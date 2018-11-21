Кто попадет в бюллетень? В Приморском крае стартовал новый этап избирательного процесса – регистрация кандидатов в губернаторы

Из 22 претендентов на пост главы региона в установленные сроки (до 18 ноября) необходимый пакет документов в краевую избирательную комиссию подали лишь 11 человек. Проверка представленных документов продлится до 25 ноября – именно тогда определится полный список кандидатов, которые и войдут в бюллетень для голосования 16 декабря.

Об особенностях предвыборного цикла, его основных этапах и участниках рассказали гости программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

Экспертами студии выступили политологи Сергей Гребенюк и Ольга Кишаковская.

Первые кандидаты

На момент написания этого материала крайизбирком официально зарегистрировал трех участников губернаторской гонки.

Первым официальным кандидатом на главный пост региона (дата регистрации – 18 ноября) стала депутат Думы Владивостока Роза Чемерис («Народная партия «За женщин России»).

– Роза Чемерис является членом партии «Единая Россия», она также член фракции данной партии в Думе Владивостока, – отметил Сергей Гребенюк. – Тем не менее она выдвинулась от другого политического объединения. Такое обстоятельство, на мой взгляд, вполне укладывается в решение «Единой России» не выдвигать кандидата от партии. Таким образом, единороссы не скованы жесткой партийной дисциплиной и политической субординацией. Учитывая, что заявки на участие от партии нет, то и у ее членов нет жестких ограничений по тому, как участвовать в выборах и участвовать ли в них вообще.

Через день после Розы Чемерис был зарегистрирован пенсионер Игорь Степаненко («Патриоты России»).

– Это бывший вице-губернатор по вопросам внутренней политики времен экс-главы Приморья Владимира Миклушевского, – напомнил политолог. – Силовик, работал в краевом наркоконтроле. Одолел очень хорошую карьерную лестницу. На нынешние выборы он пошел от партии «Патриоты России» – политического объединения, довольно известного в крае. Несмотря на то что они нередко участвуют в избирательных кампаниях разного уровня, больших результатов, по сути, пока не достигли.

Во вторник, 20 ноября, крайизбирком зарегистрировал врио губернатора Приморья Олега Кожемяко (самовыдвиженец).

Отметим, что глава региона стал первым с 2001 года кандидатом-самовыдвиженцем. Данная возможность была закреплена в краевом законодательстве по инициативе самого Олега Кожемяко. К самовыдвиженцам предъявляется дополнительное требование: помимо прохождения муниципального фильтра (более 140 подписей глав муниципальных образований и муниципальных депутатов) они также должны заручиться поддержкой более семи тысяч жителей края. Врио губернатора представил максимальное количество подписей избирателей – 160 тысяч. Не возникло у него проблем и с прохождением муниципального фильтра. Кандидат получил подписи большинства партий. Среди них 124 партийных представителя, в том числе КПРФ, «Справедливой России», «Партии пенсионеров», а также подписи 23 самовыдвиженцев.

– Олег Кожемяко проявляет себя на посту главы региона как эффективный лоббист, как человек, бомбардирующий своими предложениями федеральный центр, позволяющий добиваться из Москвы немыслимой ранее поддержки, – считает Сергей Гребенюк. – Яркое тому подтверждение – история с отменой кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Проблема, которая долгое время не решалась. Причем ему удается добиваться положительного результата даже там, где, казалось бы, безвыходная ситуация. Тому пример – ситуация с дольщиками Владивостока. Им выплатят компенсации из краевого бюджета, а затем взыщут эти деньги с застройщика. Именно так успешно была решена Олегом Кожемяко подобная проблема в Амурской области в 2010 году.

Зал ожидания

Остальные восемь претендентов на включение в бюллетени для голосования в настоящий момент проходят проверку документов. Это партийные выдвиженцы: депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР), предприниматель Алексей Тимченко («Партия РОСТА»), общественник Олег Митволь (партия «Зеленые»), медиаменеджер Виктор Старицин (Коммунистическая партия социальной справедливости). А также самовыдвиженцы: преподаватель Виктор Васильев, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко, предприниматель Александр Коваленко, пенсионер Павел Михальченков.

– Краевое избирательное законодательство с сентября было достаточно либерализовано, – подчеркнул Сергей Гребенюк. – Появилась возможность для участия самовыдвиженцев, что очень сильно подстегнуло интерес к выборам со стороны как потенциальных кандидатов, так и населения. Отсюда и такое число претендентов – 22 человека заявило о своих губернаторских амбициях. Разумеется, далеко не все из них смогли собрать подписи, необходимые по закону, либо пройти муниципальный фильтр. В основном потому, что сделать громкое заявление – это одно дело, а провести качественную и всестороннюю организационную работу – другое.

По мнению политологов, до финальной стадии – регистрации в качестве кандидата и попадания в бюллетень – доберутся далеко не все претенденты. Прохождение муниципального фильтра, а для самовыдвиженцев еще и сбор подписей избирателей – сложные задачи. Необходима долгая и целенаправленная работа, надежные, расторопные и профессиональные люди в команде. Ведь требуется не только количество, но и качество сданных документов, их правильное оформление, юридическое сопровождение (подписи депутатов визируются нотариусами), достоверность. Даже сдача необходимого количества подписей не гарантирует регистрации кандидата. Часть подписей может быть забракована крайизбиркомом с трактовкой «не подходящие по требованиям» либо «дублирующие уже имеющиеся подписи» (речь идет о подписях муниципальных депутатов).

– Дело в том, что депутаты, как и граждане, имеют право подписаться сразу за нескольких кандидатов, – отметил Сергей Гребенюк. – Однако в отличие от обычных граждан в случае с муниципалами будет учитываться только та подпись, что отдана первой. Если этого не делать и превратить фильтр в формальность, где узкая кучка депутатов отдаст всем все необходимое, то зачем тогда работать на местах? В этом и смысл фильтра. Он необходим для того, чтобы политики работали с муниципалитетами.

В этой связи преимуществом среди потенциальных кандидатов обладают те, кто собрал и сдал пакет документов в крайизбирком в числе первых. Кандидаты, которые ввязались в электоральную борьбу в числе последних, не имеют достаточного времени ни для сбора подписей, ни для их проверки. Одним из таких кандидатов стал участник второго тура сентябрьского голосования Андрей Ищенко (результаты выборов, напомним, были отменены).

– Андрей Ищенко очень поздно заявил о своем желании идти на выборы, – отметила Ольга Кишаковская. – Сначала КПРФ по формальной причине на неделю отложила региональную конференцию по выдвижению кандидатов в губернаторы, которая завершилась решением вообще никого не выдвигать. Затем сам Ищенко неделю тянул с решением и вскочил на уходящий поезд уже в самый последний момент. Из всего этого складывается впечатление, что все это делается осознанно. Он понимает, как будет развиваться ситуация и как ее лучше всего использовать для себя, чтобы сохранить лицо и амбиции.

Более того, выяснилось, что более 50 подписантов «левого» кандидата – депутаты от «Единой России».

– Муниципальный фильтр Андрею Ищенко помогли пройти, – считает Сергей Гребенюк. – В этом плане Олег Кожемяко, который заявлял, что поддержит конкурентов в прохождении фильтра, свое обещание исполнил. Другой вопрос, что у Ищенко есть подписи, которые он собирал сам. Вопрос: какого качества они будут? Вполне возможно, что имеются дубли, пересечения с другими кандидатами. И это может вызвать вопросы у избирательной комиссии. Учитывая, что он подал документы одним из последних, в случае его недопуска к выборам винить в этом, по сути, он должен себя сам. Тот срок, который он сам себе установил (8 дней), многие называют просто нереальным сроком для качественного сбора подписей.

Напомним, что проверка документов крайизбиркомом продолжится до 25 ноября включительно, а сами выборы состоятся 16 декабря.

Автор: Евгений СИДОРОВ