От цифр – к людям Ситуацию в сфере приморской культуры рассмотрели депутаты Законодательного собрания

Вслед за глобальными изменениями в социальной сфере депутаты предложили муниципалитетам и профильному департаменту подготовить пакет мер по улучшению ситуации в области культуры в Приморье. Вопрос о стратегии развития этой сферы рассматривался на выездном заседании социального комитета Законодательного собрания края в селе Владимиро-Александровском Партизанского района.

Всестороннее обсуждение данной темы (на комитете присутствовали главы муниципалитетов, работники культуры и специалисты администрации региона) инициировал депутат Ефим Звеняцкий, худрук краевого театра имени Горького. По его словам, сегодня у приморской культуры появился реальный шанс сделать шаг вперед. Для этого сформировались все условия. Главное – не упустить момент.

С докладом о стратегии развития культуры в Приморском крае выступил руководитель профильного департамента Владимир Соколов. По данным ведомства, всего в регионе действуют 377 учреждений культурно-досугового типа, 309 из них – в сельских поселениях. Материально-техническая база сельских клубов требует значительного обновления. Износ их зданий – от 40 до 100 %. Ежегодно за счет субсидий краевого бюджета может быть отремонтировано только 7–10 таких объектов.

Проектом краевого бюджета на 2019 год на эти цели предусмотрено 110 млн рублей. Из них 40 млн пойдут на строительство новых домов культуры в селах Западном Надеждинского района и Техменево в Лесозаводском городском округе. Еще пять объектов будут построены либо реконструированы за счет средств федерального бюджета. Это дома культуры в селах Многоудобном Шкотовского района, Новоникольске близ Уссурийска, в Михайловском муниципальном районе, центр культуры в Большом Камне (его планируют запустить в 2020 году), а также проект «Исторический парк «Россия – моя история» во Владивостоке.

При этом согласно проведенному департаментом мониторингу потребности в строительстве объектов культуры в муниципалитетах края Приморью необходимо еще 79 учреждений с количеством посадочных мест от 50 до 600.

Трудности заключаются в том, что каждый подобный объект должен быть обеспечен проектно-сметной документацией (ПСД), разработка которых ложится на бюджеты муниципальных образований и сельских поселений. Для решения этой проблемы департамент предложил воспользоваться типовыми ПСД с привязкой к местности. Таким образцом для Приморья может стать проект одного из социально-культурных центров в Республике Чувашия. Однако, по словам представителей муниципалитетов, этот проект может не подойти Приморью по требованиям сейсмоустойчивости и ряду других.

Как подчеркнули депутаты, представленная департаментом стратегия развития культуры в крае имеет много пробелов, она не является прорывной, в ней нет целостности и конкретики. Как заметил Ефим Звеняцкий, акцентировать внимание необходимо в первую очередь на людях, занятых в сфере культуры.

– Я хочу сказать, что в плане профессионализма работников вопросов не возникает, каждый находится на своем месте, исполняет свои обязанности с максимальной отдачей в имеющихся условиях, – заявил он. – Но нам надо поменять сами эти условия. Основной вопрос – это вопрос зарплаты. Когда мы говорим людям о дорожных картах, о выполнении майских указов президента, то на бумаге все вроде бы неплохо. Но по факту ситуация с заработными платами, с совмещением, с условиями работы и соцподдержки культработников очень тревожная. У нас нет людей. А те, кто приходит, не задерживаются. У нас нет сейчас возможности их задержать. Ведь дело не только в реставрации и строительстве домов культуры. Дело в том, кто будет в них трудиться и кто будет туда ходить. Мне кажется, что сегодня, когда заметны внимание и политическая воля руководства региона к социальным направлениям, сложились отличные условия, чтобы создать конкретную и понятную стратегию развития данной области.

Приняв доклад, депутаты рекомендовали администрации края при формировании бюджета на 2019-й и последующие годы предусмотреть средства не только на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, но и на подготовку и переподготовку кадров для отрасли культуры, на реализацию мер социальной поддержки молодых специалистов. Также муниципалитетам рекомендовано передать в краевой парламент предложения по поводу увеличения финансирования клубов и дворцов культуры для дальнейшей проработки проектов совместно с департаментом.

Автор: Евгений СИДОРОВ