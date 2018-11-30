Когда оживает скульптура В тот день собравшимся в зале ЦСИ «Заря» казалось, что перед ними несколько скульптур: из дерева, пластика, скульптуры на экране и одна накрытая тканью…

Но вот зазвучала музыка, полились переливы света – сине-розового, чем-то напоминающего наши владивостокские закаты на море, и накрытая тканью скульптура ожила.

Таким образом польская художница и хореограф Кася Волинская и скульптор Рафаль Доминик показали свой проект, который они реализовали как участники резиденции «Зари», «Копатели могил». В одном проекте молодые поляки совместили самые разные виды искусства – от танца до видеоинсталляции.

– О, конечно, мы никаких могил не раскапывали, – смеется Кася. – Мы просто хотели поговорить с собравшимися зрителями о времени, истории, о том, что все меняется…

– Какие дороги вас привели во Владивосток?

– Всегда мечтала посетить вашу страну, меня интересовали советские монументы. И вот в прошлом году, занимаясь большим проектом, посвященным наследию Айседоры Дункан, узнала, как тесно связана она с Россией. Во время работы по Дункан появилась информация о «Заре» и о резиденциях. И я предложила свой проект. Как оказалось, первый хореографический проект в истории ЦСИ. В проекте я хотела совместить и исследовать возможности взаимодействия танца и скульптуры.

Я попыталась понять, как с помощью работы с телом, изучения форм, движения, текстиля можно передать танцу признаки скульптуры, то есть сделать из моего тела, укутанного тканью, некий монумент, пусть застывший ненадолго…

Меня всегда, сколько себя помню, интересовала эта разница между статичностью и подвижностью, между движением и покоем. Для меня танец – нечто эфемерное, исчезающее моментально, не оставляющее следа, а монументы оставляют след на века. Как это соединить – вот что меня всегда волновало. Не знаю, получилось у меня или нет, но хочется верить, что да.

А пространство, в котором я сделала свой танец, полностью создано Рафалем.

– Это группа скульптур, статичных элементов, среди которых есть модель Мавзолея Ленина, ну а Кася стала живой скульптурой, – поясняет Рафаль. – Все вместе создало общее произведение. Ну а поскольку Мавзолей для многих людей в России не просто архитектурное произведение, а нечто ритуальное, то и наш проект получил уникальную атмосферу, вызывающую особые чувства.

Также Кася, на мой взгляд, протягивает своим проектом руку из прошлого в будущее, объединяет историю… Она наделяет скульптуру жизнью, которая существует в теле танцора.

– Владивосток что-то внес в ваш проект?

– Ландшафт Владивостока меня покорил, и я постаралась отобразить его в своем проекте, – улыбается Кася. –

Кроме того, мне понравилась мультикультурная атмосфера в городе, это тоже не могло не оказать на меня и мой проект влияния.

Изначально я думала сделать проект в красных тонах, а в итоге он сине-розовый. Это от Владивостока, от моря на закате, ваших чудесных вечеров, от удивительной палитры, которой невозможно налюбоваться. И новые цвета внесли новые смыслы в сам танец.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ