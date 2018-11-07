Хирург Юлия Оконская: Андрею Пушкареву необходимы экстренные операции Врач объяснила суду, к чему может привести отсутствие медицинской помощи

Андрею Пушкареву остро требуется комплекс операций, восстанавливающих жизненно необходимые функции организма, причем в ближайшее время: ситуация ухудшается с каждым днем, промедление может привести к печальному исходу. Об этом Тверскому районному суду Москвы заявила врач высшей категории, челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог, кандидат медицинских наук Юлия Оконская.

Она дала показания по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего группу компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева в качестве специалиста. Именно доктор Оконская делала первичную обработку ран Андрея Пушкарева в страшную для его семьи новогоднюю ночь, а затем консультировала его в перерывах между госпитализациями в южнокорейские клиники. Последний осмотр пациента хирург провела 28 октября в Москве.

Напомним, что сочельник 2015 года закончился для Андрея Пушкарева трагически. Одна из петард праздничного фейерверка угодила ему в лицо и взорвалась. В крайне тяжелом состоянии с взрывной травмой Андрей был доставлен в одну из больниц Владивостока, откуда его экстренно эвакуировали в медицинский центр в Сеуле, так как в российских клиниках помочь не смогли.

Каждый день – преодоление обстоятельств

Слабонервным читать медицинский диагноз Андрея Пушкарева не рекомендуется. Врачи зафиксировали взрывную травму с частичной ампутацией мягких тканей лица, хрящей и костей лицевой части черепа, с термическим ожогом лица, верхних дыхательных путей и шеи, контузионную травму головного мозга. Были ампутированы часть носа, верхняя и нижняя губы. В результате этого присутствует постоянная угроза заращения левого носового хода, частичное заращение правого носового хода, микростомия (сужение ротовой щели) с невозможностью открывания рта. А также сужение обеих глазных щелей, невозможность полного смыкания век левого глаза, отсутствие половины зубов и 1/3 языка, выраженные жевательные и глотательные нарушения, нарушение функции внешнего дыхания.

С января 2015 года и до ареста в июле 2016-го Андрею Пушкареву было сделано 22 операции, 19 их них – под общим наркозом. Питание до сих пор возможно только по специальной технологии, так как самостоятельно есть и пить он не может.

Более того, как отметила доктор Оконская, нарушена важнейшая дыхательная функция – носовое дыхание возможно только при помощи специального оборудования, которое невозможно использовать ночью.

– Я хочу обратить внимание на нарушение носового дыхания. Объясню почему: в носу отсутствуют опорные хрящевые структуры, поэтому, когда он убирает трубку для дыхания, кожно-мышечная масса сдавливает дыхательные пути. И он не дышит. К чему это приводит? Ночью у него возникают кратковременные нарушения, задержка дыхания, так называемое апноэ сна, в результате чего он постоянно просыпается, с утра у него поднимается давление. Уже можно говорить о гипертонической болезни. Она возникает именно на фоне нарушенного дыхания. Ночью Андрей Пушкарев дышит только ртом. Когда во рту сухость сильная, язык западает, приклеивается к задней стенке глотки, в результате чего и нарушается дыхание. Это очень опасное состояние, – подчеркнула специалист.

Сейчас для Андрея Пушкарева то, что мы воспринимаем как обыденное, например, дышать полной грудью или съесть кусок мяса, недоступно. Каждый день для него – испытание и преодоление обстоятельств. При этом уже больше двух лет Андрей Пушкарев находится под домашним арестом и доказывает собственную невиновность – он задержан 24 июня 2016 года.

Прямой риск потерять жизнь

Все это время экс-руководитель «Востокцемента» не может получать крайне необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь: российские врачи по-прежнему не готовы сделать сложнейшие операции. В Москве Андрею Пушкареву делали только несколько экстренных операций, среди них микростома – расширение ротовой щели, которая постоянно срастается, и человек в принципе не может пить и принимать пищу.

– При нарушении жизненно важных функций – дыхательной и пищеварительной – появляется риск потери жизни, – заявила доктор Оконская. – Возникающие ночные апноэ с нарушением дыхания и задержкой дыхания приводят изначально к гипертонической болезни, также люди погибают во время сна от инсульта или внезапной остановки сердца. Это может случиться в любое время. Самое важное – это дыхательная функция, необходимо экстренно ее восстанавливать.

Врач также отметила, что пациенту требуется целый комплекс оперативных вмешательств. Только для восстановления проходимости дыхательных путей и формирования носовых клапанов их нужно не менее пяти.

Но Андрей Пушкарев не может продолжить прерванное арестом лечение и сделать операции, которые спасут его жизнь. 22 октября мера пресечения по ходатайству прокурора продлена еще на три месяца – он остается под домашним арестом до 26 января 2019 года.

Лишить лечения – это способ давления

Среди других диагнозов доктор Оконская озвучила дефицит витамина D.

– Сейчас витамин D приравнен к гормонам, он влияет на функции организма, которые обеспечивают иммунная, костная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы. Это очень важный гормон, дефицит которого необходимо восполнять, – подчеркнула врач.

Она также уточнила: важнейшим фактором для этого является пребывание на улице – под солнечными лучами.

– Это необходимо каждому человеку, по правилам положено не менее часа находиться на солнце ежедневно.

Напомним, что по условиям домашнего ареста Андрею Пушкареву отведен один час для прогулок в день – с 10 до 11 часов. За неделю, состоящую из 168 часов, он может находиться на улице всего лишь семь часов. Начиная с июня судебные заседания проходят три раза в неделю с 9 часов. Из-за этого три из семи позволенных «прогулочных» часов Андрей Пушкарев проводит в зале суда. Защитники неоднократно обращались к Тверскому суду с просьбой перенести время прогулок хотя бы в те дни, на которые назначены слушания. Однако суд посчитал, что для этого нет никаких оснований.

Ранее, отмечая политическую составляющую своего дела, экс-глава Владивостока подчеркивал, что арест и суровая мера пресечения для нуждающегося в постоянной медицинской помощи его брата Андрея Пушкарева – это еще один способ давления. А бесчеловечные решения судьи Дмитрия Гордеева все вернее приводят к необратимым последствиям.

Стоит отметить, что гособвинитель воспринял показания хирурга довольно скептически. Несмотря на то что Юлия Оконская представила судье все необходимые дипломы и документы, подтверждающие квалификацию, гособвинитель усомнился в ее профессионализме.

– Вы нам тут заявляете уже о неврологических диагнозах, выходя из своей специализации, – продемонстрировал собственную квалификацию прокурор.

– Я не ставила неврологические диагнозы, – ответила врач.

– Ну гипертония – диагноз, – настаивал гособвинитель.

– Это не неврологический, это терапевтический диагноз, – парировала доктор Оконская.

Ты ему про здоровье, а он тебе про деньги

Впрочем, прокурора в основном интересовало не критическое состояние здоровья Андрея Пушкарева, а кто оплатил владивостокскому врачу пребывание в Москве, что она делает в столице и почему осмотрела пациента, находящегося под домашним арестом.

Юлия Оконская сообщила, что в Москве она находится проездом, а на медицинский осмотр, который проводился в квартире, было получено необходимое разрешение. Судья Гордеев данный факт подтвердил.

Сторона защиты попросила снять вопрос о пребывании доктора Оконской в Москве, как не имеющий отношения к специализации и компетенции специалиста. Гособвинитель на это заявил, что вопрос имеет отношение к оценке достоверности показаний специалиста, например, из-за того, что врач работает во Владивостоке, а не в Москве.

– Действующим законодательством медикам не запрещается оказывать медицинскую помощь на территории Российской Федерации в любом городе и любом населенном пункте, тем более давать консультативные рекомендации, производить осмотры. И в законодательстве, в частности в Уголовно-процессуальном кодексе, не предусмотрено, что специалист обязан давать письменные заключения на бланках каких-то медицинских учреждений. Специалист дает заключения в рамках своей компетенции, образования, опыта работы, поэтому домыслы гособвинителя не основаны на требованиях законодательства, – подчеркнул адвокат Владимир Поликарпов.

Напомним, что 26 сентября показания по делу Игоря Пушкарева дали представители Центра кадастровой оценки Приморского края (РЦСС), которые проводили экспертизу стоимости строительных материалов. Ведущий специалист и директор этого центра, как и хирург Юлия Оконская, работают и проживают во Владивостоке. Однако тогда это прокурора не смутило. А идентичный вопрос защитников экспертам об оплате их проезда и пребывания в столице был незамедлительно снят судьей.

– Ваша честь, я напоминаю: когда вы допрашивали экспертов РЦЦС, такие вопросы снимали. Если равноправие сторон, прошу снять также, – сыронизировал Игорь Пушкарев.

Но, конечно, судья Дмитрий Гордеев поддержал гособвинителя. Юлия Оконская ответила на вопрос. Она сообщила, что находится в отпуске (ее руководство может подтвердить это официально), в Москве – проездом по пути на медицинский конгресс, который состоится в другой стране.

– Свою дорогу я оплачиваю сама, меня попросили заехать, проживание оплатить помогли, – сказала врач.

Подобная позиция судьи Гордеева еще раз наглядно демонстрирует, что закрепленный в статье 123 Конституции России принцип осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон в деле Игоря Пушкарева не более чем пустой звук.

К слову, одной из основных задач прокуратуры является осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции и исполнения законов, действующих на ее территории. Похоже, для гособвинителя, участвующего в процессе и подобным образом обращающегося с Основным законом государства, честь мундира имеет значение несущественное, а нарушения стали нормой.

Автор: Евгений СИДОРОВ