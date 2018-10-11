Ставки пошли в рост С середины сентября ставки по вкладам повышали практически все крупные банки. В итоге максимальное предложение по рублевым депозитам в финансово-кредитных организациях, входящих в первую десятку крупнейших в стране, выросло с 6,56 % до 6,71 %, пишут «Известия». И этот процесс имеет несколько фундаментальных предпосылок, поясняет финансовый аналитик газеты «Известия» Дмитрий Монастыршин.

Наиболее явная причина – повышение ключевой ставки Банком России 14 сентября с 7,25 % до 7,5 %. Для финансовых организаций это означает как удорожание денег, которые можно получить от регулятора (то есть Банка России), так и рост доходности размещения средств на счетах ЦБ РФ. На аукционе 2 октября кредитные организации разместили на депозитах в Центробанке 2,1 трлн рублей под 7,5 % годовых. Ранее в ЦБ РФ их можно было разместить лишь под 7,25 %. Таким образом, проценты по рублевым вкладам сейчас вернулись к уровню февраля-марта 2018 года, когда ключевая ставка также составляла 7,5 %.

Сейчас потребность банков в деньгах выросла. Это означает, что финансовые организации готовы платить клиентам больше за пользование их капиталами. Темпы роста кредитного портфеля превышают динамику по вкладам. На 1 сентября розничный кредитный портфель вырос в годовом сравнении на 21 % – до 13,8 трлн рублей. В абсолютном выражении рост объемов выданных населению займов за год составил 2,41 трлн рублей, тогда как приток средств граждан по рублевым счетам всего 2,15 трлн рублей. Для того чтобы компенсировать этот разрыв, банки стимулируют клиентов более высокими ставками по депозитам.

Что будет дальше? При определении уровня ставок банки учитывают ожидания по изменению рыночной конъюнктуры в будущем, а на нее влияет большое количество факторов. Один из них – инфляция. На последнем заседании 14 сентября совет директоров ЦБ отметил риски ее увеличения на 1–2 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. На взгляд финансового аналитика «Известий», это означает, что цикл повышения ключевой ставки продолжится – она может вырасти до 8 %. Все это подталкивает банки более активно привлекать вкладчиков сейчас. По прогнозам, до конца 2018 года максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков может вырасти до 7–7,25 %.

Основными драйверами повышения инфляции до конца 2018 года и в 2019-м будут увеличение ставки НДС с 18 % до 20 % с 1 января 2019 года, более высокие цены на бензин и ослабление рубля. Пик роста потребительских цен, по прогнозам Банка России, придется на середину следующего года. Инфляция может увеличиться до 5,5–6,0 %, после чего будет замедляться до 4 % в 2020 году. Ожидаемый рост инфляции в 2019 году означает, что банки продолжат повышать ставки по вкладам, чтобы обеспечить привлекательность депозитов для населения.

В данном ключе, чтобы максимизировать доходность размещения средств в банке, целесообразно разбить имеющиеся средства на несколько вкладов с разными сроками. По мере завершения депозитов через три-шесть месяцев вкладчик, скорее всего, может получить более высокую ставку, чем сейчас.

Проценты по кредитам изменяются вслед за депозитными. Если ставки по вкладам будут расти, то банки будут стремиться переложить увеличение процентных расходов на заемщиков, чтобы сохранить свою прибыльность. Ставки по ссудам в сентябре повышались вслед за ростом процентов по вкладам. Тем, кто планировал дорогие покупки в кредит или рефинансирование ранее полученных займов, сейчас следует поторопиться. Потому что на горизонте ближайшего года ставки имеют предпосылки для увеличения.

Автор: Отдел экономики «В »