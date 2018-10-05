Что мешает Приморью накормить зарубежных соседей? Вопросы логистики продовольствия становятся актуальнее больших урожаев

Приморье в ближайшие 2-3 года должно стать одним из дальневосточных центров производства продуктов питания для внутреннего потребления и вывоза излишков за рубеж. Это не значит, что полей в нашем крае станет больше. Ставку делают на строительство предприятий по переработке продовольственного сырья и перевалочных комплексов для его дальнейшей отправки за рубеж. Такие перспективы обозначили нашему краю на четвертом Восточном экономическом форуме.

В настоящее время годовой объем поставок продовольствия со всего Дальнего Востока за рубеж составляет 2,8 млрд долларов США. По прогнозам отечественных и зарубежных аналитиков, аграрный экспорт должен в среднесрочной перспективе достичь показателя в 12 млрд долларов США, то есть возрасти более чем в четыре раза. Такую задачу перед местными аграриями и рыбаками ставят правительство, Минсельхоз и Минвостокразвития РФ.

Завоз «ножек Буша» завершили вывозом рыбы

Но одно дело вырастить, поймать или произвести. Задача другого уровня – все это сохранить и доставить до потребителя. Именно эту проблему – как сохранить выращенное – и поднял директор департамента специальных проектов Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Краснов.

Он отметил, что доля Приморья в производстве пищевых продуктов и валютной выручке за нее крайне мала и не отвечает требованиям времени. Но в деле экспорта продуктов перед краем ставится более профильная задача – стать опорным центром для перевалки продовольственных грузов за границу.

По словам Красного, необходимы существенные вливания в транспортную, портовую и складскую инфраструктуру региона. Причем перегрузочные мощности должны превышать объемы экспорта только из Приморья. Ведь на территорию нашего края будет стекаться в виде сырья или полуфабрикатов вся выращенная продукция с Дальнего Востока, из Южной и Восточной Сибири для дальнейшей отправки за рубеж. Сам регион с помощью привлеченных инвестиций нужно превратить в перерабатывающую площадку и хаб.

– Перед нами поставлена амбициозная задача, которая закреплена указом президента России, – достичь в целом по стране годового экспорта в объеме 45 миллиардов долларов, – сообщил Дмитрий Краснов. – Еще со времен СССР вся приграничная и приморская инфраструктура на протяжении многих лет развивалась только на прием иностранных продовольственных товаров, начиная с «ножек Буша» и заканчивая канадским и аргентинским зерном, таиландским рисом, новозеландскими молочными продуктами. Однако на сегодняшний день импорт ограничен и продолжает сокращаться. Зато экспорт растет как на дрожжах. И мог бы развиваться еще быстрее, но этому мешают наши логистические возможности. Единственная подготовленная площадка для перегрузки ранних зерновых и бобовых, мяса птицы, консервированной продукции, растительного масла, сахара, корнеплодов имеется только на побережье Краснодарского края, но она очень перегружена. Нужны новые. И даже не в черноморско-балтийских портах, а на Дальнем Востоке. А здесь незамерзающие порты расположены только между Находкой и Посьетом. Именно они дают прямой путь к наиболее привлекательным рынкам АТР.

Морозить негде

Но для реализации поистине грандиозной задачи необходимо проделать колоссальную работу в сфере создания производства, логистической инфраструктуры, нормативно-правовой базы и т. д. Поскольку рано или поздно малозаметный, но постоянный рост грузопотока упрется в ограничение возможностей. К примеру, так сейчас обстоят дела с экспортом рыбы. За рубеж вывозят мороженую обезглавленную тушку. А для глубокой переработки сырья до уровня готовой продукции с высокой добавленной стоимостью не хватает холодильников, причалов, рефпоездов, береговых перерабатывающих цехов.

Еще хуже обстоят дела с возможностью вывоза за рубеж продукции растениеводства и животноводства. Если точнее, то их в тихоокеанском регионе нет вовсе. Ситуация с припортовыми элеваторами, холодильниками и конвейерами загрузки требует скорейшего решения. Но помимо создания логистической транспортной инфраструктуры нужно продумать, как обеспечить конкурентоспособность российского продовольствия.

– По сравнению со странами-конкурентами, экспортирующими сельхозпродукцию, Россия находится далеко не на первом месте, – констатирует Дмитрий Краснов. – Для российских экспортеров затраты на перевозку грузов существенно выше, чем у иностранных коллег. Например, тарифы на стоимость перевалки зерновых культур (хотя само зерно по цене ниже, чем у европейских и американских фермеров) в российских портах одни из самых высоких в мире. При этом вложения владельцев российской транспортной инфраструктуры в ее развитие значительно ниже, чем аналогичные показатели ряда стран-конкурентов. Так же как и среднегодовой темп роста инвестиций в транспортный сектор – он ниже, чем в другие отрасли экономики внутри нашей страны. Фактически мы вынуждены признать, что нынешнее состояние транспортной инфраструктуры России остается существенным сдерживающим фактором для роста агроэкспорта.

Также, по прогнозам, структура потребления ближайших к Дальнему Востоку целевых рынков сбыта демонстрирует увеличение потребности в продукции высоких переделов. Это означает, что даже при достижении максимально высоких объемов производства на Дальнем Востоке мы не сможем решить нашу амбициозную задачу, если не будем заниматься увеличением глубины переработки. На сегодняшний день 89 процентов пищевого экспорта в структуре ДФО составляют рыба и морепродукты. Их доля будет меняться в связи с максимальным приростом объемов сельхозпродукции. Наши аграрии в недалеком будущем нарастят производство и экспорт сои, кукурузы, ранних зерновых культур, свинины и мяса птицы. Только в Приморье планируется нарастить производство экспортно ориентированной продукции примерно до 3 млрд долларов США против сегодняшних 300 тысяч долларов. К этому ориентиру и нужно стремиться всем заинтересованным сторонам, – подытожил свое выступление высокопоставленный чиновник Минсельхоза РФ.

Инвесторы облюбовали аграрный сектор

Осенью нынешнего года в Приморье дан старт созданию нескольких предприятий животноводства и растениеводства с инвестициями из Республики Корея.

К примеру, корейская компания Lotte International начнет строительство животноводческого комплекса молочного направления и молокозавода с объемом инвестиций порядка 1,9 млрд рублей. Еще одна южнокорейская компания LS Networks планирует создать агробиоэкономический кластер стоимостью 18,7 млрд рублей сразу в двух ТОР: «Надеждинская» и «Михайловский». Группа компаний «Дамате» возведет птицеводческий комплекс по производству мяса индейки, в него инвестируют 12,2 млрд рублей и создадут не менее 450 рабочих мест.

– Корейцы пришли в наш аграрный сектор более 10 лет назад. В ту пору, как вы понимаете, они были одними из первых зарубежных инвесторов на российском Дальнем Востоке, – говорит руководитель краевого департамента международного сотрудничества кандидат экономических наук Алексей Старичков. – Нельзя сказать, что у корейского бизнеса все сразу получилось, трудностей было с избытком. Но они были первопроходцами и постепенно сумели наладить свой бизнес в центральных районах (Анучинский, Хорольский, Михайловский, Ханкайский) края в сфере растениеводства – выращивали сою, кукурузу и даже занимались заготовкой сена. Теперь соседи выходят на новый уровень, создавая предприятия полного цикла не только в растениеводстве, но и в животноводстве.

Комментарий

За комментариями «В» обратился к одному из наиболее опытных аграриев Приморья, а ныне советнику автономной некоммерческой организации «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» Русского географического общества Сергею Сидоренко:

– Тема создания на юге Приморья хабов по перевалке на экспорт российских продуктов растениеводства и животноводства не нова. Еще 10 лет назад этот вопрос активно обсуждали. Даже создали проект и технико-экономическое обоснование строительства специализированного порта в Зарубино. Проработка была на высоком уровне. Но потом в правительстве об этой идее забыли, а без поддержки федерального центра ее не решить.

Тогда ставка делалась на перевалку сибирского и южноуральского зерна. Сейчас тема вновь на слуху. Но мне кажется, что решать эту задачу нужно глубже. И да, действительно, ставку делать не на сырье, а на продукты с высокой добавленной стоимостью. К примеру, экспортировать не зерно и даже не комбикорм из него. А выращивать свиней и птицу, а уже готовое мясо вывозить за рубеж. Ведь это дополнительные средства в собственную отрасль, стабильные рабочие места и налоги внутри страны. И цена готовой продукции, и таможенные платежи совсем иные. В этом случае нам понадобятся не припортовые элеваторы, хотя и они нужны, а холодильники. А вот делать ставку на муку и изделия из нее не стоит – в силу особенностей и менталитета народов-потребителей.

Кроме того, за последние годы на Дальнем Востоке сильно развилось соеводство. Мы стали одним из мировых центров производства бобовых. Наверняка многие азиатские страны хотели бы покупать нашу сою, а контракты заключать на продолжительные периоды. Но и в этом направлении нужно делать упор на продукты высокого передела. Это соевый шрот, масло, молоко, мука, крупа, тофу, жмых, белковая выжимка или зеленые побеги.

Но в любом случае кратчайший путь транспортировки лежит через Приморье. Но самому региону эту задачу государственного масштаба не решить. Только при помощи федерального центра.

А пока нет портовых мощностей, приморские зерно и сою у нас сейчас вывозят в Китай автомобилями. Это затратно, но другого пути, к сожалению, пока нет. Не сомневаюсь, что новый глава региона Олег Кожемяко справится с поставленной задачей. Ведь, будучи губернатором Амурской области, он поднял местное сельское хозяйство на высокий уровень, а все излишки вывозились в Китай. За что ему до сих благодарны амурские аграрии.

Автор: Николай КУТЕНКИХ