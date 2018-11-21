Привет, Вилли, как поживает твоя планета? Владивостокские особенные дети и их друзья создают удивительный мультфильм

На синем фоне сияют золотые звезды, а в центре кадра из кучи букв складывается фраза: «Студия «Особенные люди» представляет…». Так начинается мультфильм «Планета Вилли», который снимают участники и преподаватели этой студии.

«В» уже рассказывал об инклюзивной театральной студии «Особенные люди», работающей при театре молодежи. В ней занимаются (абсолютно бесплатно!) дети с такими диагнозами, которые в нашем обществе, увы, пока еще не слишком принято озвучивать: аутизм, синдром Дауна, другие расстройства. Нынешним летом студия получила президентский грант, благодаря которому ускорилась работа по созданию спектакля, уже второго в истории «Особенных людей».

– Это будет простой рассказ – про жизнь в деревне, про русские традиции, про семью, большую и сплоченную, – говорит Мария Стратулат, руководитель студии. – Все роли в ней исполняют студийцы. Мало того, они всю бутафорию, чашки, например, макеты и так далее, делают своими руками на занятиях, проводящихся совместно с общественной организацией «Благое дело».

Что нам стоит мультик сделать…

А недавно «Особенные люди» занялись еще одним проектом (не на средства гранта) – решили снять мультфильм по книге Бирты Мюллер «Планета Вилли».

– Это книга о «не таком» мальчике, рождение которого для его родителей сначала стало поводом для слез, а потом для счастья и радости, – рассказывает Мария. – Написала книгу мама особенного ребенка, она основана на реальных событиях, там описаны эмоции и чувства всех членов семьи, в которой растет такой малыш.

Почему мы взяли эту книгу для создания мультфильма? Во-первых, она близка нам по тематике. Кроме того, она состоит из небольших глав, написанных просто и ясно. Мы решили снимать каждую главу совместно с учениками разных школ Владивостока или ребятами, которые посещают центры дополнительного развития (ЦДР) в разных районах. Первую главу сняли вместе с первоклассниками, которые ходят в ЦДР Фрунзенского района. Мы ее уже смонтировали, осталось только озвучить. Музыку для мультфильма написал актер театра молодежи Денис Лашко, а озвучивать будут дети из ЦДР.

Работа над мультфильмом – дело непростое. Студийцы сами, без помощи мам и пап, нарисовали главных героев книги, создали макет планеты, на которой живет особенный Вилли. А анимацию делали уже в ЦДР. Воспитанники центра вместе с ребятами из студии лепили и рисовали остальных персонажей, раскладывали буквы, передвигали героев для смены кадров.

– Каждому ребенку из «Особенных людей» дали возможность работать в той технике творчества, которая ему по душе и по возможностям. У Сали, например, хорошо получается работать в технике рваной бумаги, вот она и сделала планету из сотен кусочков разноцветной бумаги. А Захар у нас великолепно срисовывает, один к одному срисовал Вилли из книги, – перечисляет Мария. – И так все остальные. Наш мультфильм – общее творчество.

Саша, приходи еще!

Сегодня в «Особенных людях» занимаются 17 ребят. На встречу в ЦДР пошли Саша, Саля, Захар и Женя.

– Не все наши дети могут чувствовать себя комфортно и спокойно с незнакомыми людьми, поэтому для первого опыта мы решили, что пойдут четверо, – объясняет Мария. – И, я вам скажу, это был отличный опыт, вдохновляющий!

А самое интересное было, когда дети, наши студийцы и ребята из ЦДР, встретились. Вот тут сразу как на ладони предстали проблемы нашего общества. Обычным детям никто не рассказывает про особенных, во многих семьях даже не упоминают, что такие есть. И это, разумеется, идет от взрослых: многие просто живут среди мифов и стереотипов, которыми запугивают себя и своих детей. Представляете, мне одна дама сказала, что синдром Дауна может передаваться воздушно-капельным путем (!), поэтому она своему ребенку никогда не позволит с «не такими» общаться…

Вот и ребята из ЦДР сначала сильно удивлялись, почему наши дети так странно говорят, почему они не такие. Но потом, когда началась совместная работа, все само собой как-то организовалось.

А тут еще наш Саша, который знает все о супергероях и разбирается во всех тонкостях этого вопроса, надел маску Супермена (он ее сам сделал) и ответил на все вопросы: почему такие цвета, как эта маска работает и так далее. И первоклашки из ЦДР так этим прониклись, что буквально влюбились в Сашу, засыпали его кучей вопросов. А когда мы уходили, вслед неслось: «Саша, ты еще придешь?» И наши дети тоже спрашивали, пойдем ли мы еще в ЦДР. Мы, конечно, пошли еще раз, чтобы завершить работу над серией. И в этот раз вопросов «а почему он так говорит» или чего-то в этом роде уже не было. Была просто дружная общая работа. А потом чаепитие!

Надеюсь, через несколько месяцев мультфильм будет закончен, хотя точных сроков мы не ставим. Мы не создаем анимационный шедевр, понимаете? Это детское творчество, и мы специально это подчеркиваем. Каждую серию по мере создания будем выкладывать на нашей страничке в «Фейсбуке». Смотрите и удивляйтесь!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ