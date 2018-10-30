В «Докторской» не нашли бумаги Эксперты Роскачества исследовали 40 популярных торговых марок колбасы «Докторская» российского производства. О том, что проверяли и что обнаружили в продукте, есть ли вообще в колбасе мясо, рассказали в пресс-службе организации.

Исследованию сначала подвергли колбасу из 20 территорий страны. После публикации результатов потребители из разных регионов стали активно писать на портал, в соцсети и в мобильном приложении Роскачества с просьбой исследовать «Докторскую» других торговых марок: федеральных и региональных, крупных и локальных. Поэтому эксперты решили сделать исследование регулярным и пополнять его результатами тестирования «Докторской» новых торговых марок. В данном материале итоги испытаний колбасы из 40 регионов страны (из территорий Дальнего Востока в исследования попала только колбаса из Амурской области). Как оказалось, вся исследованная «Докторская» – безопасная. Не обнаружено нарушений по микробиологическим показателям, нет тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ).

В частности, это говорит о том, что на предприятиях не нарушен производственный контроль и соблюдались санитарно-гигиенические требования. Согласно результатам испытаний колбаса производится в стерильных условиях.

По рецепту Микояна

Колбаса «Докторская» была названа так потому, что предназначалась «больным, подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Разработали ее сотрудники завода имени Микояна по заказу Народного комиссариата здравоохранения. Изначально, в 30-х годах прошлого века, в состав этой колбасы входили говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Рецептура была неизменной до 1974 года, потом в «Докторскую» решили добавлять немного крахмала и муки. Сейчас в колбасе, сделанной по ГОСТу (Государственный отраслевой стандарт), допустимы нитрит натрия и специи, а в сделанной по ТУ (технические условия) – ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и аромата.

Антибиотики были обнаружены в продуктах 17 торговых марок, то есть почти в половине исследованных товаров. Напомним, что наличие этих препаратов связано с их остаточным содержанием в мясе, которое использовано для изготовления продуктов мясной переработки.

Хотя стоит оговориться, что в колбасе 16 брендов превышения норм не было, а выявлены следовые количества, свидетельствующие о несоблюдении сроков предубойной выдержки или концентрации. Производители этих товаров не являются нарушителями, однако их продукция лишается возможности претендовать на российский «Знак качества».

Лошадь, соя, кукуруза

Из чего изготовлена колбаса? Этот вопрос тревожит потребителей. Вокруг колбасы, как и вокруг любого другого народного продукта, кишит много слухов. Поэтому эксперты исследовали «Докторскую» на наличие постороннего генетического материала (ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также кукурузы и сои).

В одной из колбас была обнаружена кукуруза, в другой – соя. При этом производитель не счел нужным с помощью маркировки уведомить об этом покупателя. Однако оценить количество сои или кукурузы нельзя – методики не существует. Возможно, было небольшое количество неоговоренных «добавок», которые попали в продукцию со специями.

Аналогичная ситуация и со следовыми количествами ДНК лошади, которые были обнаружены в одной из колбас.

Помимо лишнего генетического материала эксперты смотрели, есть ли в колбасе и заявленное мясо. В частности, искали ДНК свиньи и крупного рогатого скота. В итоге впервые за исследование в одной из якобы свино-говяжьих «Докторских» эксперты вообще не нашли заявленную говядину. Правда, колбаса данного производителя была одной из самых дешевых принявших участие в исследовании. Ее закупочная стоимость составила 190,08 руб. за килограмм.

А действительно из мяса...

Эксперты выявили и множество позитивных и даже развенчивающих популярные мифы фактов.

В большей части исследованной колбасы специалисты обнаружили именно те ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы). Да и в принципе, несмотря на то, есть ли в составе какие-то дополнительные ингредиенты, ДНК свиньи и коровы зафиксированы в колбасе 39 из 40 торговых марок. Колбаса действительно производится из мяса.

Из 40 торговых марок только в продукции одной обнаружена соя. Таким образом, миф о повсеместном ее использовании не подтвердился.

Ни в одном образце не была обнаружена целлюлоза – бумаги в составе «Докторской» нет!

И уж совсем страшный миф об использовании при производстве колбасы мяса кошек и собак был разбит в пух и прах. ДНК наших любимцев не нашли ни в одном исследованном образце.

Комментирует ситуацию Максим Синельников, заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации:

– Существующие методики исследования имеют очень высокую чувствительность на уровне ДНК. Эти тестирования говорят, что есть следы незаявленного ингредиента, но сколько его в процентах от продукта обнаружено, такие методики сказать не могут. Нельзя однозначно сказать, что изготовитель является нарушителем, так как, например, каррагинан или крахмал могли попасть в продукцию непреднамеренно. Например, при использовании комплексной пищевой добавки или специи, в которой содержался незаявленный ингредиент, и его следы, то есть сотые или тысячные процента, были выявлены в ходе исследования. В законодательстве не установлены пороговые значения для таких случаев, что делает автоматически нарушителем любого изготовителя переработанной продукции.

Куриный вопрос

Согласно рекомендациям ГОСТ Р 52196-2011 колбаса «Докторская» должна быть изготовлена из свино-говяжьего фарша. Мяса курицы в ней быть не должно. Однако оно дешевле, и, как показало исследование, некоторые производители этим пользуются.

Мясо птицы было обнаружено в колбасе некоторых торговых марок. Но, во-первых, производители изготавливали свой продукт по собственным стандартам (ТУ), а во-вторых, они указали наличие курицы на упаковке товаров. Поэтому нарушителями эти производители не являются. Вместе с тем они не смогут претендовать на российский «Знак качества», так как использовали при изготовлении ингредиент, не рекомендованный ГОСТом.

Что еще добавляют в колбасу?

Каррагинан применяют для получения необходимой консистенции фарша, в котором недостаточно функционального белка. Он формирует текстуру продукта. ГОСТом наличие каррагинана не допускается вообще. Ну и в любом случае ингредиент должен быть обязательно указан на маркировке. Однако производители 12 торговых марок добавили в колбасу каррагинан, но не вынесли это на маркировку, тем самым нарушив права потребителей на честную информацию.

Некоторые производители могут использовать крахмал для улучшения консистенции фарша, его склеивания. В принципе, он допустим в продукте, изготовленном по ГОСТу. Правда, с обязательным указанием на маркировке. Однако стандарт Роскачества не допускает для претендентов на «Знак качества» использование крахмала.

Нынешним законодательством присутствие консервантов в колбасе не нормируется. Однако в документе «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» есть оговорка, что сорбиновая и бензойная кислоты не допускаются в мясных продуктах для детей. Бутербродом с «Докторской» родители часто снаряжают детей в школу. Поэтому эксперты Роскачества исследовали колбасу на наличие консервантов, в частности, бензойной и сорбиновой кислот. Их в исследуемых колбасах обнаружено не было.

Фосфаты – необходимые при изготовлении колбасы стабилизаторы. В повышенных количествах могут оказывать на организм негативное воздействие. Однако в исследованной колбасе не было превышений по количеству фосфатов.

Также не выявлено превышений по содержанию обязательного для колбасы нитрита натрия (консервант и фиксатор окраски).

И еще: нет-нет да и найдется хоть один производитель, обманывающий покупателя и продающий ему немного воздуха. Как показали данные исследования, только у одного из производителей отмечался недовес, который составил почти 17 %: батон колбасы весил 416,4 вместо 500 граммов. Такой обман – нарушение прав потребителей.

Автор: Отдел экономики «В»