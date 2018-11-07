Не по Сеньке шайба? Депутаты впервые заговорили о ХК «Адмирал» как о непосильной ноше для края

Под приморским хоккейным клубом предложили подвести черту

Проблемы двух основных (если не по результатам, то по суммам бюджетной поддержки) спортивных команд Приморского края обсудили депутаты социального комитета Законодательного собрания. Затраты краевой казны в складчину на ФК «Луч» и ХК «Адмирал Приморский край» составляют более 600 миллионов рублей. При этом оба клуба находятся в глубоких долговых ямах. И если футболисты потихоньку из своей выкарабкиваются, то с приморским хоккеем ситуация намного запутаннее и тяжелее.

«Луч» надежды

Ровно год назад «В» писал о непростом положении, в котором оказался ФК «Луч». Задолженность клуба составляла более 300 миллионов рублей, и пути выхода из нее были довольно туманными. Основным затруднением стало практически полное отсутствие спонсорской помощи. Годовой бюджет клуба тогда равнялся 176 миллионам рублей, из которых только 15 миллионов были деньги меценатов. Остальное – краевая субсидия.

За год ситуация существенно поправилась. Кредиторские задолженности «Луча» перед поставщиками снизились с 46 до 31 миллиона рублей. По заработной плате – с 34,6 до 25 миллионов. По страховым взносам – с 53 до 22 миллионов. Уменьшилась практически вдвое задолженность по НДФЛ – до 5 миллионов рублей.

В итоге если раньше общая задолженность «Луча» составляла 316 миллионов, то на нынешний день – 232 миллиона. Меньше чем за год футбольному клубу удалось погасить финансовых обязательств на 84 миллиона.

Добиться подобного результата оказалось возможным в основном благодаря найденному спонсору. Сегодня финансирование клуба идет из бюджетных и внебюджетных источников примерно в равных долях. «Луч» получил краевую субсидию в размере 150 миллионов и привлек собственных средств, включая спонсорскую помощь, в размере 160 миллионов рублей.

Помимо полного погашения задолженности перед клубом стоят и другие проблемы. В частности, устаревшая материальная база. Сегодня детская команда «Луча» занимается на стадионе «Юность». Помимо ведомственного «Динамо» это единственный стадион, на котором можно принимать официальные мероприятия – детские, юношеские и даже взрослые. Однако, по словам директора «Луча» Евгения Стрижиченко, на протяжении нескольких лет стадион не может быть сертифицирован для проведения подобных мероприятий по той причине, что находится в предаварийном состоянии.

Директор «Луча» отметил, что на реконструкцию стадиона ориентировочно потребуется около 34 миллионов рублей. Несмотря на наличие спонсоров, футбольный клуб эти работы финансово не осилит.

– По стадиону поддержим, – заверил представителя клуба Павел Серебряков, вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы спорта. – Надо заниматься. Стадион – это лицо детского футбола.

При этом Павел Серебряков указал и на другое перспективное направление работы – создание при ФК «Луч» интерната для одаренных детей.

– До определенного времени «Луч» за свои средства содержал такой интернат, где воспитывались дети со всего Приморского края, – отметил вице-губернатор. – Они получали общеобразовательную программу и параллельно занимались спортивной подготовкой. Сейчас этого нет. Мы с клубом разговаривали. Сумма не такая огромная, но у клуба нет возможности за счет краевой субсидии интернат содержать. Они и так финансируют детскую школу, в которой занимаются порядка 300 детей.

Сколько потребуется средств на содержание интерната, пока не подсчитано. Предварительные данные должны появиться ко второму чтению проекта бюджета на 2019 год.

С «Адмирала» долги гладки

Намного сложнее дела обстоят с хоккейным клубом «Адмирал». Во-первых, сегодня такой организации уже не существует в принципе. АНО ХК «Адмирал» в августе 2018 года объявило себя банкротом. Руководство клуба взамен создало другую структуру под названием ХК «Адмирал Приморский край», которая и играет сейчас в КХЛ. При этом гигантские долги, накопленные клубом с 2015 года (речь идет о сотнях миллионов рублей), остались висеть на банкроте. В то время как «Адмирал Приморский край» начал жизнь с чистого финансового листа. Кто и как будет возвращать средства должникам, пока неясно.

Напомним, что бюджетные субсидии «Адмиралу» с момента его образования составили 240 миллионов рублей в год. С 2016 года к содержанию клуба прибавили еще 60 миллионов – таково было решение экс-губернатора Владимира Миклушевского. Дополнительное финансирование было связано с тем, что к клубу присоединили юношескую ледовую дружину «Тайфун» и ДЮСШ. Кроме того, при условии, если команда выходит в плей-офф российского чемпионата, ей выделяют еще 50 миллионов рублей. Но и это еще не все. Приморская казна несет расходы, связанные с содержанием «Фетисов-арены», на что ежегодно тратится 120 миллионов рублей. Таким образом, бюджетные траты – прямые и опосредованные – на хоккей бьют отметку в полмиллиарда рублей в год.

Кроме того, приморский хоккейный клуб всегда тратил больше, чем мог себе позволить. Каждый финансовый год он завершал с существенным дефицитом, что привело к образованию общей кредиторской задолженности в сумме, превышающей 400 миллионов рублей. Проблему, как уже было сказано, решили самым простым способом – объявили «Адмирал» банкротом и создали новое юридическое лицо.

Арендаторы арены

Но и к новому юридическому лицу, которому менее трех месяцев от роду, уже предъявлены серьезные вопросы. Как рассказал депутат Игорь Чемерис, он направил руководству хоккейного клуба запрос, в котором попросил предоставить отчет о финансовой деятельности «Фетисов-арены» (здание передано клубу в аренду).

– Я попросил предоставить финансовый результат «Фетисов-арены» с июля по октябрь 2018 года, – отметил он. – И получил ответ от директора по эксплуатации «Фетисов-арены» Авагимяна, что финансовый результат в указанный мною период отсутствует. Как это так? Арена работает, а финансового результата нет. Он может быть разным – нулевым, минусовым, плюсовым. Но он должен быть в любом случае. Дальше в письме говорится, что в указанный период ХК «Адмирал ПК» не использовал арену в коммерческих целях, поскольку комплекс был передан в безвозмездное пользование Школе высшего спортивного мастерства (ШВСМ). И все доходы, полученные от использования здания, в том числе от аренды площадей и проведения мероприятий, не касающихся хоккея, идут напрямую арендатору. Суперответ! Краевой бюджет на содержание арены дает 120 миллионов рублей. Нам обещали, что «Фетисов-арена» будет зарабатывать по 300 миллионов рублей в год. Деятельность ведется, люди деньги получают, но нам их не показывают. Финансового результата нет!

Депутат отметил, что направит обращение, касающееся деятельности хоккейного клуба и «Фетисов-арены» в Контрольно-счетную палату Приморского края.

– Пока мы не получим полностью всей финансовой картины, я буду голосовать за то, чтобы расходы по клубу не производились, – продолжил он. – Такое безобразие долго длиться не может. Мы фиксируем в бюджете Приморского края 450 миллионов рублей на хоккейный клуб при той социальной нагрузке, которая у нас существует. И всем хорошо. Особенно ШВСМ, в управлении которой находится «Фетисов-арена». Мы выделяем средства из казны на ее содержание, а дальше люди зарабатывают деньги. И говорят нам: это вас не касается. Это бесконтрольность. В итоге одно юридическое лицо с долгами в сотни миллионов рублей объявляется банкротом. У него имущества на 6 миллионов рублей. И оно создает новое юрлицо. Как так можно упражняться с краевым имуществом?

Последний вопрос, в частности, был адресован присутствующему на заседании вице-губернатору Павлу Серебрякову. Заместитель главы Приморья отметил, что в ситуации надо разобраться, и попросил переслать все вопросы, заданные хоккейному клубу, ему лично.

Кроме того, президент федерации хоккея Владивостока Игорь Сорокин (организация обслуживает судейство на домашних матчах «Адмирала») сообщил об имеющейся задолженности клуба перед судьями.

– Основная задолженность сформировалась по домашним матчам прошлого и текущего сезона, – отметил он. – Ситуация такова, что до сих пор не заключены договоры. Люди ходят на матчи по своей инициативе. Зарплату не получают. Задолженность порядка 500 тысяч рублей. На наши вопросы руководство клуба не отвечает.

Для жителей края важнее ЖКХ

В ходе обсуждения ситуации с хоккейным клубом среди депутатов родилось радикальное решение.

– Я выскажу свою точку зрения, – отметил парламентарий Сергей Кузьменко. – Я представляю сельские территории, и мои взгляды приземленные. Буквально вчера объехал три района. Ни один район не задал мне вопроса о том, какова судьба у хоккейного клуба «Адмирал». Никто не поинтересовался Школой высшего спортивного мастерства. Но зато везде мне задавали вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, по социалке. Надо принять во внимание, что на всю программу водоснабжения края в прошлом году было выделено 200 миллионов рублей. У нас половина края пьет гнилую воду, а мы обсуждаем сотни миллионов кредиторской задолженности хоккейного клуба «Адмирал». Я два года здесь представляю седьмой избирательной округ и все больше и больше прихожу к мнению, что не по Сеньке шапка. Это был амбициозный проект, который мы не в состоянии сегодня вытянуть с точки зрения организации финансового процесса. Надо просто подвести черту и забыть об этом как страшный сон. Так же как и о «Хаяттах». Я бы с большим удовольствием поднимал руку, когда будет вестись разговор о финансировании спортивных федераций, которых у нас в крае много и которые недополучают средств. За финансирование сельского, муниципального спорта, а эти проекты («Луч» и «Адмирал». – Прим. авт.) ни к чему здоровому не приводят. Невыносимо это слушать. Мы не в той ситуации находимся, чтобы содержать такие проекты. У нас сегодня выросли социальные обязательства. И в то же время решаем проблемы клубов, которые вполне самостоятельно должны справляться со своими проблемами.

Стоит сказать, что далеко не все депутаты разделили точку зрения своего коллеги. Многие отметили, что «клуб, конечно, сохранять надо». Однако в каком виде это будет происходить – неизвестно. Скорее всего, определенные выводы будут сделаны после проверки финансовой деятельности клуба и «Фетисов-арены». А пока что остается лишь констатировать: тревожная ситуация с «Адмиралом» на протяжении нескольких лет не только не исправляется, но и усугубляется и на данный момент «хороших» решений не имеет.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ