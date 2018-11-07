Блокпост № 16: роды приняты! Заступая на очередное дежурство в городе Грозном, милиционер из Владивостока даже не подозревал, что в эту ночь он породнится с чеченской семьей

Окончание. Начало в номере «В» за 31 октября

В предыдущей толстушке мы рассказали о том, как командир взвода сводного отряда милиции из Приморья Азат Халиуллин под открытым небом, на снегу, принял роды у чеченской женщины. Напомним, что история эта началась 1 февраля 2003 года в городе Грозном, на блокпосту № 16, во время второй чеченской войны. Чеченка родила девочку.

Через 13 лет, приехав на отдых в Кабардино-Балкарию в санаторий «Нальчик», бывший лейтенант милиции Халиуллин захотел узнать судьбу спасенных им женщины и ребенка. Для этого он отправился на экскурсию в город Грозный.

«Будем ездить, пока не найдем»

Азат запомнил Грозный разрушенным и почти мертвым, каким город был во вторую чеченскую войну.

Сегодня столица Чеченской Республики – современный мегаполис с широкими проспектами, небоскребами, исполинскими жилыми и офисными зданиями из стекла и бетона на берегу реки Сунжа, садами, фонтанами, многоуровневым спортивным комплексом «Колизей» и величественной мечетью с четырьмя остроконечными минаретами, которую по праву называют «Сердце Чечни». Не город, а сказка, не оправдывающая свое суровое название.

Впрочем, идиллия оказалась обманчивой. Когда Азат сказал, что хочет отделиться от группы туристов, чтобы поискать Розу Эзарбиеву, экскурсовод попыталась его отговорить:

– Не советую ходить по Грозному в одиночку. Тем более не зная чеченского языка. Возьмите с собой двух человек.

Но Азат понимал: второго такого шанса у него не будет. Кроме того, война в Чечне давно закончилась. Чего и кого ему бояться, если президент Чеченской Республики Рамзат Кадыров приглашал в гости в Грозный всех жителей России?

На поиски Розы Азату отводилось семь часов – ровно столько длилась экскурсия по городу.

Бородатый таксист, которого Халиуллин попросил отвезти на площадь Минутка (до войны здесь ровно на 1 минуту останавливался рабочий поезд, поэтому ее так и назвали – Прим. авт.). Водитель запросил за поездку 50 рублей. Он сразу понял, что пассажир из приезжих, поэтому поинтересовался, откуда клиент и что он ищет в Грозном. Узнав о цели его приезда, сказал:

– Конечно, дорогой, я тебе помогу. Мы будем ездить, пока не найдем твою Розу.

Чеченец привез Азата к Романовскому мосту, где когда-то находился блокпост № 16. Бывший комвзвода не узнал это место. Там, где когда-то стояла полуразрушенная школа, окруженная колючей проволокой и обложенная мешками с песком, и где размещался отряд приморских милиционеров, теперь красовалось новое здание. Рядом – жилые кварталы. И никаких следов войны. Но где искать Розу? Азат, вспомнив навыки оперативной работы, начал методично обходить дом за домом, подъезд за подъездом. Спрашивал каждого встречного: не знает ли уважаемый Розу Эзарбиеву? На десятом или пятнадцатом респонденте Азату повезло, один из жильцов многоэтажки знал Розу Эзарбиеву.

– Это которая родила на блокпосту? Так она живет за два квартала от нашего дома, – сказал мужчина и указал, в какую сторону надо двигаться гостю из Приморья.

«Я – Азат из Владивостока»

На поиски нужного дома и желанной квартиры у Азата ушло три часа. Но дверь Эзарбиевых оказалась закрытой. Халиуллин написал записку, в которой указал номер своего мобильного, и уже собрался уходить, но на всякий случай постучал в соседскую дверь.

– Я не знаю, какую Розу вы ищете. Но здесь действительно когда-то жила женщина по имени Роза, я ее фамилию не знаю, и у нее было пятеро детей. Она переехала в общежитие в пригороде, – сказал мужчина, открывший дверь.

Это уже был конец ниточки. Осталось только ее потянуть.

Бородач-таксист уверил, что знает адреса всех общежитий в Грозном, поэтому найти многодетную Розу не составит труда. И привез Халиуллина на окраину города в район Черноречье. Комендант первой же общаги пояснила, что на третьем этаже живет многодетная семья Эзарбиевых и хозяйку зовут Роза. Но та ли это женщина, которую ищет гость из Владивостока, она не знает.

Поднявшись на третий этаж, Азат почти пять минут стоял около двери, за которой слышались крики детворы, не решаясь постучать.

– А надо ли это мне? И надо ли оно ей? И вообще, кому-нибудь это надо? Не навредит ли чеченке мой визит? – размышлял мужчина, не осмеливаясь постучать в дверь. Он хорошо помнил, как Роза рассказывала, что некоторые соотечественники попрекали ее знакомством с русскими. Потом все-таки Азат решился.

Дверь распахнулась, на пороге стояла девушка.

– Здравствуйте! Роза Эзарбиева здесь живет? – спросил Халиуллин.

– Да. А вы кто?

– Я – Азат из Владивостока.

Как только он себя назвал, дверь тут же захлопнулась. Но вскоре открылась вновь, и к ногам мужчины выкатился клубок из разновозрастных ребятишек. В коридор вышли три женщины.

– Я Роза, – сказала одна из чеченок. – А вы Азат?

Несколько секунд они стояли молча напротив друг друга, не зная, о чем говорить. И Роза, и Азат растерялись. Потом гостя завели в комнату, и хозяйка с соседкой принялись накрывать стол. А Халиуллину уже названивал экскурсовод, которая волновалась, все ли с ним в порядке. И напомнила: через час автобус возвращается в санаторий.

Пока чеченки хлопотали по хозяйству, Азат сходил в магазин, купил торт и другие гостинцы. Глава семейства Асланбек, единственный кормилец в семье, отсутствовал: был на заработках в Дагестане. Ждали его только к вечеру.

Весть о приезде русского милиционера из Владивостока моментально облетела общежитие. В комнату Эзарбиевых толпами повалили соседи, желающие сфотографироваться с дорогим гостем.

– Для меня, наверное, проще было дежурить на блокпосту, чем находиться в такой ситуации, – смеется Азат.

Времени в обрез, потому застолье было скоротечным, и весь обед Жарадат, которой он помог родиться в ту зимнюю ночь, сидела рядом и держала его за руку.

«Ты – мой родственник»

Азата провожали едва ли не все жильцы общежития. Когда он вышел из подъезда, то увидел такси, которое дожидалось его больше часа и о котором он забыл! А водитель был невозмутим. Только спросил:

– Нашли Розу?

– Да. Простите, что я вас задержал. Я заплачу.

И тут в разговор вступила Роза. Она что-то сказала по-чеченски водителю, бородач заулыбался и пожал руку Азату.

Роза и Жарадат поехали на такси с Азатом к экскурсионному автобусу, который уже полчаса как должен быть в пути. Но не уехал, дожидаясь Халиуллина. Туристы возмущались, экскурсовод оправдывалась как могла: она не имела права вернуться в санаторий, оставив подопечного в чужом городе.

– Спасибо за помощь, – сказал Азат таксисту и протянул тысячу рублей.

Таксист замотал головой:

– Если вы ее гость, то вы и наш гость. Это я должен дать тебе деньги. Ты спас нашу женщину. Теперь ты мой родственник. Запиши мой адрес, в другой раз приедешь – я тебя встречу. Только заранее предупреди.

Тысячную купюру Азат сунул в карман Розе:

– Купите детям угощение.

Когда он заходил в автобус, отдыхающие смотрели на него как на злейшего врага. Дорога предстояла дальняя, люди устали, и всем хотелось вернуться в санаторий как можно быстрее.

Экскурсовод, чувствуя, что атмосфера в салоне накалена до предела, решила объяснить туристам причину задержки. Естественно, с разрешения Азата. Поначалу Халиуллин отказывался:

– Если бы я закрыл грудью амбразуру, тогда было бы о чем говорить. Ну принял роды, что в этом героического? Мне даже неудобно…

Но потом махнул рукой: как хотите, так и поступайте.

Когда экскурсовод закончила рассказ, в автобусе раздался шквал аплодисментов.

Теперь есть брат во Владивостоке

После поездки в Грозный Азат отдыхал в санатории еще четыре дня, и все это время к нему в номер как бы невзначай заходили отдыхающие. Кто за сигаретами, кто за зажигалкой, кто узнать время, кто просто «ошибся» комнатой. Все хотели посмотреть на Азата и попутно узнать подробности той памятной ночи.

– В санатории отдыхали 450 человек, так они меня просто замучили! Пришлось всем рассказывать эту историю. Женщины плакали, мужчины предлагали выпить за знакомство. А за день до отъезда в наш номер звонит дежурный с поста на въезде в санаторий и сообщает, что ко мне приехали родственники. Откуда, спрашиваю, родственники? У меня в Кабардино-Балкарии никого нет. – Это родственники из Чечни, – отвечает дежурный. И тут я понял, кто приехал, – улыбается Халиуллин.

Больше 200 километров отмахали супруги Эзарбиевы на стареньких «Жигулях» из Грозного до санатория «Нальчик», чтобы попрощаться с Азатом. Это был приятный сюрприз.

– Если бы я с тобой не повидался, я бы себе этого не простил, – сказал Асланбек, обнимая спасителя своей Жарадат. Она, кстати, тоже приехала.

Последнюю ночь перед отъездом Азат провел вместе с чеченскими родственниками в комнате, которую они заранее сняли. Не выходили из-за стола почти до утра. Асланбек рассказал, что у него на войне погиб брат, но теперь у него есть брат во Владивостоке. Роза ночами шьет национальные платья, днем продает их на рынке. Супруг занимается ремонтом машин.

Аллах знает, что я права

Корреспондент «В» позвонил в Грозный Розе Эзарбиевой:

– Я вышла на блокпост без пятнадцати пять утра, чтобы солдаты по рации вызвали мне «скорую». У нас тогда врачей не было, работал только центральный роддом, – вспоминала она. – Шли военные действия, и нам нельзя было выходить на улицу до 5 часов утра. У военных был приказ стрелять на поражение. Но я не сдержалась и пошла. Подумала, будь что будет. Со мной была Ася, первая жена моего мужа. Она торговала на рынке и в тот вечер пришла ко мне в гости. Конечно, мы рисковали. Асланбек тоже хотел выйти, но мы его не пустили, потому что потом не докажешь, что он не боевик. Тогда мужчинам страшно было выходить на улицу. Мы дошли до блокпоста, солдаты вызвали по рации «скорую». Когда «скорая» пришла, все уже было кончено, я родила девочку. (Роза смеется.) Родила прямо на снегу около поста. Снегу было полно, и было холодно. Меня еще не хотели забирать в «скорую». Но Азат дал акушеркам хорошую взбучку, и меня увезли. Дочь показали только на четвертый день после рождения, у нее голова была черная, как у негра. А все потому, что я сдерживала ребенка ногами, не хотела, чтобы она родилась на улице. Местные меня потом осуждали, каждый в меру своей воспитанности. Осуждали, что у меня роды принимали солдаты с фонариком. Но были люди, которые меня поддерживали, зная ситуацию. Но мне было не до сплетен. Аллах знает, что я права. Если бы не Азат, я бы, наверное, померла вместе с дочерью. Благодаря ему мы остались живы. В прошлом году Жарадат уже окончила 9 классов.

– Мы сейчас созваниваемся каждую неделю, – говорит Азат Халиуллин. – Моим родственникам звонят родственники Розы, мои родственники запросто общаются с ее родными. Мы действительно породнились.

Автор: Сергей КОЖИН