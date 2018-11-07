Мендельсон для свадьбы в восточном стиле Тихоокеанскому симфоническому оркестру рукоплескали в Азии и заготовили аплодисменты на родине

Впервые за 12 лет Тихоокеанский симфонический оркестр выехал на гастроли. Большие гастроли для любого творческого коллектива всегда и радость, и возможность показать себя и на коллег посмотреть в других городах. А если артисты много лет никуда не выезжали, это радость втройне. Нынешним летом главный оркестр Приморья в полном составе гастролировал сразу в двух странах – Японии и Южной Корее.

Под пение птиц и вой волков

– Это случилось благодаря нашим дружеским отношениям с импресарио в обеих странах, – рассказывает директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко. – Кроме того, 2018-й – перекрестный год культуры Японии и России, так что это тоже нам помогло.

Мы получили приглашение принять участие в фестивале, который проходит в городе Коконоэ (префектура Оита на острове Кюсю). Это не туристический город, но там есть несколько известных даже за пределами Японии достопримечательностей: огромный национальный парк и невероятный, самый высокий и длинный на Японских островах пешеходный мост Юме.

В Коконоэ Тихоокеанский симфонический оркестр (ТСО) работал со сводным хором префектуры Оита «Сердце японского хора» (он, кстати, в прошлом году давал выступления во Владивостоке). Вместе с нашими музыкантами хор исполнил кантату японского композитора Шин Сато «Песни земли» из семи частей.

Публика принимала нас замечательно, можно сказать, по-родственному. Местная детская школа искусств для каждого из нас приготовила подарок, причем индивидуальный, дети написали по-русски, как смогли, самые теплые пожелания. На концерте оркестр бисировал, японцы подпевали кантате, восхищались так искренне!

Да и для нас это был необычный опыт: мы жили в кемпинге прямо в парке, среди леса, засыпали под пение птиц и вой волков – правда-правда! Спали на циновках, как настоящие японцы. Это было непривычно, но в то же время очень сплотило коллектив. Кстати, возили нас и на экскурсию на тот самый мост Юме, это незабываемое зрелище. Прекрасное и жутковатое.

Чьи именины, тот и цветы дарит

– Затем последовали гастроли в Южной Корее, – продолжает Анна Алеко. – У нас было пять концертов в пяти городах, переезжали каждый день, и это было очень непросто. Но оркестр справился! Со сложным репетиционным процессом в первую очередь, ведь каждый день – новый зал, новая программа и новые участники концертов: в каждом городе вместе с ТСО выступали корейские музыканты, причем не только взрослые, но и дети, солисты, инструменталисты и даже корейский дирижер.

А на одном из концертов у нас была самая настоящая свадьба! Когда организаторы еще в процессе подготовки к гастролям попросили нас включить в программу марш Мендельсона, мы удивлялись: зачем? И вот представьте: оркестр начал исполнение, звучат первые ноты. И тут на сцену выходят корейские актеры и показывают национальную церемонию бракосочетания. Как раз уложились по времени!

Был еще интересный момент. На время гастролей у нашей солистки Анны Гамовой пришелся день рождения, и корейские организаторы объяснили, что у музыкантов в Корее есть традиция: именинница на концерте дарит цветы мужчинам в зале. И Анна вышла с корзинкой, всем раздала по цветку и поднесла букет импресарио. Она была звездой, зал просто взорвался!

Замечу, что в Корее мы играли уже другую музыку – европейских классических композиторов, как известно, в Стране утренней свежести очень популярны эти произведения.

Такие большие зарубежные гастроли, чтобы оркестр куда-то выехал полным составом, были у нас в 2006 году. И вот через 12 лет Тихоокеанский симфонический смог снова показать себя за пределами родного края. Как сказал Александр Ивашкин, наш замечательный валторнист, эта поездка стала глотком свежего воздуха для всего коллектива, просто полетом вдохновения.

Самое важное, не могу это не отметить, что мы полностью ездили за счет принимающей стороны. Мы оплатили только страховку. Такую сумму, чтобы выехать в две страны, с такими перелетами, с такой логистикой мы бы никогда не смогли собрать, уверяю вас.

Эта музыка будет вечной

Недавно во Владивостоке завершился фестиваль культуры стран АТР, в ноябре нас ждет джазовый фестиваль. Какие еще музыкальные открытия планирует филармония?

– Мы стараемся постоянно обновлять репертуар, кроме того, всегда учитываем, какие события грядут в том или ином месяце, чтобы сделать концерты и к ним, – говорит Татьяна Сергеева, художественный руководитель Приморской краевой филармонии. – Вот сейчас работаем над новогодними программами. Оркестр Дмитрия Бутенко готовит просто невероятный концерт. Все песни, которые там прозвучат, заставят вас подпевать и улыбаться, ведь вся программа построена на творчестве Александра Зацепина. Всеми любимые родные песни – настоящий подарок слушателям.

Тихоокеанский симфонический оркестр готовит концерт в жанре художественного слова. Несколько лет в наших залах звучала только «Метель» Пушкина под «Метель» же Георгия Свиридова, а в прошлом году мы попробовали читать «Маскарад» и исполнять музыку из фильма, и программа прошла на ура. Поэтому вскоре, к концу года, подарим зрителям «Барышню-крестьянку», читать текст будет актер театра кукол Денис Шамрин.

1 января грядет юбилей – 60-летие нашего прекрасного дирижера Анатолия Смирнова. И 13 января он отметит его вместе со слушателями большим концертом-бенефисом, в первом отделении прозвучит «Метель», а во втором – лучшие, самые разные произведения.

Уже сегодня мы ведем переговоры с исполнителями, которые порадуют нас на фестивале «Дальневосточная весна», в частности, с главным дирижером музыкального театра Хабаровска Русланом Антипинским. Он будет работать с коллективом на закрытии фестиваля. Как и в прошлом году, кого из дирижеров пригласить на этот праздник, выбирали музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра.

Кроме того, в рамках «Дальневосточной весны» пройдет фестиваль «ТСО – детям». Мы уже не первый год его проводим, но всегда это было 1 июня, а вот на этот раз решили попробовать весной. Как обычно, Анатолий Павлович подготовит специальную программу, чтобы юные исполнители могли показать свои таланты вместе с оркестром.

На День славянской письменности и культуры мы решили сделать особую программу – историческую, овеянную былинами и сказами. В программе прозвучат, например, «Половецкие пляски», музыка из оперы «Садко», а режиссер Екатерина Кучук готовит прекрасные сцены, которые будут иллюстрировать музыку. Эту программу мы намерены показывать несколько раз в год для детей и их родителей, чтобы поддерживать и развивать интерес к отечественной, родной истории и культуре.

В репертуаре оркестра и наших исполнителей всегда много редких, нечасто исполняемых произведений. Например, в этом сезоне прозвучит «Реквием» Моцарта, одно из красивейших произведений мировой классики.

Стараясь порадовать зрителей, мы ежемесячно обновляем наши камерные программы в малом зале – от романсов до песен советских композиторов. Например, наш квартет «Садко» теперь стал ансамблем, прибавились два молодых солиста, поэтому срочно обновляется репертуар. Будет чем удивить публику!

А еще в рамках празднования 80-летия Приморского края мы записали диск, на котором наши лучшие солисты и инструменталисты исполняют песни о Приморье, о родине. Это повод для большой радости, для гордости.

Сегодня филармония живет в ярком ритме, мы работаем во всех жанрах, которые возможны в филармонических залах, радуемся каждой встрече со зрителем и надеемся, что радуем поклонников музыкального искусства.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ