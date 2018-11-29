Вас зовут Курилы Писать картины и прочистить мозги

Эти далекие острова всегда манили творческих людей возможностью оказаться наедине с природой, отойти чуть в сторону от цивилизации, пообщаться с теми, кто максимально далек от богемы и тусовки, – словом, романтикой. И в советские времена на Курилах десанты из художников, например, были делом почти что привычным. Но в 90-е годы прошлого века, когда и сами острова, разделяющие Охотское море и Тихий океан, стали чуть ли не «нагрузкой на бюджет» страны, и художники не в чести у власти оказались, поездки на острова почти прекратились. А лет примерно 10 назад понемногу стали оживать – и сами Курилы, и интерес к ним.

Выставка «Другие Курилы», что работает в Приморской картинной галерее, показывает, как смотрели на острова и как отображали их в своем творчестве художники разного времени.

– Идея изначально была несколько другой, – делится Анна Копытина, художник, организатор выставки. – Как вы помните, несколько лет назад я и Александр Городний сделали выставку «Художники Владивостока Курилам» и показали работы лучших живописцев Приморья на Итурупе, Шикотане, Кунашире («В» писал об этом в 2016 году).

И с тех пор, когда приезжаю на Курилы (а я там бываю почти каждый год, вот только этим летом не ездила), местные жители меня всегда спрашивают: «А вы еще выставку привезете?»

Вот и была у меня идея сделать выставку жителям Курил о Курилах, показать ее сначала во Владивостоке, а потом отвезти на острова, но потом, когда стало ясно, что так не получится, просто захотелось сделать выставку о Курилах.

Какую? Когда мы с искусствоведом Натальей Левданской стали размышлять на эту тему, то поняли, что помимо знаменитой шикотанской группы, в которую входили Владимир Рачев, Владимир Серов, Юрий Волков, Евгений Корж и другие мэтры, писать на Курилы и в советское время, и после приезжали многие приморские художники, и их не меньше десятка. Вот мы и решили представить другой взгляд на острова, другой срез, что ли…

В нескольких залах «Других Курил» рядом с работами мэтров-шикотанцев с их таким характерным цветом на картинах – сине-зеленым, чуть мрачноватым, передающим суровость и особую атмосферу островов, присутствует множество других работ. Вот «Край света» Владимира Погребняка, который, не изменяя своей манере письма, явно подтрунивает над творческими командировками шикотанцев (на каждом острове, что на краю света, сидит по художнику), вот светлые, наполненные воздухом и какой-то нежностью работы самой Анны Копытиной, вот скульптура Олега Батухтина…

– Шикотанцы, художники шикотанской группы, работали вместе и подспудно, невольно влияли друг на друга, – считает Анна Копытина. – В их работах есть это ощущение некой схожести, единого подхода, например, те же «типичные шикотанские цвета», более темные, суровые, что ли. А мы показали работы художников разных школ и стилей, совсем другой взгляд на Курилы. Разный! И острова получаются разные.

– Как собиралась выставка?

– Основная экспозиция собрана из фондов художников, мы обращались к ним, и нам давали работы. Курилы, замечу, просто так не отпускают от себя. Если у художника лежит в мастерской этюд курильский, то рано или поздно он вернется к этой теме и напишет картину. Потому что Курилы проникают в кровь и зовут…

– В чем главный посыл «Других Курил», на ваш взгляд?

– Когда в 2016 году я возила выставку на Курилы, многие искусствоведы говорили: хорошо бы, чтобы вслед за выставкой на острова массово, организованно поехали молодые художники. Но не случилось. Так вот я храню надежду, что, возможно, эта выставка подтолкнет кого-то из моих коллег, особенно помоложе, поехать туда.

Так что основной посыл выставки, с моей точки зрения, простой. Художникам он говорит: надо ехать на Курилы. Со своими работами и для работы.

Вы не поверите, как вдохновляет поездка на острова. Во-первых, там живут очень открытые и искренние люди, которые скучают по любым культурным событиям. В 2016-м выставку, которую я привезла, посетило, по большому счету, все население островов от мала до велика. Знаете, как на островах помнят – до сих пор помнят – шикотанскую группу? Мне постоянно рассказывают, в чьих домах жили художники, показывают подаренные ими картины, вспоминают, при каких обстоятельствах это происходило… И сколько внимания они уделяют любому человеку с мольбертом, вы просто представить не можете. Не сидите на месте, смелее!

Еще скажу одну вещь: на Курилы надо ехать, чтобы понять, что такое по-настоящему жить на острове. В замкнутом пространстве. Это здорово прочищает мозги.

А зрителям обычным выставка тоже говорит: отправляйтесь на Курилы. Тем более что сейчас туризм туда развивается и добраться стало легче. Я не раз встречала на островах тех, кто приехал туда именно как турист, и восторгам не было предела.

Кстати, выставку в 2016 году активно посещали японцы, которые приезжают на Курилы в рамках безвизовых туров. Ясно, что острова никто никому не отдаст, Курилы – наши, а вот развивать их можно по-разному.

Вообще, поездка на острова и в этом плане прочищает мозги. Там понимаешь, что культура объединяет страны. Кстати, на островах уроки японского постоянно на общественных началах японцы ведут, и местным жителям это очень нравится.

Я уверена, что в скором времени японские художники тоже повезут свои работы на Курилы и мы начнем именно там тесно общаться с японскими коллегами. Ведь постоянно говорят о возможном совместном хозяйствовании на островах… Так почему нас не может связать культура?

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ