Мусорная арифметика Что изменится с приходом регионального оператора по сбору и утилизации мусора

С января следующего года в крае (как, впрочем, и по всей стране) появится еще один региональный оператор (РО). Зона его ответственности – мусор и все, что с ним связано: сбор, вывоз, утилизация.

Появление нового участника на коммунальном рынке, очевидно, изменит структуру и объем коммунальных платежей. Напомним: уже 4 года в крае работает региональный оператор по капитальному ремонту.

Каким именно образом – об этом рассказал на последнем общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, прошедшем в администрации Владивостока советник директора МУПВ «Спецзавод № 1» Сергей Лазарев. Он напомнил, что предприятие, получив статус регионального оператора, к своим обязанностям должно приступить с 1 января следующего года.

– В данный момент идет передача предприятия из муниципалитета в краевое ведение, проводятся организационные работы. По сути, Спецзавод должен стать еще одной ресурсоснабжающей организацией, под контролем которой находятся все краевые полигоны, а также все работающие на этом рынке перевозчики, – пояснил Лазарев.

Меньше, но дороже

Одно из нововведений, которое коснется непосредственно горожан, – это введение норматива на сбор мусора. С изменением категории услуги (из жилищной ее переводят в коммунальную) объем собранного мусора будут рассчитывать не по метражу (как это происходит сейчас), а исходя из числа зарегистрированных в квартире жильцов. Краевой департамент по тарифам установил норматив накопления мусора – 172 килограмма на одного жильца многоквартирного дома (МКД) в год с учетом крупногабаритного мусора (КГМ).

Что до трат граждан, станут они больше или, напротив, сократятся, то здесь однозначного ответа нет. Сейчас вывоз мусора с одного квадратного метра стоит 4,36 рубля в месяц. Если исходить из предельного тарифа и норматива накопления, утвержденного краевым департаментом природных ресурсов, то стоимость услуги обойдется каждому прописанному на данной жилплощади в 79 рублей в месяц.

Возьмем квартиру площадью в 50 метров, где проживают четыре человека. Сейчас за вывоз мусора семья платит 218 рублей. После 1 января будущего года эта статья расходов составит 316 рублей.

Отходы по тарифу и не очень

Присутствующие на заседании совета представители управляющих организаций весьма заинтересовались судьбой строительного мусора, а также тем, за чей счет будут убираться объемы отходов, превышающие норматив?

К слову, сейчас ситуация с вывозом строительного мусора не имеет единого решения. Некоторые товарищества собственников жилья (ТСЖ), например, закладывают эти траты в месячную стоимость содержания жилья. Кто-то заставляет граждан индивидуально оплачивать вывоз строительного мусора из квартиры. С УК все сложней – им трудней выявить злоумышленников и разобраться, кто именно сложил мешки со строительным мусором или старую мебель, демонтированные окна на контейнерной площадке. Так что управляйкам приходится решать эту проблему за свой счет.

– Судьба крупногабаритного мусора (КГМ) более понятна: он входит в твердобытовые отходы (ТБО). А вот строительный мусор не входит в зону ответственности регионального оператора, – пояснил Сергей Лазарев. – Его вывоз и утилизация не включены в тариф. Поэтому мы затрудняемся ответить, как будет решаться эта проблема.

Одним словом, жильцам стоит иметь в виду: вынесенный ими строительный мусор на контейнерные площадки там, скорее всего, и останется. Либо его вывоз вновь ляжет на плечи управляющих организаций.

Собственно, то же относится и к мусору, не относящемуся к коммунальным бытовым отходам. Речь идет о резине, электрооборудовании, энергосберегающих лампах… Есть в городе специальные организации, которые принимают эту категорию отходов на утилизацию. Соответственно, и расчет с этим компаниями должен проходить отдельно.

– Я вам больше скажу: с 1 января даже полиэтиленовую упаковку нельзя будет закапывать на полигоне, – предупредил коммунальщиков Лазарев, отметив при этом, что МУПВ «Спецзавод № 1» планирует установить производственную линию по утилизации полиэтилена.

УК против!

Нововведения в законодательстве дают право региональному оператору заключать договор не с гражданами, а сразу с управляющими организациями. Однако сами управляйки, во всяком случае местные, не спешат брать на себя эту обязанность, справедливо полагая, что этим они взвалят на себя долги населения.

Впрочем, по словам представителей Спецзавода, есть и сознательные УК, работающие преимущественно в крае, которые выполняют весь цикл работ по мусору (сбору, транспортировке, вплоть до сбора денег) и планируют и далее оставить за собой эти полномочия, – сообщил Сергей Лазарев.

Есть свет – плати за мусор

Еще один актуальный вопрос, обсуждаемый на совете, – сбор мусора в частном секторе. А именно кто отвечает за организацию и содержание мест его накопления.

– Последним постановлением правительства организация контейнерных площадок в частных секторах возложена на муниципалитет. Содержать же их должны собственники, то есть домовладельцы. Впрочем, сейчас рассматривается включение в тариф регионального оператора обязанности по эксплуатации мест накопления и в частном секторе, и в МКД.

Специфика сбора мусора с дачных участков тоже, надо сказать, весьма злободневный вопрос.

– Если есть дачное или садоводческое товарищество, то региональный оператор заключает договор с ним. Если дачники не организованы, то договор, по всей вероятности, оператор будет заключать с домовладением. То есть мы будем формировать свою базу абонентов на основании данных ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Раз есть подключение электричества, значит, на участке есть дом и есть жильцы, которые и получат квитанцию на оплату вывоза мусора.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО