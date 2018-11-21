Есть еще порох в наших БПК Противолодочным кораблям Тихоокеанского флота продлят жизнь и срок боевой службы

Новейший корвет «Громкий», который вскоре должен пополнить ТОФ, на минувшей неделе впервые провел артиллерийские стрельбы в рамках программы заводских ходовых испытаний, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Корабль был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия 31 августа для прохождения заключительного этапа испытаний.

Модернизация до лучших времен

«Громкий» – второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

А не так давно командование Военно-морского флота России обнародовало программу модернизации больших противолодочных кораблей (БПК). «Убийцы вражеских субмарин» советского проекта 1155 (в НАТО их именуют эсминцами противолодочной обороны) смогут нести службу до середины 2030-х годов, пока страна не построит более современный флот дальней морской зоны.

Ремонт и модернизацию всех кораблей данного проекта планируется проводить поочередно, а работы со всей серией флотоводцы рассчитывают завершить до середины 2020-х. Во всяком случае, такую задачу поставил корабелам главком ВМФ адмирал Владимир Королев, о чем сообщает его пресс-секретарь капитан 1-го ранга Игорь Дыгало. Работы будут проводиться в рамках новой Государственной программы вооружения, рассчитанной на 2018–2027 годы.

Сейчас в состав российского флота входят девять БПК, четыре из них несут службу на Тихоокеанском флоте. Они были приняты на вооружение еще ВМФ СССР в 1980-х годах. Всего в стране тогда было построено 13 противолодочников данного и улучшенного проектов, еще один так и недостроили. Четыре корабля на сегодня уже списаны и утилизированы, в их числе «Адмирал Захаров» и «Адмирал Спиридонов» из состава ТОФ.

– Мы не отказываемся от эксплуатации кораблей, чей возраст составляет 20–30 лет, но лишь в том случае, если эти единицы имеют модернизационный ресурс, – заявил командующий ТОФ Сергей Авакянц. – Именно такими единицами являются большие противолодочные корабли проекта 1155, которые входят в состав Приморской флотилии разнородных сил.

Первым пошел «Маршал»

Первым на ремонт и модернизацию в сухой док Дальзавода во Владивостоке почти год назад встал прославленный «Маршал Шапошников», введенный в строй в 1987 году. Почему прославленный? Напомним, что в 2010-м именно его экипаж провел в Индийском океане успешную операцию по освобождению от сомалийских пиратов российского танкера «Московский университет», уничтожив и захватив в плен более десятка африканских бандитов. Тогда 16 моряков-тихоокеанцев были награждены боевыми орденами и медалями.

«Маршала Шапошникова» оснастят противокорабельным ракетным комплексом «Уран» с новейшими крылатыми ракетами Х-35 и современным комплексом крылатых ракет «Калибр», универсальной системой управления огнем «Багира», РЛС общего обнаружения и корабельным комплексом радиоэлектронного подавления, а также другим грозным вооружением.

Общая сумма предполагаемых затрат составит порядка 2 млрд рублей (для сравнения: стоимость строительства нового эсминца подобного уровня начинается от 30 млрд рублей). Предположительные сроки окончания ремонта пока не называются, но, судя по объему работ, это будет на рубеже 2020–2021 годов.

«Адмиралы» ждут очереди

Следующие в очереди на модернизацию – БПК «Адмирал Трибуц» (год постройки 1985-й), «Адмирал Виноградов» (1988-й) и последний из этой серии «Адмирал Пантелеев» (1991-й). Эти корабли будут оснащаться только крылатыми ракетами «Калибр» или «Оникс», реактивно-бомбовыми установками и новейшими зенитно-ракетными комплексами ПВО/ПРО с ракетами от ЗРК С-400 «Редут».

Рассматривается также возможность размещения на их борту разведывательно-ударного вертолета Ка-52К «Катран». Две такие винтокрылые машины недавно воевали в Сирии на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и отлично показали себя во время средиземноморского похода.

Благодаря такой переделке все «Адмиралы» станут универсальными боевыми кораблями.

Флотские эксперты считают, что модернизация БПК проекта 1155 позволит за короткий срок получить корабль, отвечающий всем нынешним насущным требованиям ВМФ России. Ведь проект эсминца следующего поколения, способного действовать в дальней морской зоне, появится не раньше 2020–2021 годов. А из нынешних современных кораблей подобные функции и возможности имеются только у фрегатов проекта 22350. Но они меньше по размерам и водоизмещению, поэтому не так автономны, несут меньше вооружения, сроки и дальность их плавания короче.

Ремонтные работы и замена вооружения на всех тихоокеанских «Адмиралах» также будут вестись на Дальзаводе. Средства на модернизацию уже заложены в федеральном бюджете.

К слову, прямо сейчас «Адмирал Пантелеев» находится в дальнем морском походе. В конце нынешнего года он примет участие в традиционных индийско-российских морских учениях «Индра», а заодно гордо пронесет российский триколор и Андреевский флаг в прибрежных странах Восточной и Южной Азии.

Корветы на подходе

Напомним также, что для ТОФ уже строится серия современных корветов – универсальных кораблей ближней морской зоны, которые при сравнительно небольшом водоизмещении несут как ударное, так и противолодочное вооружение, способны защитить и себя, и другие суда от воздушной атаки. На этих кораблях также предусмотрено базирование вертолета, что существенно расширяет их возможности при проведении противолодочных действий, поиску и спасению на море, эмбарговых и досмотровых операций.

В конце прошлого года ТОФ уже получил первый корабль проекта 20380 – корвет «Совершенный». В этом году флот готовится принять его собрата – корвет «Громкий» (о его испытаниях мы рассказали в самом начале). Затем последует и корвет усовершенствованного проекта – «Гремящий».

В «Гремящем» и последующем корвете «Проворном» внедрены принципиально новые технологии и конструкционные решения. Кроме всего прочего, эти корабли являются первыми на ТОФ носителями комплекса крылатых ракет «Калибр», который отлично зарекомендовал себя во время эксплуатации на Черноморском флоте и в Каспийской флотилии.

Всего в ближайшие годы ТОФ рассчитывает принять до восьми корветов с оптимальным составом вооружения.

Комментарий «В»

За комментарием мы обратились к капитану 1-го ранга Сергею Валькову, в свое время командовавшему противолодочным кораблем «Сторожевой». Вот что он рассказал:

– На сегодняшний день в составе ТОФ имеется шесть надводных кораблей 1-го ранга во главе с флагманом гвардейским ракетным крейсером «Варяг». Основу этой группировки составляют именно большие противолодочные корабли Приморской флотилии. И хотя модернизация кораблей дальней морской зоны весьма затратное удовольствие, это позволит Тихоокеанскому флоту поддерживать необходимое боевое состояние, пока на смену не придут фрегаты нового поколения.

Работа достаточно серьезная. Ведь предстоит поменять противолодочный комплекс, поставить на вооружение крылатые ракеты уровня «Калибра», обновить зенитно-ракетный и гидроакустический комплексы. А вот другое оружие – ракеты-торпеды, или глубинные бомбы, еще соответствуют своему времени. Немаловажно и то, что корабли имеют на борту противолодочные вертолеты.

Главная беда у БПК этого проекта кроется в энергетической установке, а поскольку раньше турбины делали на Украине, то теперь остается надеяться только на российские разработки производителей судовых двигателей.

Эти БПК еще смогут послужить Отчизне, ведь они прекрасно справляются со своей главной задачей – находить и уничтожать вражеские субмарины. А с учетом появления нового, более грозного оружия у кораблей этой серии появится возможность не менее эффективно работать и по другим целям.

Россия в последние годы вновь демонстрирует свой флаг в портах разных стран по всему миру, поэтому и роль больших противолодочных кораблей возрастает. В отдаленной перспективе значительную часть задач БПК возьмут на себя фрегаты нового поколения. Но пока без имеющихся на флоте противолодочников не обойтись.

Справка «В»

Большие противолодочные корабли способны действовать в дальней морской и океанской зонах как одиночно, так и в составе разнородных группировок или корабельных поисково-ударных групп. Их возможности позволяют не только вести поиск и уничтожение вражеских субмарин, но и вступать в бой с надводными кораблями, самолетами и вертолетами противника, работать по наземным целям.

«Крестным отцом» БПК в их нынешнем виде можно считать главкома ВМФ адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова. Еще в 1983 году, когда встали в строй первые из них, главком высказал несколько критических замечаний в их адрес и потребовал изменить проект.

Горшков считал необходимым усилить зенитное ракетное и артиллерийское вооружение, а главное – установить современные на тот момент противокорабельные ракетные комплексы. Все это превратило БПК в грозную силу. Особенно хорош был противокорабельный «Москит» (эти ракеты, кстати, собирают в Приморье на авиастроительном заводе «Прогресс»). Заодно появились ракетный комплекс противоторпедной защиты и некоторое другое оружие. Кроме того, были улучшены мореходные качества, созданы более комфортные условия для экипажа.

Участием в боевой службе на протяжении долгих лет корабли этого проекта доказали свою эффективность и необходимость. Стоит отметить, что аналогичных кораблей у других морских государств нет и никогда не было. Схожие функции возлагают на эсминцы, но они не столь универсальны.

Сейчас это костяк российских кораблей дальней морской зоны. Их чаще всего отправляют в Индийский океан и Красное море на борьбу с сомалийскими пиратами, а также на выполнение других важных заданий в разные уголки Мирового океана, в том числе и в Восточном Средиземноморье, у берегов Сирии.

В экипаже БПК свыше 200 офицеров, мичманов и матросов. Скорость хода – до 32 узлов, дальность плавания – до 5 тысяч морских миль.

Автор: Николай КУТЕНКИХ