Вместе с памятниками теряем память Гулял я как-то по центру города, хотел полюбоваться первыми нашими памятниками…

В граните и металле был увековечен во Владивостоке вклад российского мореплавателя и исследователя Геннадия Невельского, открывшего устье Амура и пролив между материком и Сахалином, основавшего город Николаевск-на-Амуре.

Это был первый официальный памятник в нашем молодом тогда городе. Его открыли 26 октября 1897 года, а на его закладке 17 мая 1891 года присутствовал цесаревич Николай (будущий император Николай II). Полностью построенный на пожертвования горожан и моряков Сибирской флотилии, несколько десятилетий памятник был символом Владивостока. С приходом советской власти двуглавого орла, распростершего свои крылья над земным шаром, заменили красной звездой. Это был период забвения царского адмирала, ученого и писателя. Позднее бронзовый орел вновь увенчал стелу первооткрывателям российского Дальнего Востока.

И вот сейчас, похоже, наступил новый период упадка. Начался он с уничтожения ажурной чугунной ограды, которую иваны, не помнящие родства, разбирают на металлолом. При таких темпах воровства от дорогостоящей решетки из кованого чугуна скоро ничего не останется. И тогда металлисты примутся за бронзовый бюст Геннадия Ивановича и бронзовые доски с описанием открытий знаменитого мореплавателя и их значения для России?

Этот позор происходит на улице Светланской – памятник, охраняемый государством, расположен напротив здания штаба Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Мне кажется, что установка видеокамер возле этого и других памятников, украшающих Владивосток, будет совсем нелишней. Ведь тогда будет проще найти и задержать вандалов, чтобы примерно наказать виновных и вернуть похищенное, а если правоохранительные органы поторопятся, то они смогут предупредить сам факт вандализма.

Кстати, в паре сотен метров от этого обелиска находится памятник разбившейся в кораблекрушении на севере Японского моря шхуне «Крейсерок» и почти полностью погибшему экипажу. У этого судна и у самого мемориала, открытого 28 октября 1897 года, также нелегкая судьба. Его металлические украшения после революции отправили на переплавку, а на постамент водрузили бюст Ленина. В 90-х годах памятнику «Крейсерок» вернули прежнее обличье. Вот только увидеть его сейчас крайне сложно – все подходы к нему заросли бурьяном…

Автор: Николай КУТЕНКИХ