка «Художники Приморья. Наследие», открывшаяся в галерее. Посвящена она 80‑летию Приморского отделения Союза художников России и самого Приморья.

– Эти значимые события отмечали выставками все основные галереи Владивостока, и каждая была как особенный взгляд на искусство Приморья, – говорит искусствовед Наталья Левданская. – Приморская картинная галерея обладает уникальной коллекцией, часть которой лежала просто нетронутой. Например, Карла Каля, который был репрессирован, до середины 1980‑х вообще нельзя было показывать по идеологическим причинам. Так что теперь мы едва ли не впервые представляем срез приморского искусства с начала 1920‑х годов…

Кураторы выставки, Алена Даценко и Наталья Левданская, отмечают, как трудно, на грани невозможного было сделать выбор: из коллекции в две с лишним тысячи работ отобрать 130.

– Мы поставили почти невыполнимую задачу: показать во всем многообразии богатство приморского искусства, то огромное наследие, которое хранится в наших фондах, – объясняет Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – Поэтому на выставке такая развеска, как в мастерской, где картины висят совсем рядом, или даже как бывает в домах, когда фотографии родных людей висят на стене близко‑близко. Мы и хотели создать такую атмосферу – почти родственную.

Как молоды были и город, и край…

Тематически выставка разделена на три блока: «Начало», «Люди. Город. Край» и «Художники».

– В блоке «Начало» мы по пытались отразить дух того времени, когда изобразительное искусство в нашем крае и городе только начало развиваться, – рассказывает Алена Даценко. – Здесь картины Николая Штуккенберга, Карла Каля, без которых немыслима история приморской живописи. Это самое начало минувшего века.

А вот уже и второе его десятилетие: карандашные рисунки Павла Иванова, который в 1926-1927 годах делал наброски в Миллионке, на улицах Владивостока, мы показываем их впервые. Вот рисунки замечательного художника Василия Баталова, которые сохранили облик еще совсем молодого Владивостока, 1918 года. Вот эскиз Ивана Видина: как хотели в 1922 году оформить Владивостокский вокзал. Вот пейзаж трамвайного парка на Луговой, а имя художника нам, увы, неизвестно, только фамилия – Зайцев.

Есть здесь работа вообще неизвестного художника «Корейская слободка» (наши сотрудники только пытаются ее атрибутировать – узнать имя автора и точную дату создания картины). Есть первые впечатления от Владивостока, которые оставил художник Вацлав Пановский, приехавший сюда зимой 1928‑го. Вот каким наш город был тогда: сопки в снегу, сугробы и низенькие домики…

В разделе «Люди. Город. Край» нам хотелось показать как можно больше и мастеров, и жанров. Мы постарались уделить место и пейзажу, и портрету, и натюрморту (тут, кстати, выбирали те работы, что отражают уникальность нашей тайги, там и женьшень, и лотосы можно увидеть), и сюжетным картинам. Вот рядом со свежей, нынешнего года, работой Лидии Козьминой – виды Владивостока 1960‑х, когда кирха еще была музеем ТОФ, когда строились новые микрорайоны, они отражены в акварелях Василия Свиридова. Здесь же работы Сергея Черкасова 90‑х годов. В общем, становится ясно, насколько Владивосток многогранный. Мы по пытались показать его таким, каким мало кто помнит.

Некоторые работы из представленных в этом разделе хранятся до сих пор в листах в па пках, а не на подрамниках. Мы впервые их выставили!

В центральном зале – имена, что составляют славу приморского искусства. Иван Рыбачук, Василий Доронин, Кирилл Шебеко, Николай Жоголев, Юрий Волков, Степан Арефин – без этих имен невозможно представить приморскую школу живописи. Ах, как же по‑владивостокски смотрятся «Яхты» Кирилла Шебеко рядом с его же «Портом Владивостока»! А рядом – новый городской пейзаж Евгения Фомина с Золотым мостом. Здесь можно провести не один час, глядя в чистые, светлые лица на портретах, разглядывая и город, и природу, и людей.

В третьем разделе, «Художники», представлены портреты и автопортреты самих живописцев, здесь можно найти и Рюрика Тушкина, и того же Кирилла Шебеко, и Павла Иванова, и многих других.

– Это как семейный уголок на выставке, – замечает Алена Даценко. – Сюда заглядываешь, пройдя два первых зала, словно для того, чтобы сказать спасибо мастерам, создававшим то наследие, которым мы сегодня так гордимся.

Кстати

Впервые в своей истории Приморская картинная галерея издала календарь (на 2019 год) «Живопись Приморья». Его выход в свет приурочен к открытию выставки.

– Трудно ли было выбирать? Да не то слово! – Алена Даценко всплескивает руками. – Трудно на выставку из 2,5 тысячи произведений выбрать 130, а представьте, когда из того же количества нужно выбрать только 12…

Мы хотели, чтобы это были произведения разных художников разных поколений и разной тематики, но при этом отражающие дух Приморья: его природу, людей.

Кроме того, в календарь добавлена информация о памятных датах в истории культуры нашего края: когда были основаны картинная галерея, художественное училище, институт искусств и т.д. Здесь же приведены небольшие справки о творчестве художников, чьи работы по пали в календарь. Если его не только рассматривать, но и внимательно читать, можно понять, как поступательно развивалось приморское искусство в течение всего ХХ столетия (барышня‑крестьянка – см. на стр. 3).

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ