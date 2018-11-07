Перед краем открыли социальную перспективу Приморцы должны почувствовать заботу государства не на словах, а на деле

В Приморье прошел первый съезд социальных работников Приморья, на котором врио губернатора Олег Кожемяко обозначил новую социальную политику края и видение того, как она будет проводиться. Сегодня мы приводим основные тезисы главы региона, озвученные на съезде.

О кризисе доверия

– По многим направлениям мы значительно отстаем от тех субъектов Федерации, которые сегодня шагают в ногу со временем, применяют лучшие практики по социальной защите. Могу прямо сказать, что это абсолютно не ваша (соцработников. – Прим. авт.) вина, это вина бюджетной политики, которую проводила администрация края. Что сказывается и на привлекательности региона, и на демографии. Месяц назад население Приморья выразило недовольство политикой краевых властей (отмена выборов губернатора края в сентябре. – Прим. авт.). Люди сказали: «Не будем так жить, потому что в других регионах, находящихся в нелучшей экономической ситуации, положение в социальной сфере успешнее».

Когда власть объясняет то, что не может помочь ребенку-инвалиду, многодетной маме, человеку старшего возраста, отсутствием соответствующих законов, человек этого не понимает. Он понимает, что нуждается в защите и помощи от государства. И в итоге уходит недовольный. Вот так и возникает социальное напряжение, теряется доверие населения к органам власти.

О «детях войны»

– Мы свою работу начали с анализа социальных льгот, преференций, которые в Приморье есть для различных категорий льготников. Начали с людей старшего возраста, отдавших лучшие годы строительству Приморского края, создавших тот прочный фундамент, на котором и по сей день базируются наши достижения. Это наши мамы, папы, бабушки, дедушки – «дети войны», не получающие никаких льгот. И сейчас, в том числе благодаря депутатам Законодательного собрания Приморья, мы приняли закон о «детях войны», который дает возможность с уважением относиться к людям этой категории. Причем не просто на словах, а на деле. А именно: освобождение «детей войны» от транспортного налога, от платы за капремонт (при достижении 80 лет), предоставление льгот по коммунальным платежам, выплат к праздничным датам – Дню Победы, юбилейной дате Приморского края. В 2019 году планируем рассмотреть предложения по новым льготам, в частности, льготы по проезду на муниципальном транспорте.

Это нормально, и так должно делаться. Пройдет время, мы посмотрим возможности нашего бюджета и перейдем к дополнительным выплатам «детям войны».

О многодетных семьях

– Сейчас разрабатывается закон о многодетных семьях. Но мы уже приняли решение, что многодетные семьи будут получать выплаты на каждого ребенка для сбора в школу – по 5 тысяч рублей, чтобы родители могли купить форму и учебные принадлежности. Питание для школьников из многодетных семей должно быть бесплатным до 11-го класса. У нас сегодня на питание выделяют 21 рубль 20 копеек на ребенка, это еще надо умудриться на такую сумму приготовить обед. Отсюда и проблемы со здоровьем подрастающего поколения. Не все же могут дать ребенку на месяц 1,5 тысячи, а бесплатное питание пока только для учащихся начальной школы. Это надо в корне менять, и мы будем менять.

В частности, вводить молоко в школах – сначала стакан, потом в тетрапаке по 200 граммов. Это нормальная практика, которая есть в других регионах, причем с нелучшей бюджетной обеспеченностью. Это улучшает здоровье детей, дает родителям уверенность, что ребенок в школе будет накормлен.

Безусловно, в последующем надо рассматривать и вопросы внедрения специальных социальных карт. На них можно перечислять ребенку деньги, которые будут тратиться именно на продукты, а не на иные цели. И родитель уверен: он выдал эти деньги, значит, ребенок голодным ходить не будет. Все это важно и нужно.

Многодетные семьи освобождаются от платы за детский сад, от транспортного налога и налога на имущество. Также положена компенсация 50 процентов за услуги ЖКХ и 100 процентов – за капремонт. Безусловно, мы не забыли о приемных родителях. Увеличили размер ежемесячной выплаты на содержание приемных детей.

Особый вопрос для многодетных семей – квартирный. И мы начнем с семей, в которых пять и более детей, предоставляя им бесплатное жилье по социальной норме – 18 квадратов на человека. Также жильем будет обеспечиваться многодетная семья, имеющая ребенка-инвалида.

В ноябре планируем принять новый закон, который вносит поправки в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас в многодетных семьях вырастают дети, дети разнополые, которые жить в одной комнате, даже несмотря на ее площадь, не могут. Нынешняя программа предусматривает только метраж, и люди обращаются со своей проблемой в соцслужбы, муниципалитеты. А мы им вынуждены говорить, что помочь им по закону у нас нет возможности. Так что эти вопросы надо решать, снимать проблемы пошагово.

О кадровом обеспечении

– Медицина и образование края оказались в сложной ситуации: приток молодых специалистов практически прекратился, все уезжают за пределы Приморья.

Работая в другом регионе, за 3,5 года я сам привлек 560 врачей и 640 средних медицинских работников в областное здравоохранение. Каким образом? Созданием определенных благоприятных условий. И часть таких преференций мы будем реализовывать в Приморье, закрепив их уже в бюджете 2019 года. Что касается медицины, это и подъемные молодым специалистам, и частичная оплата аренды жилья, особенно для первичного звена. А также оплата 50 процентов коммунальных услуг тем, кто проживает в городе, и полная оплата специалистам, проживающим в сельской местности, как медработникам, так и учителям. Доплата начинающему врачу, пока у него нет стажа и должной квалификации, будет в размере 10-15 тысяч – в зависимости от района. Все это делается для того, чтобы привлечь молодых специалистов даже, может быть, из других регионов. Сегодня при норме 1800 человек на участкового врача он обслуживает 4,5 тысячи пациентов. Страдает и качество медпомощи, и удовлетворенность населения медуслугами.

Плюс не хватает диагностического оборудования. Никакой молодой специалист после семи лет учебы не пойдет работать в систему здравоохранения, чтобы дедовскими методами определять, какая у пациента болезнь. Поэтому мы будем приобретать диагностическое оборудование, и первые 500 миллионов рублей – на маммографы, флюорографы, аппараты УЗИ – нам уже выделили по линии Минвостокразвития.

Безусловно, что меры поддержки и аналогичные выплаты будут распространены и на педагогов. Также будем работать над повышением статуса социальных работников.

О Приморье и приморцах

– Приморье – это действительно восточные ворота, регион выгоден для инвесторов с точки зрения размещения производств. Но нам нужно заниматься и социальной сферой. Только тогда придет доверие населения к власти.

Законы, о которых я рассказал, будем принимать исходя из наших возможностей, перенаправив часть средств с перспективных строек, которые будут возводиться на федеральные средства, на социальную сферу. Приняв эти законы и решения, мы даем возможность муниципалитетам, краевой власти, социальным работникам действительно помогать, имея на это и полномочия, и финансы. Будем советоваться, внедрять лучшие практики. Безусловно, будем заниматься и реабилитацией, строить новые центры, делать все, чтобы граждане чувствовали себя защищенными, чувствовали заботу со стороны государства. Потому что у нас действительно хороший, перспективный регион, а люди, которые здесь живут, – передовые. Мы никогда не боялись трудностей и всегда гордились тем, что мы – приморцы. И я уверен, что сегодня со стороны правительства, со стороны государства Приморью оказывается должное внимание, и мы, со своей стороны, сделаем все, чтоб это внимание ни на секунду не утихало.

Чтобы человек чувствовал заботу государства, чтобы у него улучшались условия жизни и он это видел наяву.

Автор: Евгений СИДОРОВ