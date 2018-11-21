Дачный опыт Расширяем список сидеральных культур

Хотелось бы прочитать о том, как наши дачники и сельские жители применяют сидераты. На эту тему много теории, но мало практики.

Семья ВАСИЛЬЧЕНКО, Владивосток

Анкетирование участников экологической гостиной, работающей в краевой библиотеке имени Горького, показало, что большинство наших дачников действительно используют в своей практике сидеральные культуры. Чаще всего сою, овес, горчицу, редьку масличную, фацелию, гречиху, горох полевой, вику, люцерну, фацелию, клевер красный и белый, сурепицу. На вопрос, что больше всего понравилось, дачники назвали горчицу, овес, гречиху, бобы.

Участники опроса привели примеры использования зеленых удобрений из собственной практики.

– После уборки раннего картофеля сразу же сею горчицу, – поделилась своим опытом одна из дачниц. – В конце октября заделываю зеленую массу в почву. Весной на эту грядку хорошо посадить, например, лук-севок.

Читала, что такие растения, как люпин белый, горчица, гречиха, благодаря своей глубоко проникающей корневой системе, выделяющей органические кислоты, переводят фосфор в растворимое состояние, поднимая его из глубоких слоев почвы. Он становится доступным для растений с высокорасполагающейся корневой системой.

– Рано весной перед посадкой картофеля посейте редьку масличную и потом заделайте ее в почву, – дала совет на основе своего опыта другая участница опроса. – Очень важно, что эта культура сдерживает распространение нематод, которые переносят вирусные болезни картофеля.

Читаем заполненные анкеты дальше:

– Плантацию земляники после уборки ягод полезно засеять под зиму смесью вики. Рано весной заделать зеленую массу в почву и высадить капусту. А если здесь планируется посадить корнеплоды, то зеленую массу скосить и отправить в компост.

– Высеваем сою (или люцерну) сразу после уборки раннего картофеля (в первой или второй декаде июля). До октября она даст хорошую массу. Заделываем зеленую массу в почву осенью (для лучшего разложения желательно предварительно измельчить ее, добавить немного азотных удобрений (3-5 кг на сотку) и обработать препаратом ЭМ-10). Ориентиром, когда зеленую массу нужно закапывать в землю, для сои служит смыкание рядков (при обычных междурядьях в 45-50 см). В это время, если посмотреть сверху, видишь сплошной зеленый ковер.

Среди сидеральных культур именно сою, а не овес выделяю особо, поскольку она дополнительно ассимилирует (поглощает) азот из воздуха, поглощая его до 200 кг на гектар. Клевер и люцерна, тоже относящиеся к бобовым, накапливают его еще больше – до 400 кг, поэтому есть смысл обратить внимание на них. Азот – основной питательный элемент, необходимый растениям.

– Высеваю сидераты по мере уборки овощных культур. Если переросли, то стригу, измельчаю, а потом перекапываю почву. После сои, бобов, фасоли земля становится рыхлой, в ней много дождевых червей. Иногда при окучивании картофеля подсаживаю с одного бока грядки сою или фасоль. Соседство благоприятно сказывается и на картофеле, и на бобах.

– Очень понравилась в качестве сидератов фацелия, – поделилась еще одна участница опроса. – Она не только пользу дает, но еще и украшает участок. Цветет очень красиво!

Автор: Надежда БРАЖИНА