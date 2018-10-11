Россияне готовы платить за страхование жилья 300 рублей Закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций был принят в России в июле этого года и вступит в силу летом 2019 года. По новому закону, если жилье застраховано, но было утрачено в результате ЧС, компенсировать потерю получится несколькими способами: возможна материальная выплата со стороны страховых компаний либо предоставление в собственность другого жилья (при наличии его в жилищном фонде).

Как относится население к новому закону, готово ли страховать свою недвижимость и на каких условиях, выясняли многопрофильный аналитический центр НАФИ и Всероссийский союз страховщиков в сентябре 2018 года. Результаты всероссийского исследования приводятся в бюллетене информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза».

Итак, согласно данным опроса, 79 % россиян имеют жилую недвижимость в собственности (индивидуальной или совместной). Большинство собственников жилья в России не страховали его (67 %).

Потенциально о готовности оплачивать страхование жилья от ЧС заявили 45 % россиян. Однако большинство из них (84 %) готовы оплачивать только комплексные страховые услуги, которые помимо ЧС будут покрывать и другие риски (например пожар или затопление). Не готовы оплачивать страхование в любом виде свыше трети россиян (38 %).

В комплексном страховании чаще заинтересованы люди, имеющие семью (41 %), те, у кого уровень дохода выше среднего (49 %), квалифицированные специалисты, а также люди с высшим образованием (47 %). Реже других в страховании такого вида заинтересованы жители сел (30 %), пожилые люди (29 %), безработные (30 %), занятые неквалифицированным трудом (33 %), а также имеющие низкий уровень дохода (27 %).

Средняя сумма, которую россияне готовы платить ежемесячно за страхование жилья, составляет 300 рублей. При этом молодые люди готовы платить больше, чем пожилые (500 рублей против 200 рублей соответственно).

Закон о добровольном страховании жилья от ЧС предусматривает возможность включить плату за услугу в квитанцию за ЖКХ. Среди россиян нет однозначной позиции по поводу включения этого платежа в коммунальные платежки. При этом доля тех, кто выразил негативное отношение к этой инициативе (40 %), оказалась почти в два раза больше доли тех, кто отнесся к этому положительно (17 %).

«Большинство россиян имеют жилье в собственности, но не всегда готовы нести дополнительные издержки за его сохранность и обслуживание. Две трети собственников не страхуют свою недвижимость и не планируют в будущем, – делает выводы Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ. Как преодолеть эту ситуацию? Во-первых, нужно улучшать имидж страховой отрасли. Хотя граждане в целом одобряют страхование как услугу, они не склонны доверять страховым компаниям. Во-вторых, повышать осведомленность населения о возможностях страхования и рисках при ее отсутствии».

«Мы надеемся, что комплексные меры, в том числе региональные программы по стимулированию граждан к страхованию, дадут возможность существенно расширить практику использования этих механизмов защиты имущества, – считает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. – В пример можно привести реализуемую в Москве программу, которую поддержали московские власти, благодаря чему проникновение страхованием выросло многократно. Недавно власти привели расчеты, согласно которым за 20 лет действия программы число застрахованных выросло в 300 раз. К 1998 году в столице насчитывалось 8 тысяч застрахованных жилых помещений, сегодня число участников столичной программы страхования составляет 2,4 миллиона. Но эталонной можно считать практику западных стран, где уровень проникновения страхованием жилья составляет 80–90 %. Это то, к чему нам стоит стремиться».

Автор: Отдел экономики «В»