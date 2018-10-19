Новости метагеографии, или О чем мечтают робинзоны Сразу два больших проекта – выставки «Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов» и «Один северо-восток» – начали работу в ЦСИ «Заря».

Владивосток? А это где?

Специально для жителей Приморья и Владивостока был придуман кураторами Николаем Смирновым, Кириллом Светляковым и Дмитрием Замятиным междисциплинарный выставочный проект «Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов». Он реализовывался совместно с Государственной Третьяковской галереей.

– Разрабатываемая выставкой тема метагеографии (метагеография – область знаний, которая находится на пересечении науки, философии и искусства в самом широком смысле и рассматривает возможности, условия, методы и обсуждения географического мышления и воображения. – Прим. авт.) чрезвычайно важна для «Зари»: соотечественникам и иностранцам мы всегда рассказываем об особенностях города и региона. Выставка помогает понять, где мы находимся. Ответ на вопрос «где мы?» лежит не только на пересечении географических координат, но и в месте пересечения самых разных отношений – временных, социальных, которые нами же и формируются, – говорит куратор ЦСИ «Заря» Алиса Багдонайте.

Выставка «Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов» объединяет опыты географов, художников и исторических персонажей, принадлежащих к разным эпохам с 1920 по 2010-е годы. Основная часть выставки, где представлены образы пространства России, дополнена локальными особенностями, например, рассказами о героях Приморья и о мифах нашего края. Также на выставке представлены работы иностранных художников, живущих в Гонконге, Шанхае, Лондоне, Париже. Один из разделов экспозиции практически полностью строится на работах приморских, дальневосточных авторов, и формировали этот раздел сотрудники Приморской картинной галереи и Дома-музея Пришвина в Подмосковье (напомним: в нашем крае есть художественное объединение «Дом Пришвина», и его участники воспевают красоту приморской природы).

Работы, представленные в экспозиции, демонстрируют, что метагеография – это инструмент не только для анализа локальных мифов и региональных образов. В настоящее время процесс глобализации побуждает к новому переживанию и моделированию пространства, в котором человек также вынужден конструировать себя заново. В различных сообществах наблюдается процесс регионализации и возникает запрос на территориальную идентичность. Сегодня люди осознают зыбкость установленных границ, относительность понятий «центр» и «периферия».

В этой ситуации искусство выступает как инструмент действия, помогая жителям (в данном случае Приморья и Владивостока) яснее осознать, где мы и кто мы, откуда наши особенности и чем мы отличаемся от других жителей России.

Для выставки во Владивостоке архитектор Дмитрий Щукин разработал специальный дизайн, который, с одной стороны, наследует прошлые решения, с другой – получает новую трактовку. В экспозиции появятся особые выставочные конструкции – машины для показа произведений. Некоторые работы, среди которых художественные объекты Кирилла Савченкова, впервые показаны в том виде, как задумано художником.

Экспозиция выставки создана по принципу открытого ландшафта – пространства с группой смотровых площадок, где произведения искусства не демонстрируются, а, скорее, соприсутствуют в одном месте со зрителями.

И вот мы на северо-востоке

Сопровождает большой проект «Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов» выставка «Один северо-восток», открывшаяся в малом зале ЦСИ «Заря». Она посвящена транскультурному положению Владивостока в Северо-Восточной Азии.

– Выставка приглашает зрителей в путешествие по Владивостоку и евразийскому массиву в поисках новых путей исследования пространства, где пересекаются исторические, геологические, политические, экономические и спиритические измерения. Исследование посвящено испещренному политическими границами северо-восточному региону, в котором Россия граничит с Китаем, Монголией, Северной и Южной Кореей и Японией, – говорит Алиса Багдонайте. – Участниками экспозиции стали художники Елена Аносова (Россия), Чо Джонхван (Южная Корея), Чхве Джоннак (Южная Корея), Ку Минджи (Южная Корея), Hero4Hero (Россия), Антон Карманов (Россия), Елена Ковылина (Россия), Ройс Ын (Гонконг), Сергей Новиков (Россия), Пак Соен (Южная Корея), SASHAPASHA (Финляндия), То Ван (КНР), Лейф Холмстранд (Швеция).

Находясь в одном из самых интересных, требующих пристального внимания регионов России, мы придаем особое значение локальным исследованиям. Выставка «Один северо-восток» изучает положение Владивостока и Приморья за пределами привычного нам российского контекста, но внутри крупного региона глобального мира, который быстро меняется и в котором происходят интересные всем изменения. Пригласив международных кураторов Ми Ю и Бинну Чой, мы предоставили им возможность рисовать нашу локальность широкими мазками на карте гигантского и сложного северо-восточного региона.

– Мы обращались к вере коренных народов северо-востока в то, что единение земли и неба происходит через человека. «Один северо-восток» – это призыв к коммуникации и взаимодействию не на языке геополитики, но на языке геопоэтики, диапазон между которыми является предметом нашего исследования, – говорит куратор выставки Ми Ю. – Нас интересует то, что ускользает от устоявшегося взгляда на регион. Мы фокусируемся на объединяющих его идеях, взаимопроникающих трендах и на силах нечеловеческого происхождения, таких как космизм и шаманизм.

Выставка является частью долговременного художественного исследования и путешествия «Раскартирование Евразии», инициированного Институтом искусств Casco (Утрехт) и основанного на диалоге партнеров из разных стран.

«Раскартирование Евразии» ставит перед собой цель преодолеть существующую картографическую практику проводить различия не только по политическому принципу, между нациями и территориями, но и по культурному, например, между Востоком и Западом.

Вход на выставки свободный, проект «Метагеография: ориентализм и мечты робинзонов» работает до 13 января, «Один северо-восток» – до 16 декабря.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ